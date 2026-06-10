Agenda de teatro en Rosario el finde largo: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad: dramas, teatro independiente, microteatro y más

"Desgaste articular" es una de las obras que forman parte de la agenda de teatro en Rosario para el fin de semana largo

En Rosario siempre hay mucho teatro . Con el comienzo de mes, se renuevan las carteleras de la ciudad. Para orientarse ante la multiplicidad de propuestas, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días , en diversos espacios independientes, tradicionales y comerciales de la ciudad.

Para el fin de semana del 11 al 14 de junio, esta es la agenda teatral rosarina:

Un grupo de jóvenes decide vivir en comunidad criando un chancho como forma de trabajo y organización colectiva. Pero lo que parecía un proyecto compartido pronto revela tensiones profundas, el animal empieza a encarnar tanto el deseo de autonomía como las lógicas del sistema que intentaban evitar.

Tras el paso inquietante de un cometa y un juicio simbólico al chancho que no logra resolver los conflictos, la comunidad elige a uno de sus integrantes como representante, enviándolo a buscar respuestas para todos. Entre rituales, confesiones, recuerdos de infancia y reclutamiento para formar un ejército loco, los integrantes de la comunidad deberán enfrentar una pregunta inquietante: que los unió realmente y que están alimentando cuando alimentan aquello que crece entre ellos.

La obra explora con humor y poesía, el frágil equilibrio entre lo colectivo y lo individual, entre el deseo de construir un mundo nuevo y las marcas profundas que cada uno y cada una trae consigo.

Elenco: Martin Edery, Martina Amici, Mateo Bornia de Baere, Julieta Bucci, Jose Maria (Pelu) Celoria, Tomas Pareto, Franco Ciafardini, Anabella Rius. Dirección: Jorge Ferrucci y Pablo Fossa

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- "Dois". 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)



Tata y Cachorro son dos que se necesitan. Arrojados a un mundo del que no son del todo parte, están ahí, al costado de una ruta. Una ola los lleva, a veces un mar. Siguen ahi. Juntos. Actuan: Miguel Bosco y Mayra Sánchez. Dirige: Mati Federico. Dramaturgia: Miguel Bosco, Mayra Sanchez y Mati Federico

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- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Sesión central. - "La última Navidad en el Automac": es Nochebuena y mientras la radio anuncia la inminencia del fin del mundo, dos jóvenes solitarios cruzan sus destinos fatales en el lugar menos pensado.Dirección: Gastón Felman y Viviana Trasierra. Actúan: Gastón Velo y Valentina Cabruja. - "Una escueta historia de amor": tiempo después de separarse, Diego y Sara se cruzan en el bar donde todo comenzó. Dice el cineasta Godard que el amor pasa por cuatro fases. Este encuentro... ¿será la última? De Luis Sánchez-Polack. Actúan: Carlos Chiappero y Eva Ricart. Dirección: Luz Pignatta. - "Cringe": ¿Qué harías si tu cita deseada se convierte en un encuentro indeseado con tu papá? De Sofía Dibidino. Actúan: Christian Valci y Sofía Dibidino. Dirección: Lautaro Borghi. - "Mentira la verdad": ¿puede una pareja sobrevivir a un detector de mentiras? Sólo Mentiro-Xo tiene la respuesta. Una comedia para reír de verdad.

