La Capital | Policiales | escuelas

Dos escuelas y un colectivo del transporte urbano recibieron mensajes intimidantes

En las instituciones dejaron banderas o "trapos" con leyendas. El micro sufrió un piedrazo en la luneta y la piedra llevaba un papel adherido

11 de agosto 2026 · 12:20hs
Google Seguir a La Capital en Google
Las escuelas que recibieron los mensajes están ubicadas en Villa Gobernador Gálvez y Fray Luis Beltrán. El colectivo recibió el piedrazo en el sur de Rosario

Foto: La Capital / Archivo

Las escuelas que recibieron los mensajes están ubicadas en Villa Gobernador Gálvez y Fray Luis Beltrán. El colectivo recibió el piedrazo en el sur de Rosario
Dos escuelas y un colectivo del transporte urbano recibieron mensajes intimidantes

Foto: La Capital / Archivo

Dos escuelas del Gran Rosario y un colectivo del transporte urbano de pasajeros fueron los blancos elegidos para transmitir distintos mensajes intimidantes vinculados a personas presas o señaladas por su participación en el asesinato de un joven de 19 años.

En forma cronológica, las fuentes indicaron que el primero de los casos sucedió ayer lunes en la escuela Nº 1.014 de Fray Luis Beltrán, en Guido Spano al 300.

Las fuentes indicaron que muy temprano el personal del establecimiento halló una carta junto a nueve balas de dos calibres diferentes. Según trascendió, el mensaje estaba dirigido a algunos presos.

Mensaje por un homicidio y ataque a colectivo

El segundo episodio de esas características tuvo lugar en una institución de Villa Gobernador Gálvez. Sucedió hoy, poco antes de las 5.30, cuando apareció colgada una bandera en el frente de la Escuela Nº 1.330 Lisandro de la Torre, ubicada en Rafael Obligado y Alvear.

>> Leer más: Crimen en Villa Gobernador Gálvez: asesinaron a un joven de 19 años con seis balazos

En este caso, el “trapo” hacía alusión a una persona a la que se atribuye el homicidio de Nehemías Altamirano, ocurrido el 13 de mayo pasado en Comandante Espora al 100 bis.

Finalmente, fuentes oficiales confirmaron que este martes a la madrugada un colectivo de la línea 140 recibió el impacto de una piedra en la luneta trasera. Eso sucedió en colectora de Circunvalación y España, en la zona sur de Rosario.

Los voceros indicaron que la piedra estaba envuelta con un papel que contenía un mensaje intimidatorio, pero no trascendió el contenido.

Noticias relacionadas
Hubo asistencia de alumnos en las aulas pese al paro docente

Paro docente: Provincia aseguró que "las clases se dictaron con normalidad"

Hubo asistencia de alumnos en las aulas pese al paro docente

Paro docente: la provincia aseguró que "las clases se dictaron con normalidad"

El empresario vinculado a Los Monos quedó bajo custodia de la PDI.

Arrestaron a Mariano Ruiz, condenado como parte de Los Monos con un rol clave

El preso aceptó una condena a 8 años tras las rejas.

El particular pedido de un preso de alto perfil: entregar una muestra de semen

Ver comentarios

Las más leídas

El delantero ex-Newells que emigró a España, se quedó sin club y relanzó su carrera en Uruguay

El delantero ex-Newell's que emigró a España, se quedó sin club y relanzó su carrera en Uruguay

Jorge Messi: cómo logró el sistema de salud de Rosario preservar diagnóstico e internaciones

Jorge Messi: cómo logró el sistema de salud de Rosario "preservar" diagnóstico e internaciones

Cruce entre APDH Rosario y el Colegio de Abogados por un exministro de Bonfatti

Cruce entre APDH Rosario y el Colegio de Abogados por un exministro de Bonfatti

El 78 % de los hogares quedó entre la clase media baja y la pobreza

El 78 % de los hogares quedó entre la clase media baja y la pobreza

Lo último

Enrico: El abandono de las rutas nacionales es una Tragedia de Once pero por goteo

