Cobro a extranjeros por servicios de salud pública: el proyecto que se estudia en Santa Fe

En la Cámara de Diputados de la provincia hay una iniciativa para implementar la misma resolución que se adoptó en hospitales nacionales

Una resolución del gobierno nacional estableció este martes el cobro de servicios de salud pública a extranjeros en determinadas condiciones. La medida no tiene impacto directo en Santa Fe, pero ya se presentó una propuesta para aplicarla con un régimen similar para los hospitales provinciales y municipales.

El proyecto fue presentado hace tres semanas en la Cámara de Diputadas y Diputados para adecuar la normativa a la última reforma de la ley de migraciones 25.871 , implementada mediante el decreto 366/2025 . De acuerdo a aquella modificación, en ningún caso de emergencia se puede negar o restringir la atención médica a una persona en el país , de manera que se garantizan condiciones de igualdad con los ciudadanos argentinos.

De momento, la firma de la resolución 1.066/2026 no implica cambios inmediatos a nivel local. El Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario descartaron la implementación de aranceles para asistir a extranjeros, según indicaron fuentes oficiales en contacto con La Capital .

Si bien el marco normativo actual no se modificó, la diputada provincial Silvia Malfesi ratificó su propuesta para cobrar los servicios médicos a quienes no tienen residencia permanente en Argentina . La iniciativa pasó a manos de la comisión de Salud y Asistencia Social de la Cámara baja.

La representante del bloque Somos Vida consideró "muy probable que el tema se trate" en la Legislatura. Ante la consulta de este medio, recordó que el plan de reforma sólo apunta a establecer el pago obligatorio para residentes transitorios —como el caso de turistas— y residentes precarios, que todavía no completaron los trámites posteriores a la migración.

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De acuerdo al registro oficial, el proyecto tiene que pasar por dos comisiones más para que se vote en Diputados. Además del debate en Salud, se prevé que sea analizado en la órbita de Presupuesto y Hacienda, así como la de Asuntos Constitucionales.

El día de la presentación, la compañera de bloque de Amalia Granata remarcó: "Debemos lograr una verdadera equidad en la salud pública, que es sostenida con el esfuerzo de todos los santafesinos". Luego enfatizó que "nada es gratis" dentro del funcionamiento del Estado.

¿Qué dice el proyecto sobre atención médica a extranjeros en Santa Fe?

La propuesta de la diputada libertaria sólo contempla el cobro a extranjeros que no cuentan con residencia permanente en el país. También queda descartada esta medida si la persona atendida es de un país que tiene un convenio bilateral de asistencia recíproca. A modo de ejemplo, recordó que esta modalidad sin costo rige cuando un argentino recibe tratamiento efectores de Chile.

De acuerdo al proyecto, los turistas o pacientes con permisos precarios podrán acceder a los servicios médicos en hospitales de Santa Fe mediante la presentación de un seguro de salud. De lo contrario, deberán pagar antes por las prácticas requeridas o consultas correspondientes.

En el segundo artículo, Malfesi plantea expresamente que se garantice la atención de emergencias sin restricciones. En tal caso, el Estado se encargará de solventar los gastos después de la intervención del personal sanitario. La reglamentación nacional establece 14 excepciones puntuales para proveer asistencia sin costo ante situaciones graves. Sobre este punto, la autora aclaró para el caso de Santa Fe: "Estuvimos discutiendo bastante ese punto, puede pasar que haya una emergencia no prevista por el legislador".

En sintonía con la reforma a nivel nacional, la abogada rosarina planteó que el Ministerio de Salud de Santa Fe debe fijar aranceles para cubrir por completo las prestaciones y actualizar la lista de valores de cada una. Finalmente, propuso que los municipios también adhieran a la ley.

Fuera de la provincia, la resolución nacional publicada este martes en el Boletín Oficial tiene múltiples antecedentes. Los gobiernos de Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Cruz y la Ciudad de Buenos Aires ya adoptaron medidas similares para cobrarles a extranjeros por los servicios médicos en determinadas condiciones.