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Sesión golfa. - "El sagrado": el sagrado es un secreto. Quien lo descubra puede convertirse en la persona más poderosa o en la más miserable. ¿Hacia dónde se inclinará la balanza? Guion y dirección: Vicky Olgado. Actúan: Miranda Postiglione y María Victoria Franchi. - "Soledad": una relación perfecta, salidas siempre en pareja, viajes al caribe, pero una charla deriva en teorías extrañas, absurdas y hasta cómicas sobre el amor, la memoria, y la identidad. De Germán Mazzetti. Actúan: Marcela Ruiz y Germán Mazzetti. Dirección: Juan Pablo Giordano. - "Escándalo en el Polo Norte": ¿Todo es magia y alegría en el Polo Norte? De Agostina Moresco. Actúan: Fernando Porcel y Martín Fumiato. Dirección: Manuel Melgar. - "Por primera vez": dos IAs alquilan cuerpos para hacer el amor... por primera vez. Una comedia sobre el quilombo de ser humanos. Dramaturgia y dirección: Sebastián Villar Rojas. Actúan: Cecilia Patalano y Carolina Diez

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Viernes 12 de junio



- "9 (Nueve)". 21hs. Teatro La Morada

Próximas funciones: domingo 14 de junio



Un unipersonal visceral protagonizado por Silvina Santandrea, con dramaturgia y dirección de Tadeo Pettinari. Reconocida por su enorme talento para el humor, Silvina Santandrea sorprende en esta obra revelando también una profundidad y una sensibilidad conmovedoras. Con una actuación llena de matices, confirma por qué es una de las grandes actrices rosarinas de su generación.

"9 (Nueve)" es la historia de Graciana, una madre conservadora que entra en crisis cuando su único hijo le anuncia algo que le es imposible aceptar. Cuando lo diferente irrumpe en el propio seno familiar Graciana inicia una carrera desesperada contra sus propios prejuicios y contra sí misma. Una comedia emocional sobre todo eso que sentimos y no sabemos cómo decir. Con humor, sensibilidad y una mirada peculiar sobre los vínculos, la obra recorre situaciones tan absurdas como profundamente humanas, mezclando risa, incomodidad, ternura y emoción en partes iguales.

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- "Perfume patria". 21hs. Madma Espacio (Balcarce 837)

Próximas funciones: todos los viernes de junio



Theobald, partido de Santa Fe, comienzo de los años 70. El padre ha muerto, o eso parece. Parte de la familia, enceguecida por la ambición, intenta sacar un rédito obsceno de esa desgracia. Una bruta melancolía de tiempos de abundancia pasado los invade. Estafas, mentiras, deslealtad e infidelidades se entrecruzan en este sinuoso camino. Cae la noche en la vieja casona. Irene ensaya para el último acto escolar.

Perfume Patria es una comedia dramática, criolla y disparatada. Propone una experiencia de cercanía extrema con el espectador. La obra se desarrolla en una casona antigua en pleno centro de la ciudad de Rosario. El espacio escénico es esa casona misma, ambientada en los años 70. El público será parte de esa familia, compartirá los mismos espacios de la casa donde se desarrolla la obra. Habrá brindis de bienvenida, música y diferentes espacios a elección para transitar la antesala de la obra y ver lo que allí sucede.

Dirección: Francisco Fissolo. Dramaturgia: Juan Rodriguez y Francisco Fissolo. Actúan: Adrián Terrazzino, Ana Salinas, Macu Mascía, Nicolás Marinsalta, Lucrecia Mubilla, Luz Battagliotti y Pedro De Moya

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>> Leer más: Joaquín Furriel: "Estamos viviendo en la era del individualismo total"

- "La verdadera historia de Ricardo III". 21hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)

Próximas funciones: sábado 13 y domingo 14



En “La verdadera historia de Ricardo III”, versión libre del clásico de William Shakespeare, dirigida por el catalán Calixto Bieito, Joaquín Furriel muestra otra cara de la figura, acompañado por un notable despliegue escénico.

“Así empieza nuestra historia: una disección, no solo del turbulento pero breve reinado de Ricardo, sino también de la maldad humana que, consciente o inconscientemente, forma parte de nuestra naturaleza biológica y psicológica”, afirma el director sobre su propuesta, que tiene por objetivo recordar que el mal no se siempre se manifiesta “deforme y maquiavélico, tirano y sanguinario”, como se representaba al Ricardo III original, sino que es “inherente al ADN humano” y parte de la vida cotidiana.

