La Capital | Ovación | Infantino

Infantino en la mira de la Uefa, la Concacaf y la AFC: "La confianza se rompe con el engaño"

Infantino fue cuestionado tras su fallido plan de vender participaciones en la Copa del Mundo a inversores de capital privado

10 de agosto 2026 · 20:20hs
Google Seguir a La Capital en Google
Infantino en la mira de la Uefa, la Concacaf y la AFC: La confianza se rompe con el engaño

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (Uefa), la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) afirmaron que los recientes planes del presidente de la Fifa, Gianni Infantino, de vender una participación en la Copa del Mundo supusieron una “pérdida fundamental de la confianza” con las instituciones a las que sirve el organismo rector del fútbol mundial.

En una “carta abierta a la familia del fútbol”, la Uefa, la Concacaf y la AFC afirmaron que “cuando la confianza se rompe mediante el engaño, cuando un individuo se coloca por encima del colectivo que le confió la autoridad, ese deber ha sido abandonado”.

>> Leer más: Gianni Infantino anunció que Fifa no organizará el Mundial junto a inversores privados

La carta estaba firmada por el presidente de la Uefa, Aleksander eferin; el presidente de la AFC, Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa; el presidente de la Concacaf, Victor Montagliani, y tres secretarios generales.

“El fútbol es la mayor pasión compartida del mundo. No pertenece a ningún individuo ni a ninguna institución. Pertenece a los jugadores, los aficionados, los clubes, las asociaciones miembro y a cada institución encargada de salvaguardar su futuro”, dijo la carta abierta, y añadió: “Es con ese espíritu, como confederaciones que representan a sus miembros, que hablamos colectivamente hoy”.

Infantino enfrenta una revuelta tras su fallido plan de vender participaciones en la Copa del Mundo a inversores de capital privado.

Disculpas no aceptadas

“No es la conducta de un custodio del juego, sino de alguien que cree que el juego debe rendirle cuentas”, dijo la carta, y sostuvo que “estas no son las cualidades que el fútbol merece en su liderazgo. Por eso hemos adoptado esta postura: no a la ligera y no solos, sino juntos, y por deber hacia el juego al que servimos”.

La Uefa previamente emitió una amenaza de boicotear la Copa del Mundo y otras competiciones de la Fifa pese a que el organismo rector abandonó y se disculpó por su fallido plan.

La federación de fútbol de Noruega pidió la renuncia de Infantino, mientras que la Asociación Inglesa de Fútbol también retiró su apoyo a la reelección de Infantino el próximo marzo.

“La fortaleza del fútbol siempre ha sido su unidad. Pedimos que esa unidad sea honrada ahora”, dijo el comunicado, y reclamó “por un liderazgo que sirva al fútbol, no que busque comandarlo”.

Críticas internas

El miércoles pasado, la Fifa dijo que se había disculpado por los errores cometidos en torno al plan fallido, pero que el personal directivo “reafirmó su pleno apoyo” a su presidencia en una reunión de crisis en Marruecos. Sin embargo, la naturaleza de la reunión también fue objeto de críticas.

“La propia carta de la Fifa también confirma que solo un funcionario electo estuvo presente en la reunión de liderazgo en Marruecos”, dijo la carta abierta, y planteó que “no se invitó a participar a miembros del Consejo de la Fifa ni a Asociaciones Miembro. Solo estuvo presente el comité de gestión, compuesto por personal directivo de alto nivel empleado por la Fifa”.

También se instó a la Fifa a ir más allá de simplemente reconocer que se cometieron errores.

“Lo trata como un error de comunicación, cuando lo que el fútbol presenció fue un error de juicio. Sigue sin haber reconocimiento de que intentar vender una participación en la Copa del Mundo de la Fifa fue un profundo error de juicio, no sólo un paso en falso procedimental, sino una pérdida fundamental de la confianza con las mismas instituciones a las que la FIFA existe para servir”, aseveró la carta.

La Fifa emitió el sábado un comunicado frente a lo que calificó como un “esfuerzo concertado y continuo” para socavar su liderazgo de la organización.

Noticias relacionadas
El Pipa Benedetto tuvo un fugaz paso por Newells, pero inició una demanda por una deuda.

