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Romina Diez resaltó los cambios logrados por Milei: "Tiene que ser reelecto para terminar lo que empezamos"

La diputada santafesina remarcó lo hecho en casi tres años de gestión. Destacó lo logrado en materia de inflación, disminución de la brecha cambiaria, seguridad, baja en los índices de pobreza y eliminación de piquetes

10 de agosto 2026 · 18:36hs
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La diputada nacional santafesina Romina Diez.

Foto: Archivo / La Capital.

La diputada nacional santafesina Romina Diez.

La diputada nacional por la provincia de Santa Fe de La Libertad Avanza, Romina Diez, dijo que el gobierno de Javier Milei empezó un camino que durante décadas parecía imposible y dejó un mensaje de cara al 2027: “Lo único que importa es consolidar el cambio, Milei tiene que ser reelecto para terminar lo que empezamos”.

La presidenta de La Libertad Avanza en Santa Fe afirmó que volver atrás no es una opción y destacó los logros alcanzados en estos casi tres años de gestión. Comparó número de diciembre de 2023 cuando gobernaba el kirchnerismo y los publicados durante este 2026. “Pasamos de una inflación mensual de 25,5 al 1,9 por ciento publicado en junio pasado. En términos anuales, bajamos del 211 por ciento al 29,8 proyectado para este año”, remarcó.

En cuanto a la pobreza y la indigencia también los números son contundentes, el gobierno nacional logró bajar la pobreza del 41,7 al 28, 2. Y llevó la indigencia del 11,9 al 6,3 por ciento.

Los números publicados por Romina Diez en redes sociales son contundentes. El Riesgo País bajo de los 1.900 puntos básicos a los 400. La brecha cambiaria pasó del 150 al 5 por ciento. Mientras que la balanza energética pasó de –600 millones a 7.815 millones de dólares.

Para terminar, Romina Diez aportó datos que hacen a la seguridad nacional. Argentina pasó de 25 piquetes por día a cero durante el gobierno de Milei. Mientras que valoró lo logrado en materia de seguridad en Rosario y Santa Fe. En la ciudad pasamos de 81 homicidios en el primer trimestre de 2023 a 23 en igual periodos de 2026.

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