Piden juicio por jurados y 15 años de condena para madre e hija por el crimen de Jeremías Monzón

Lo plantearon dos fiscales al presentar su acusación. Una adolescente de 16 años está acusada de intervenir en el crimen a puñaladas. Su madre, como partícipe

Los fiscales que investigan el crimen de Jeremías Monzón, el chico de 15 años que estuvo cuatro días desaparecido hasta que lo encontraron muerto a puñaladas en un galpón de Santa Fe, pidieron que una adolescente y su madre imputadas en el caso sean condenadas a 15 años de prisión y sometidas en simultáneo a un juicio por jurados . El planteo fue formulado al presentarse la acusación por el caso, una instancia previa al debate público.

Las dos mujeres son las únicas imputadas en el legajo que llevan adelante los fiscales santafesinos Francisco Cecchini y Ana Laura Gioria. La chica de 16 años tenía una relación afectiva con Jeremías y está acusada de haberlo conducido hasta el lugar donde lo esperaban otros dos atacantes, un terreno baldío y depósito en desuso de una ex fábrica de gas, cerca del estadio de Colón. En ese lugar lo sometieron a tormentos y lo mataron con más de veinte puñaladas mientras filmaban el crimen.

La madre está señalada como partícipe secundaria , acusada de encontrarse con los atacantes una hora después del crimen y, tras observar el video del ataque, ayudarlos a descartar pertenencias de la víctima. Hubo otros dos adolescentes implicados que resultaron sobreseídos por ser menores de 16 años y quedaron bajo la órbita de la Secretaría de Niñez.

"Estoy asimilando lo que pasó. Que él ya no está, que no va a volver, que estas bestias le arrebataron la vida y que no hará más cosas. Asimilar la injusticia de los hombres», había manifestado días antes de la presentación fiscal la madre de Jeremías, Romina Monzón. Contó entonces que volvió a trabajar, recibe ayuda psicológica y su familia le brinda soporte. “Es injusto que mi hijo siendo tan chico haya sufrido tanto”, indicó.

Un juicio único

A días de cumplirse ocho meses del crimen, los fiscales Cecchini y Gioria presentaron el viernes pasado a la tarde su acusación en el caso. El trámite se formalizó en la Oficina de Gestión Judicial de los tribunales de Santa Fe. En su escrito, solicitaron penas de 15 años de prisión tanto para la adolescente, Milagros A., como para su madre, Nadia J. Si bien están abarcadas por dos procesos penales diferentes —una de ellas como mayor de edad y la otra bajo el régimen especial de menores— los encargados de la acusación adelantaron que pedirán un único juicio.

En este sentido, solicitaron que en el caso se realice un juicio por jurados, modalidad que comenzó a aplicarse en 2024 en la provincia de Santa Fe y que se implementó en seis casos en distintos distritos judiciales. Si bien la pena requerida para madre e hija es la misma, las conductas y los roles que les atribuyen son distintos. Milagros A. fue acusada como coautora de homicidio calificado por haber sido cometido con ensañamiento y con alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. Mientras que a su madre, Nadia J., de 41 años, se le endilgó una participación secundaria en el mismo delito.

Al momento de fundamentar los montos de pena solicitados, Cecchini explicó: “A la adolescente se le atribuyó un ilícito que para las personas mayores de 18 años tiene como pena en expectativa la prisión perpetua. En nuestro planteo de 15 años de prisión, seguimos estándares internacionales en la materia”. La legislación argentina y tratados internacionales prohíben aplicar penas de restricción perpetua a menores de edad, alcanzados por un régimen penal anclado en la resocialización.

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En este contexto, el fiscal remarcó que las penas requeridas para las dos imputadas “son las máximas posibles en función de las particularidades del caso”. E indicó que para el Ministerio Público de la Acusación “no hay dudas de que se realizará un solo debate para juzgar a las dos acusadas”.

Días antes de la formalización de este trámite, el funcionario había ampliado la imputación a la adolescente. En esa audiencia no se le reprochó otro delito sino que se trató de un ajuste fáctico para precisar el horario en el que falleció la víctima, lo cual pudo esclarecerse ante ciertas medidas de prueba. “Se trató de un formalismo para afinar el lápiz”, había dicho al respecto Bruno Bugna, uno de los abogados de la querella. Se trató de un retoque previo a la siguiente etapa, que será la audiencia preliminar al juicio.

Cita, torturas y video

El crimen de Jeremías Monzón ocurrió el 18 de diciembre pasado en un predio abandonado del barrio Chalet. El caso generó gran conmoción a mediados de enero ante la viralización de un video que muestra cómo una adolescente y dos chicos de 14 años atacaron al joven oriundo de Santo Tomé a trompadas y puñaladas.

Según la investigación, Jeremías fue citado a ese lugar y allí lo torturaron para que revelara la clave de acceso de su celular. Tras obtenerla, los agresores lo asesinaron con más de 20 puñaladas mientras grababan la escena. El crimen estaría vinculado con la difusión previa de un video de contenido sexual que involucraba a adolescentes, entre ellos Milagros A., quien tras su arresto fue alojada en el Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil de Rosario.

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El cuerpo de Monzón fue encontrado cuatro días después, el 22 de diciembre, entre pastizales y cubierto con cartones. La autopsia confirmó que recibió más de 20 heridas cortopunzantes, lo que reforzó la hipótesis de ensañamiento. Tras la viralización del video, la familia de Jeremías reclamó públicamente que se deje de compartir el material.

Un encuentro cerca del estadio

Según lo conocido hasta el momento de la investigación del caso, una hora y media después del ataque los jóvenes se reunieron con la madre de la chica en inmediaciones del estadio de Colón, donde una cámara de vigilancia captó la situación. En las imágenes se aprecia a los tres menores exhibiéndoles distintos elementos a la mujer. El encuentro duró algo más de cinco minutos.

En ese lapso, uno de los adolescentes abrió su mochila para exhibir un elemento envuelto en una remera mientras realizaba gestos que imitaban golpes y patadas. Luego le mostraron a Nadia J. un celular. El grupo observó la pantalla alrededor de cinco minutos, lo que coincide con la duración del video que filmaron los atacantes. Luego se advierte a la mujer dar indicaciones y la salida del grupo hacia el Parque Sur, donde se descartaron elementos del crimen como ropa y calzado de la víctima.

En redes sociales se viralizó además un video de la chica de Milagros caminando junto a Jeremías momentos antes del ataque. La chica también aparece en primer plano al inicio del video difundido y, según la investigación, su voz se escucha alentando y dando indicaciones durante el ataque homicida.