Furriel no sólo es el protagonista sino también el impulsor y uno de los productores del proyecto. El actor, quien ya había trabajado con Bieito en una recordad versión de “La vida es sueño” de Calderón (estrenada en 2010 también en el San Martín), está acompañado por un elenco integrado por Luis Ziembrowski, Ingrid Pelicori, Belén Blanco, María Figueras, Marcos Montes, Luciano Suardi, Iván Moschner, Luis “Luisón” Herrera y Silvina Sabater.

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- "22 de agosto". 20hs. Alianza Francesa (San Luis 846)

Próximas funciones: sábado 13 de junio



En la obra, un actor, entre la poesía y la locura, debe terminar un ensayo antes de que el teatro cierre sus puertas. En ese recorrido se cruzan tres acontecimientos que marcaron su vida: la Masacre de Trelew, la obra y la vida de César Vallejo y el estreno de su primera obra teatral, la siempre recordada Cómo te explico. Dirigida por Alejandro Casavalle y protagonizada por Cacho Palma y Lautaro Palma

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- “El perfume de Federico”. 20hs. Teatro Empleados de Comercio (Corrientes 450)

Una obra escrita y dirigida por José Antonio González. “El perfume de Federico” es una comedia negra donde dos hermanas, María y Cándida, han convivido toda su vida en el mismo hogar, pero ahora, ya al final de sus días, tratarán de suavizar todo lo que las ha mantenido en guerra constante. En una rutina diaria de levantarse y acostarse, alimentan odios y miedos perseguidas por el recuerdo de un hombre, Federico, a la espera que todo vuele por los aires. En el escenario, esas dos mujeres son Sebastián Tiscornia y el propio González, ambos en una impecable interpretación.

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- "Rojos Globos Rojos". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148).

Próximas funciones: todos los viernes de junio

Rojos Globos Rojos es una multiplicación, una reescritura que incluye escenas y fragmentos de otras obras fundamentales del propio autor. La Muerte de Marguerite Duras, Pablo, Cámara Lenta, Paso de Dos, Cerca, Potestad, profundizan el mundo pavlovskiano y nos muestran a través de El Cardenal y Las Popis la desesperación por mantenerse en el escenario, ante el posible cierre de su teatrito. Con dramático humor, nos cuentan sobre sus pasiones, miedos, amores, ilusiones, en un claro homenaje al teatro independiente. El Teatrito el Globo Rojo es su lugar de resistencia ante el vaciamiento y la privatización de la cultura que vive la ciudad. Autor: Eduardo Pavlovsky. Actores: Diego Bollero - Cardenal, Estella Argüello - Pepi, Laura Fuster - Pipi. Dirección General: Francisco Alonso.



- "Saqueo". ESTRENO. 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los viernes de junio

Rosario, 1989. Tres hermanos. Un supermercado familiar. Una ciudad al borde del estallido. Una historia sobre aquello que heredamos, aquello que ocultamos y aquello que somos capaces de hacer cuando sentimos que vamos a perderlo todo. Actúan: Nicolás Konstantinow, Julián Damiani, Sofía Fabello. Escribe y dirige: Alexis Muiños Woodward

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- "Polvo de ladrillo". 20.30hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: viernes 19 y 26 de junio



Silvina Santos Cotonat en "Polvo de ladrillo", escrita y dirigida por José Moset. El fascinante mundo del tenis se apodera del imaginario de Eleonora, una mujer cuya vida da UN giro inesperado y cambia para siempre.