Pipa Benedetto inició un juicio contra Newell's y reclama una imponente cifra

Hernán Galíndez encabezó la arenga de Huracán antes de vencer a San Lorenzo.

La emotiva arenga de un ex-Central previo a la victoria de Huracán ante San Lorenzo

La Fórmula 1 y Colapinto tendrán unas semanas más de receso antes del GP de Países Bajos.

La espera se hace eterna: cuándo vuelve la Fórmula 1 con Franco Colapinto

El festejo de gol de Nacho Russo, hijo del histórico Miguel Ángel, en la victoria de Tigre frente a River

Ignacio Russo recordó a Marco Ruben tras su gol a River: "Lo aprendí de él"

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale

Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale

Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura

Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura

Familias de barrio Refinería viven con incertidumbre ante una intimación por desalojo

Familias de barrio Refinería viven con incertidumbre ante una intimación por desalojo

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

Lo último

Infantino en la mira de Uefa y Concacaf: La confianza se rompe con el engaño

Infantino en la mira de Uefa y Concacaf: "La confianza se rompe con el engaño"

Europa bate récord de temperatura y Francia va hacia otra ola de calor

Europa bate récord de temperatura y Francia va hacia otra ola de calor

Vassalli entró en horas decisivas para su venta: prometen reactivar sus tres plantas en Firmat

Vassalli entró en horas decisivas para su venta: prometen reactivar sus tres plantas en Firmat

Vassalli entró en horas decisivas para su venta: prometen reactivar sus tres plantas en Firmat

La histórica fábrica de maquinaria agrícola informó que la transferencia accionaria podría quedar formalizada durante esta semana
Vassalli entró en horas decisivas para su venta: prometen reactivar sus tres plantas en Firmat
Cruce entre APDH Rosario y el Colegio de Abogados por un exministro de Bonfatti
La Ciudad

Cruce entre APDH Rosario y el Colegio de Abogados por un exministro de Bonfatti

Conflicto universitario: docentes de la UNR harán siete días de paro en agosto
La Ciudad

Conflicto universitario: docentes de la UNR harán siete días de paro en agosto

Romina Diez resaltó los cambios logrados por Milei: Tiene que ser reelecto
Política

Romina Diez resaltó los cambios logrados por Milei: "Tiene que ser reelecto"

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto
Policiales

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

El 78 % de los hogares quedó entre la clase media baja y la pobreza
Economía

El 78 % de los hogares quedó entre la clase media baja y la pobreza

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale

Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale

Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura

Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura

Familias de barrio Refinería viven con incertidumbre ante una intimación por desalojo

Familias de barrio Refinería viven con incertidumbre ante una intimación por desalojo

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

El Tren de Capital Humano y el operativo Santa Fe Acá llegan a Rosario: qué servicios brindan

El Tren de Capital Humano y el operativo Santa Fe Acá llegan a Rosario: qué servicios brindan

Ovación
El delantero ex-Newells que emigró a España, se quedó sin club y relanzó su carrera en Uruguay

Por Luis Castro
Ovación

El delantero ex-Newell's que emigró a España, se quedó sin club y relanzó su carrera en Uruguay

El delantero ex-Newells que emigró a España, se quedó sin club y relanzó su carrera en Uruguay

El delantero ex-Newell's que emigró a España, se quedó sin club y relanzó su carrera en Uruguay

Pipa Benedetto inició un juicio contra Newells y reclama una imponente cifra

Pipa Benedetto inició un juicio contra Newell's y reclama una imponente cifra

La emotiva arenga de un ex-Central previo a la victoria de Huracán ante San Lorenzo

La emotiva arenga de un ex-Central previo a la victoria de Huracán ante San Lorenzo

Policiales
Condenan a Marilú, transero del barrio Vía Honda que estaba a cargo de un búnker
Policiales

Condenan a Marilú, transero del barrio Vía Honda que estaba a cargo de un búnker

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

Lo imputarán por robarle la billetera a un hombre mientras le hacía RCP

Lo imputarán por robarle la billetera a un hombre mientras le hacía RCP

Demoraron al piloto de un drone porteño que cubrió la despedida de Jorge Messi

Demoraron al piloto de un drone porteño que cubrió la despedida de Jorge Messi

La Ciudad
Conflicto universitario: docentes de la UNR harán siete días de paro en agosto
La Ciudad