Enrico: "El abandono de las rutas nacionales es una Tragedia de Once pero por goteo"

Netflix: el drama surcoreano que enamora en apenas 12 capítulos

Netflix: el drama surcoreano que enamora en apenas 12 capítulos

Lionella Cattalini: La niñez es la inversión más rentable que puede hacer una provincia

Lionella Cattalini: "La niñez es la inversión más rentable que puede hacer una provincia"

Enrico: "El abandono de las rutas nacionales es una Tragedia de Once pero por goteo"

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe apuntó otra vez contra la gestión de Javier Milei por el estado de las vías que cruzan por la provincia

Enrico: El abandono de las rutas nacionales es una Tragedia de Once pero por goteo
Arrestaron a Mariano Ruiz, condenado como parte de Los Monos con un rol clave
Policiales

Arrestaron a Mariano Ruiz, condenado como parte de Los Monos con un rol clave

Jorge Messi: cómo logró el sistema de salud de Rosario preservar diagnóstico e internaciones

Por Florencia O’Keeffe
La Ciudad

Jorge Messi: cómo logró el sistema de salud de Rosario "preservar" diagnóstico e internaciones

Cobro de prestaciones de salud a extranjeros, ¿qué pasará en Rosario?
Salud

Cobro de prestaciones de salud a extranjeros, ¿qué pasará en Rosario?

Lionel Messi tiene previsto regresar este martes a Miami
Ovación

Lionel Messi tiene previsto regresar este martes a Miami

El particular pedido de un preso de alto perfil: entregar una muestra de semen
Policiales

El particular pedido de un preso de alto perfil: entregar una muestra de semen

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El delantero ex-Newells que emigró a España, se quedó sin club y relanzó su carrera en Uruguay

El delantero ex-Newell's que emigró a España, se quedó sin club y relanzó su carrera en Uruguay

Jorge Messi: cómo logró el sistema de salud de Rosario preservar diagnóstico e internaciones

Jorge Messi: cómo logró el sistema de salud de Rosario "preservar" diagnóstico e internaciones

Cruce entre APDH Rosario y el Colegio de Abogados por un exministro de Bonfatti

Cruce entre APDH Rosario y el Colegio de Abogados por un exministro de Bonfatti

El 78 % de los hogares quedó entre la clase media baja y la pobreza

El 78 % de los hogares quedó entre la clase media baja y la pobreza

No soy adicto, dijo Facundo Moyano, y afirmó que le hizo RCP a su novia

"No soy adicto", dijo Facundo Moyano, y afirmó que le hizo RCP a su novia

Ovación
Vuelve la Copa Libertadores: días, horarios y cruces de los octavos de final
Ovación

Vuelve la Copa Libertadores: días, horarios y cruces de los octavos de final

Vuelve la Copa Libertadores: días, horarios y cruces de los octavos de final

Vuelve la Copa Libertadores: días, horarios y cruces de los octavos de final

Newells vuelve a los entrenamientos mientras insiste por la llegada de García Basso

Newell's vuelve a los entrenamientos mientras insiste por la llegada de García Basso

Messi y Campaz, amenazados en el Mundial: figuran en un informe de la policía de EEUU

Messi y Campaz, amenazados en el Mundial: figuran en un informe de la policía de EEUU

Policiales
Dos escuelas y un colectivo del transporte urbano recibieron mensajes intimidantes
Policiales

Dos escuelas y un colectivo del transporte urbano recibieron mensajes intimidantes

Arrestaron a Mariano Ruiz, condenado como parte de Los Monos con un rol clave

Arrestaron a Mariano Ruiz, condenado como parte de Los Monos con un rol clave

El particular pedido de un preso de alto perfil: entregar una muestra de semen

El particular pedido de un preso de alto perfil: entregar una muestra de semen

Amenazas narco en barrio Ludueña: se entregó un prófugo tras los últimos allanamientos

Amenazas narco en barrio Ludueña: se entregó un prófugo tras los últimos allanamientos

La Ciudad
Piden más operativos de castraciones en Rosario para controlar la cantidad de perros y gatos
La Ciudad

Piden más operativos de castraciones en Rosario para controlar la cantidad de perros y gatos

Cobro de prestaciones de salud a extranjeros, ¿qué pasará en Rosario?

