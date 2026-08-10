Picante cruce entre la APDH Rosario y el Colegio de Abogados por un exministro de Bonfatti

La organización de derechos humanos cuestionó a Juan Lewis por denuncias contra psicólogas vinculadas a causas de abuso infantil. El Colegio de Abogados salió en su defensa y reclamó que la APDH rectifique sus expresiones.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) regional Rosario apuntó contra una actividad en la que participó Juan Lewis , penalista, ex ministro de Justicia santafesino y uno de los abogados que denunció presuntos falsos informes en el juzgado de menores de Rosario. La organización sostuvo que no es aceptable "avalar o formase con profesionales que, como Lewis, elige denunciar a tres psicólogas de intachable". El Colegio de Abogados de Rosario respaldó a Lewis con un comunicado.

La APDH Rosario hace referencia a la causa que Lewis, exministro de Justicia en el gobierno de Antonio Bonfatti y representante legal del exfuncionario Marcelo Sain en la causa por espionaje, acusó a tres psicólogas de "pertenecer a una asociación ilícita para confeccionar falsos informes para impedir el contacto de varones denunciados por pedofilia con sus hijos", según explicó la organización.

Desde el Colegio de Abogados de Rosario respaldaron a Lewis y sostuvo que "ningún abogado puede ser descalificado por ejercer la representación de una persona o promover las acciones que la ley reconoce".

La regional Rosario de la asamblea por los derechos humanos aseguró que rechazó y decidió no participar del conversatorio "Reforma Penal ¿Seguridad o persecución?" a raíz de la participación de Juan Lewis . La actividad fue organizada por distintas organizaciones en derechos humanos, se desarrolló sin inconvenientes el 7 de agosto y contó con la presencia del exministro, la exdiputada provincial Matilde Bruera, la abogada Candela de Marchi y el teólogo Oscar Lupori.

Al exponer su rechazo por la presencia de Lewis, la APDH Rosario fustigó al abogado penalista por solicitar la investigación de abogadas, algunas de ellas integrantes de APDH, que representaron a las madres que denunciaron los abusos a sus hijos. "No podemos desconocer que estas denuncias tienen como claro resultado, el hecho de que cada vez menos profesionales, psicólogas y abogadas, acompañen a las infancias abusadas", apuntó APDH Rosario en un comunicado expuesto en sus redes sociales.

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Para la organización, las acciones de Lewis son un obstáculo más para que los niños accedan a la justicia y "allanan el camino a los discursos de demonización de las mujeres que luego son base de proyectos de ley como el de agravamiento de penas por supuestas falsas denuncias", en clara referencia al proyecto autoría de Carolina Losada que aún deambula en el Congreso para imponer penas ante denuncias falsas.

"Nuestras abogadas de APDH representan a las psicólogas injustamente denunciadas", agregó APDH Rosario. Además, remarcó que "hoy quienes denuncian violencias sexuales y quienes asisten profesionalmente a las víctimas son convertidas en sospechosas".

Por lo expuesto, APDH Rosario sostuvo que "está obligada a estar siempre en la vereda opuesta de quienes abusan de nuestras infancias y claramente de los abogados que acompañan campañas de desprestigio contra quienes denuncian los abusos o aportan profesionalmente para su acompañamiento". Además de la organización rosarinos, sumaron su adhesión María Elena Naddeo, secretaria general de APDH y expresidenta del Consejo de los derechos de la niñez de Caba; Carlos Rosanzki, exjuez federal y presidente de la Asociación Civil Aevas; y Sigrid Dalostto, psicóloga especializada en infancias y adolescencia, entre otros.

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El Colabro defendió a Lewis

Luego del comunicado de APDH Rosario, el Colegio de Abogados de Rosario (Colabro) salió en defensa de Juan Lewis y repudió "toda descalificación personal o profesional que pretenda desacreditar el ejercicio legítimo de la abogacía".

Mi respaldo absoluto al colega Dr. Juan Lewis frente a difamaciones y agravios por ejercer su profesión

Conjuntamente con el Dr Lewis se puso al descubierto un entramado de profesionales que elaboraban informes falsos para desvincular a padres descubierto sus hijos

Esto pasa… pic.twitter.com/AhwEhdnOND — Jose A. Nanni (@joseananni) August 8, 2026

En ese sentido, desde el Colabro afirmaron que "la defensa técnica constituye un pilar esencial del Estado de Derecho" y por ende "ningún abogado puede ser descalificado por ejercer la representación de una persona o promover las acciones que la ley reconoce".

El Colabro subrayó que las diferencias entre APDH Rosario y Lewis "deben resolverse en los ámbitos instituciones y judiciales, nunca mediante agravios o estigmatizaciones hacia quienes cumplen con su deber profesional".

Por último, el Colegio de Abogados de Rosario "rarifica su compromiso con la independencia de la abogacía, el derecho de defensa y el respeto por las instituciones democráticas". La entidad solicitó que APDH rectifique sus expresiones y contribuya a un debate público respetuoso.