Conflicto universitario: docentes de la UNR harán siete días de paro en agosto

Tres días en Rosario: qué hacer en tu primera visita

Tres días en Rosario: qué hacer en tu primera visita

Cruce entre APDH Rosario y el Colegio de Abogados por un exministro de Bonfatti

Cruce entre APDH Rosario y el Colegio de Abogados por un exministro de Bonfatti

Fotogalería de La Capital: el homenaje de Rosario a Jorge Messi en La Bajada

Fotogalería de La Capital: el homenaje de Rosario a Jorge Messi en La Bajada

Rosario Solidaria lanzó una colecta urgente para asistir a personas en situación de calle
La Ciudad

Rosario Solidaria lanzó una colecta urgente para asistir a personas en situación de calle

El Tren de Capital Humano y el operativo Santa Fe Acá llegan a Rosario: qué servicios brindan
La Ciudad

El Tren de Capital Humano y el operativo Santa Fe Acá llegan a Rosario: qué servicios brindan

Choque en el centro: quiso ponerse el cinturón de seguridad e impactó contra un jardín
La ciudad

Choque en el centro: quiso ponerse el cinturón de seguridad e impactó contra un jardín

Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura
La Ciudad

Intervinieron la casa de un acumulador y ya sacaron 10 camiones de basura

Quién es Cami Mayan, la joven que enfrenta a Alexis Mac Allister en la Justicia
Zoom

Quién es Cami Mayan, la joven que enfrenta a Alexis Mac Allister en la Justicia

Alerta Niño: Santa Fe presentó una plataforma para la gestión ganadera
Anticipación climática

Alerta Niño: Santa Fe presentó una plataforma para la gestión ganadera

Día del Niño: Milei volvió a cambiar el nombre oficial de la celebración y fijó la fecha
Información General

Día del Niño: Milei volvió a cambiar el nombre oficial de la celebración y fijó la fecha

Tragedia en Santa Fe: murió un kitesurfista de 32 años en la laguna Setúbal
La Región

Tragedia en Santa Fe: murió un kitesurfista de 32 años en la laguna Setúbal

Hallaron desvanecido en su auto a un ingeniero que estuvo desaparecido dos días
Policiales

Hallaron desvanecido en su auto a un ingeniero que estuvo desaparecido dos días

De la tarjeta roja a la comisaría: un jugador golpeó al árbitro en pleno partido
Policiales

De la tarjeta roja a la comisaría: un jugador golpeó al árbitro en pleno partido

Faustino Oro pasó por Rosario y hasta hizo una partida con el gobernador Pullaro
Ovación

Faustino Oro pasó por Rosario y hasta hizo una partida con el gobernador Pullaro

Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale
Información General

Quini 6: ocho apostadores de la provincia, entre los ganadores del Siempre Sale

Central y las buenas sensaciones antes de la Copa Libertadores más otras que lo tienen inquieto

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central y las buenas sensaciones antes de la Copa Libertadores más otras que lo tienen inquieto

Vio a la policía y quiso descartar droga arrojando bolsas con cocaína a una obra en construcción
Policiales

Vio a la policía y quiso descartar droga arrojando bolsas con cocaína a una obra en construcción

Tragedia en Bariloche: un auto cayó al Nahuel Huapi por el hielo y murió una nena de 3 años
Información General

Tragedia en Bariloche: un auto cayó al Nahuel Huapi por el hielo y murió una nena de 3 años

Docentes de la UNR votan cómo sigue el plan de lucha y evalúan nuevos paros
La Ciudad

Docentes de la UNR votan cómo sigue el plan de lucha y evalúan nuevos paros

El tiempo en Rosario: un lunes con cielo algo nublado pero sin chances de lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un lunes con cielo algo nublado pero sin chances de lluvia

Largas filas en El Cairo para ver la película de Lucrecia Martel y escuchar a la directora
La Ciudad

Largas filas en El Cairo para ver la película de Lucrecia Martel y escuchar a la directora

El paracaidista rosarino que desafía todos los récords

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

El paracaidista rosarino que desafía todos los récords

La mora de los créditos se quintuplicó y ya alcanza al 17,5 % de los préstamos
Economía

La mora de los créditos se quintuplicó y ya alcanza al 17,5 % de los préstamos