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- "El líquido táctil". 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Próximas funciones: todos los viernes de junio



De Daniel Veronese. Un actor, más su hermano actor, más su esposa actriz, más un pianista contratado.O una actriz con su marido actor en una relación insostenible, reciben una visita importante. O un hermano que visita a su hermano sin saber con qué se encontrará. O un pianista contratado para sostener lo imposible. Una discusión entre la perra Lassie, el arte del siglo XX y cómo dejar de fumar deriva en un asesinato. El sinsentido de la existencia puede ser su sentido. Nada puede salir mal. Actúan: María Laura Silva, Adrian Giampani, Miguel Bosco y Luciano Duri. Dirección: Cristian Marchesi

- “Todo terminará para Navidad”. 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: todos los viernes de junio

Una vertiginosa sucesión de acciones, símbolos y pulsiones dramáticas comunicantes presentan el estado actual de una sociedad signada por el absurdo, la locura, el pensamiento errático y la indiferencia. El lenguaje conformado por textos, imágenes y sonidos potencia el ritmo dramático de los actores presentando un inconsciente colectivo guardián de la permanente repetición de comportamientos trágicos. Actúan: Sebastián Arriete, Exequiel Orteu, Leticia Beux, Josefina Valdes,Marcelo Lavatelli y Aldo El-Jatib. Dramaturgia y dirección: Aldo El-Jatib.

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- "Lombrices". 20.30hs. Sala La Escalera (9 de Julio 324)

Próximas funciones: todos los viernes de junio

Comedia que sigue un día en la vida de Martirio y Consuelo, dos mujeres mayores recluidas en un departamento, aisladas del mundo exterior y sumergidas en un universo propio lleno de delirios, nostalgias y juegos macabros.

Mientras afuera ocurre un incendio real en el edificio, que es evacuado y controlado sin que ellas lo sepan, las protagonistas continúan con su rutina absurda y claustrofóbica, marcada por una relación sádica, dependiente y profundamente humorística. En su encierro, ambas se entregan a un pasatiempo tan siniestro como lúdico: ensayar maneras de asesinarse mutuamente, inspirándose en escenas de famosas películas de Hollywood. Entre estos juegos, emergen confesiones, recuerdos distorsionados, contactos con “el más allá” y una visión decadente del mundo que las rodea. Actúan: Lali Carloni y Alejandrina Banchio. Dirección: Leandro Aragón. Autor: Pablo Albarello

- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el jueves.

Sábado 13 de junio

- "La verdadera historia de Ricardo III". 21hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)

Próximas funciones: domingo 14

En “La verdadera historia de Ricardo III”, versión libre del clásico de William Shakespeare, dirigida por el catalán Calixto Bieito, Joaquín Furriel muestra otra cara de la figura, acompañado por un notable despliegue escénico.

“Así empieza nuestra historia: una disección, no solo del turbulento pero breve reinado de Ricardo, sino también de la maldad humana que, consciente o inconscientemente, forma parte de nuestra naturaleza biológica y psicológica”, afirma el director sobre su propuesta, que tiene por objetivo recordar que el mal no se siempre se manifiesta “deforme y maquiavélico, tirano y sanguinario”, como se representaba al Ricardo III original, sino que es “inherente al ADN humano” y parte de la vida cotidiana.

Furriel no sólo es el protagonista sino también el impulsor y uno de los productores del proyecto. El actor, quien ya había trabajado con Bieito en una recordad versión de “La vida es sueño” de Calderón (estrenada en 2010 también en el San Martín), está acompañado por un elenco integrado por Luis Ziembrowski, Ingrid Pelicori, Belén Blanco, María Figueras, Marcos Montes, Luciano Suardi, Iván Moschner, Luis “Luisón” Herrera y Silvina Sabater.

- "El fantasma de la ópera". 20hs. Teatro El Círculo (Laprida 1223)

Próximas funciones: domingo 14 de junio



Vuelve "El fantasma de la ópera",musical basado en la novela homónima de Gaston Leroux, con música de Andrew Lloyd Webber, en versión de concierto. Su trama gira en torno a Christine Daaé, una joven soprano de la Ópera de París que se convierte en la obsesión de un misterioso compositor enmascarado.