Cobro de prestaciones de salud a extranjeros, ¿qué pasará en Rosario?

Uno de cada cinco santafesinos está atrasado con las expensas de su edificio

Uno de cada cinco santafesinos está atrasado con las expensas de su edificio

Jorge Messi: cómo logró el sistema de salud de Rosario preservar diagnóstico e internaciones

Jorge Messi: cómo logró el sistema de salud de Rosario "preservar" diagnóstico e internaciones

El tiempo en Rosario: martes frío con posibles chaparrones en el horizonte
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes frío con posibles chaparrones en el horizonte

Conflicto universitario: docentes de la UNR harán siete días de paro en agosto
La Ciudad

Conflicto universitario: docentes de la UNR harán siete días de paro en agosto

Cruce entre APDH Rosario y el Colegio de Abogados por un exministro de Bonfatti
La Ciudad

Cruce entre APDH Rosario y el Colegio de Abogados por un exministro de Bonfatti

Ni tanto ni tan poco en la previa copera de Central y en los vaivenes de Newells

Por Gustavo Conti
Ovación

Ni tanto ni tan poco en la previa copera de Central y en los vaivenes de Newell's

Pipa Benedetto inició un juicio contra Newells y reclama una imponente cifra
Ovación

Pipa Benedetto inició un juicio contra Newell's y reclama una imponente cifra

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto
Policiales

Robo y ACV: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

El 78 % de los hogares quedó entre la clase media baja y la pobreza
Economía

El 78 % de los hogares quedó entre la clase media baja y la pobreza

Horas decisivas para Vassalli: prometen reactivar sus tres plantas en Firmat
La Región

Horas decisivas para Vassalli: prometen reactivar sus tres plantas en Firmat

Romina Diez resaltó los cambios logrados por Milei: Tiene que ser reelecto
Política

Romina Diez resaltó los cambios logrados por Milei: "Tiene que ser reelecto"

Infantino en la mira de Uefa y Concacaf: La confianza se rompe con el engaño
Ovación

Infantino en la mira de Uefa y Concacaf: "La confianza se rompe con el engaño"

Quedó libre el futbolista que golpeó a un árbitro la Liga Sanlorencina
La región

Quedó libre el futbolista que golpeó a un árbitro la Liga Sanlorencina

Demoraron al piloto de un dron porteño que cubrió la despedida de Jorge Messi
Policiales

Demoraron al piloto de un dron porteño que cubrió la despedida de Jorge Messi

Argentina ofreció a Colombia la asistencia que resulte necesaria
Política

Argentina ofreció a Colombia "la asistencia que resulte necesaria"

Terremoto de magnitud 7,4 sacudió a Colombia: al menos 111 muertos
Información General

Terremoto de magnitud 7,4 sacudió a Colombia: al menos 111 muertos

Pampa Energía: abren una mesa de trabajo para intentar evitar el cierre
Economía

Pampa Energía: abren una mesa de trabajo para intentar evitar el cierre

Europa bate récord de temperatura y Francia va hacia otra ola de calor
Información General

Europa bate récord de temperatura y Francia va hacia otra ola de calor

Condenan a Marilú, transero del barrio Vía Honda que estaba a cargo de un búnker
Policiales

Condenan a Marilú, transero del barrio Vía Honda que estaba a cargo de un búnker

Cómo el sistema Lince logró resolver dos balaceras y una entradera a jubilados
La Ciudad

Cómo el sistema Lince logró resolver dos balaceras y una entradera a jubilados

La nueva flota aérea de Santa Fe para combatir incendios realizó pruebas
La Ciudad

La nueva flota aérea de Santa Fe para combatir incendios realizó pruebas

Lo imputarán por robarle la billetera a un hombre mientras le hacía RCP
Policiales

Lo imputarán por robarle la billetera a un hombre mientras le hacía RCP