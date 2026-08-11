Dos escuelas y un colectivo del transporte urbano recibieron mensajes intimidantes

En las instituciones dejaron banderas o "trapos" con leyendas. El micro sufrió un piedrazo en la luneta y la piedra llevaba un papel adherido

Las escuelas que recibieron los mensajes están ubicadas en Villa Gobernador Gálvez y Fray Luis Beltrán. El colectivo recibió el piedrazo en el sur de Rosario

Dos escuelas del Gran Rosario y un colectivo del transporte urbano de pasajeros fueron los blancos elegidos para transmitir distintos mensajes intimidantes vinculados a personas presas o señaladas por su participación en el asesinato de un joven de 19 años.

En forma cronológica, las fuentes indicaron que el primero de los casos sucedió ayer lunes en la escuela Nº 1.014 de Fray Luis Beltrán, en Guido Spano al 300.

Las fuentes indicaron que muy temprano el personal del establecimiento halló una carta junto a nueve balas de dos calibres diferentes. Según trascendió, el mensaje estaba dirigido a algunos presos.

El segundo episodio de esas características tuvo lugar en una institución de Villa Gobernador Gálvez. Sucedió hoy, poco antes de las 5.30, cuando apareció colgada una bandera en el frente de la Escuela Nº 1.330 Lisandro de la Torre, ubicada en Rafael Obligado y Alvear.

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En este caso, el “trapo” hacía alusión a una persona a la que se atribuye el homicidio de Nehemías Altamirano, ocurrido el 13 de mayo pasado en Comandante Espora al 100 bis.

Finalmente, fuentes oficiales confirmaron que este martes a la madrugada un colectivo de la línea 140 recibió el impacto de una piedra en la luneta trasera. Eso sucedió en colectora de Circunvalación y España, en la zona sur de Rosario.

Los voceros indicaron que la piedra estaba envuelta con un papel que contenía un mensaje intimidatorio, pero no trascendió el contenido.