El elenco de esta coproducción entre la Asociación Cultural El Círculo y el Estudio de Comedias Musicales estará encabezado por el tenorMartín Masiello, de destacada trayectoria internacional, la soprano Nazarena Vidal y el tenor Manu Ansaldi, acompañados por el Coro de la Opera de Rosario y la Orquesta Sinfónica con dirección de Horacio Castillo. La puesta en escena estará a cargo de Nora Gonzalez Pozzi.

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- "Mama mía. Un espectáculo de humor y cáncer". 19hs. Centro Cultural Parque España (Sarmiento y el río Paraná)



En escena, hay una actriz en una sala de espera. Ella está en un laberinto mental inducido por el exceso de químicos. En ese espacio ficcionalmente expandido, lo hace todo porque el tiempo cuenta. En su delirio, Shakespeare aparece entre resonancias y ecógrafos, configurando la radiografía de un teatro que siempre quiso hacer. El cáncer de mama es un tema tabú para muchos. Mariana Cabrol lo atraviesa, lo desmitifica sin golpes bajos, con contundencia y con humor… sobre todo con humor. ¿Podemos reírnos de todo? sí, ella sí. Actúa: Mariana Cabrol. Dramaturgia: Natalia Buyatti, Julieta Daga, Mariana Cabrol y Tamara Medina. Dirección: Julieta Daga

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- "Desgaste articular". 21hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: sábado 20



En una institución de kinesiología de Rosario, los vínculos entre pacientes y profesionales se van tensando. Un inesperado ascenso de una mujer, amarga como un repollo, despierta los celos de colegas, y una lucha por el poder y la ambición. En este lugar se entrelazan las vidas de personas para quienes la infidelidad es la única regla y los romances son descartables. Deseos no resueltos y mentiras alimentan el ciclo destructivo de las parejas. Actúan: Luciana Agüero, Sofía Borda, Guillermina Durando, Ailen Formaggio, Andrea Guastella, Federico Morabito, Julián Morabito, Marilina Orellano, Gabriel Sánchez y Ian Sweeny. Dramaturgia y dirección: Mariana Valci

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- "El descanso". 21hs. La Usina Social (Jujuy 2844)



Una obra de teatro que combina humor negro, drama contemporáneo y una mirada profundamente humana sobre los vínculos, la soledad y la resistencia. Textos y dirección: Lala Brillos. Actúan: Romina Tamburello, Candela Farina y Gaby Bertazzo.

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- "Litófagas (burdo absurdo)". 20hs. Teatro Empleados de Comercio (Corrientes 450)



Es una obra de Aldo El Jatib, dramaturgo y director del Grupo de Teatro Laboratorio “El Rayo Misterioso” (Rosario, Argentina). Escrita en 1984 en la ciudad de Buenos Aires y estrenada al año siguiente por su autor y director Aldo El Jatib.

Litófagas es un espectáculo oscuro, cruel, divertido, muy divertido. Dos actores interpretando desde una neutralidad bufonesca a dos típicas y estereotipadas vecinas porteñas. Estos actores que se muestran andróginos transforman a estas señoras en un Arquetipo de nuestra sociedad, de hace 40 o 50 años atrás y de la actualidad. La obra habla de los desparecidos, de los hijos de desaparecidos y también de una sociedad que en democracia sigue actuando desde esa lógica del “algo habrán hecho”. El absurdo permite jugar y mecanizar un discurso que atrape la atención del espectador desde el humor, la burla y cierta locura cotidiana.

Dos señoras parloteando de forma cómica y burlesca mientras barren sin cesar la vereda. La reiteración exasperante, ese cacareo, propio de las vecinas de tantos barrios, nos remite a la incomunicación, la soledad, el no saber y el “no querer saber”, hasta convertirse en homenaje a quienes transformaron el dolor en lucha sosteniendo en democracia la memoria histórica.

