Infantino en la mira de la Uefa, la Concacaf y la AFC: "La confianza se rompe con el engaño"

Infantino fue cuestionado tras su fallido plan de vender participaciones en la Copa del Mundo a inversores de capital privado

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (Uefa), la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) afirmaron que los recientes planes del presidente de la Fifa, Gianni Infantino, de vender una participación en la Copa del Mundo supusieron una “pérdida fundamental de la confianza” con las instituciones a las que sirve el organismo rector del fútbol mundial.

En una “carta abierta a la familia del fútbol”, la Uefa, la Concacaf y la AFC afirmaron que “cuando la confianza se rompe mediante el engaño, cuando un individuo se coloca por encima del colectivo que le confió la autoridad, ese deber ha sido abandonado”.

La carta estaba firmada por el presidente de la Uefa, Aleksander eferin; el presidente de la AFC, Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa; el presidente de la Concacaf, Victor Montagliani, y tres secretarios generales.

“El fútbol es la mayor pasión compartida del mundo. No pertenece a ningún individuo ni a ninguna institución. Pertenece a los jugadores, los aficionados, los clubes, las asociaciones miembro y a cada institución encargada de salvaguardar su futuro”, dijo la carta abierta, y añadió: “Es con ese espíritu, como confederaciones que representan a sus miembros, que hablamos colectivamente hoy”.

Infantino enfrenta una revuelta tras su fallido plan de vender participaciones en la Copa del Mundo a inversores de capital privado.

Disculpas no aceptadas

“No es la conducta de un custodio del juego, sino de alguien que cree que el juego debe rendirle cuentas”, dijo la carta, y sostuvo que “estas no son las cualidades que el fútbol merece en su liderazgo. Por eso hemos adoptado esta postura: no a la ligera y no solos, sino juntos, y por deber hacia el juego al que servimos”.

La Uefa previamente emitió una amenaza de boicotear la Copa del Mundo y otras competiciones de la Fifa pese a que el organismo rector abandonó y se disculpó por su fallido plan.

La federación de fútbol de Noruega pidió la renuncia de Infantino, mientras que la Asociación Inglesa de Fútbol también retiró su apoyo a la reelección de Infantino el próximo marzo.

“La fortaleza del fútbol siempre ha sido su unidad. Pedimos que esa unidad sea honrada ahora”, dijo el comunicado, y reclamó “por un liderazgo que sirva al fútbol, no que busque comandarlo”.

Críticas internas

El miércoles pasado, la Fifa dijo que se había disculpado por los errores cometidos en torno al plan fallido, pero que el personal directivo “reafirmó su pleno apoyo” a su presidencia en una reunión de crisis en Marruecos. Sin embargo, la naturaleza de la reunión también fue objeto de críticas.

“La propia carta de la Fifa también confirma que solo un funcionario electo estuvo presente en la reunión de liderazgo en Marruecos”, dijo la carta abierta, y planteó que “no se invitó a participar a miembros del Consejo de la Fifa ni a Asociaciones Miembro. Solo estuvo presente el comité de gestión, compuesto por personal directivo de alto nivel empleado por la Fifa”.

También se instó a la Fifa a ir más allá de simplemente reconocer que se cometieron errores.

“Lo trata como un error de comunicación, cuando lo que el fútbol presenció fue un error de juicio. Sigue sin haber reconocimiento de que intentar vender una participación en la Copa del Mundo de la Fifa fue un profundo error de juicio, no sólo un paso en falso procedimental, sino una pérdida fundamental de la confianza con las mismas instituciones a las que la FIFA existe para servir”, aseveró la carta.

La Fifa emitió el sábado un comunicado frente a lo que calificó como un “esfuerzo concertado y continuo” para socavar su liderazgo de la organización.