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- "Lúcido". 21.30hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: todos los sábados de junio

Descuento especial a jubilados y estudiantes

Una obra inquietante y profundamente humana, un viaje donde el sueño no libera, sino que revela, y donde despertar implica enfrentarse a una verdad que tal vez sea imposible de sostener. Actúan: Claudia Giordana, Malena Contreras, Manuel González, Chelo Longhi. Dirección: Santiago Dejesús. Dramaturgia: Rafael Spregelburd.

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- "3, 2, 1... ¡El Azar Corta!". 19.30hs y 21.30hs. Centro Cultural Caja Fuerte (Sarmiento 1069).

Un innovador espectáculo multidisciplinario que fusiona Danza, Pintura, Acrobacia, Música en vivo, en una puesta en escena donde el destino y la sorpresa son los grandes protagonistas ya que se trata de un juego dónde el público es el protagonista. Una obra multidisciplinaria que fusiona danza, teatro, artes plásticas y música, inspirada en la obra de Julio Cortázar. Una obra de Paula Percivalle con la participación especial de Jorge Molina.

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- "Hervidero". 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los sábados de junio

Dos socias. Un proyecto: abrir un pequeño local de moda circular en calle San Luis. Soñar un futuro mejor. Salir del barrio y llegar al centro. Progresar. Volverse nadie. Actúan: Paula García Jurado y Anahí Gonzalez Gras. Dirección y dramaturgia: Elisabet Cunsolo

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- "22 de agosto". 20hs. Alianza Francesa (San Luis 846)

En la obra, un actor, entre la poesía y la locura, debe terminar un ensayo antes de que el teatro cierre sus puertas. En ese recorrido se cruzan tres acontecimientos que marcaron su vida: la Masacre de Trelew, la obra y la vida de César Vallejo y el estreno de su primera obra teatral, la siempre recordada Cómo te explico. Dirigida por Alejandro Casavalle y protagonizada por Cacho Palma y Lautaro Palma

- "Justo en lo mejor de mi vida". 21hs. Sala Tandava (9 de Julio 754)

Próximas funciones: todos los sábados de junio

La obra "Justo en lo mejor de mi vida", escrita por Alicia Muñoz, es una tragicomedia argentina que combina humor, emoción y reflexión sobre la vida, la familia y el paso del tiempo. Su mensaje nos invita a pensar cómo, muchas veces, tomamos conciencia del verdadero sentido de la vida cuando creemos que todavía tenemos tiempo por delante. Autoría: Alicia Muñoz. Dirección y actuación: Raquel Monti. Actrices: Alejandra Rubino y Marcela Moreno

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- "Stefano". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los sábados de junio

Stefano es un grotesco criollo. Su protagonista es un músico egresado del conservatorio de Nápoles que llega a la Argentina, como muchos inmigrantes de principios del siglo XX, con la ilusión de hacer "La América". Su deseo es ser un músico celebre, escribir una gran opera, y que lluevan las esterlinas. Nada de eso ocurre. Las exigencias de una sobrevivencia dificultosa y/o sus propias limitaciones como autor callan su canto. La búsqueda del ideal, la vocación artística y los conflictos familiares son algunos de los temas que, entre lo trágico y lo cómico, se exponen de manera descarnada en esta obra referente de nuestro grotesco. Autoría: Armando Discépolo. Intérpretes: Cristian Marchesi, Claudio Danterre, Estela Argüello, Patricia Pareja, Diego Bollero, María Florencia Echeverria, Ignacio Almeyda, y Marcelo Lamberti. Dirección: Rody Bertol

- Experiencia FAPP. 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)



Durante los sábados mayo y junio se puede conocer esta experiencia subterránea que une teatro, comida y tragos en el Cultural de Abajo. Cada fin de semana se renueva la cartelera para disfrutar de este evento más de una vez. Este sábado: - "La no fundada". Con Macu Mascía y Luciana Mangó. Dirección: Úrsula Díaz. - "Neneka". Con Charo Colonna y Marco Cettour. Dirección: Lucas Vidoletti. - "Las bagres". Dirección y actuación: María Caila y Andrea Boffo.

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- "Ota, teatro para bebés 2". Infantil. 16hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

25% de descuento con Tarjeta de Beneficios del Diario La Capital



Para bebés de 0 a 3 años. En el medio de las olas y por el fondo del mar, Ota la tortuga grandota, busca su casa. ¿Dónde estará? Premio Estrella de Mar 2025. Premio Rosarigasinos 2025. Actúan: María Soledad Galván y Santiago Pereiro. Idea, Dramaturgia y Dirección: Carla Rodríguez.

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- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el viernes.

Domingo 14 de abril

- "Hijas de Shakespeare". 17.30hs. Teatro La Comedia (Mitre 958)

Julieta, Ofelia y Desdémona, se encuentran para hacer de sus tragedias un acto de rebeldía y audacia; desenmascarando verdades ocultas, valentías reprimidas y amores vencidos. Una obra teñida de humor, música y recuerdos clásicos entrelazados con la actualidad.

Hijas de Shakespeare narra el encuentro de tres personajes trágicos del teatro: Julieta, Desdémona y Ofelia; quienes se reúnen para demandar a William Shakespeare por daños y perjuicios. En este espectáculo, con música en vivo, se rebelan las fuerzas y pensamientos de estos personajes, quienes, a lo largo de toda la historia, se vieron sometidas a tragedias donde las mostraban -aparentemente- como mujeres soñadoras, temerosas y sometidas. A través de diálogos teñidos de humor, a partir de técnicas de clown y comedia del arte, la obra revisa aquellos textos desde una mirada actual y contemporánea que invita a la reflexión, el disfrute y el entretenimiento.

El espectáculo se ha presentado en distintas provincias argentinas, siendo invitado a participar de diferentes festivales dentro del país, entre los que se destacan: El sueño de una noche de Venado, XIV Festival Shakespeare Buenos Aires, Encuentro Shakespeare del litoral, XXXIII encuentro interprovincial de teatro y el festival FAER. La obra fue premiada como mejor obra de comedia o humor 2025, en los premios de Butaca 1 en la ciudad de Rosario.

Hijas de Shakespeare se presenta en el marco de Tardecitas en La Comedia. Un ciclo pensado para encontrarse, charlar y disfrutar del mejor teatro rosarino. A las 17.30 se habilita el ingreso al teatro para tener un momento para tomar algo, conversar y encontrarse, y a las 18 comienza la función. Actúan: Luz Battagliotti, Ana Salinas, María Laura Silva, Ilya Miljevic. Dirección y dramaturgia: Julieta Pretelli

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- "La rota madre que te parió". 19hs. Cultural de Abajo (Entre Rios 579)

Escrita y dirigida por Gustavo Guirado. Actúan: Claudia Schujman, Natalia Alvarez Dean y Anahí Gonzalez Gras

La Madre, una actriz en decadencia, de vasta y exitosa trayectoria en su juventud, viene a visitar a sus hijas después de pasar siete años sin verlas. En la casa viven Hilda y Aída, la primera está dedicada al cuidado de su hermana menor quien sufre una severa discapacidad que la tiene postrada en una silla ortopédica. Aída ya no puede hablar correctamente, Hilda traduce lo que dice para que la Madre pueda entenderla. Entre memorias, reproches y caricias, la Madre y sus hijas pasarán una jornada desopilante, tal vez la última, en esa casa natal.

Esta obra, dramática con algunos pases de comedia, aborda desde las actuaciones y la puesta en escena un intricado laberinto de sentidos. A través de los cuerpos de estas tres actrices, asistimos a unas relaciones afectivas, sensoriales, entre mujeres que desatan fuerzas y reconfiguran una ceremonia familiar, carnal, de la que somos testigos. Esta obra habla de los cuerpos, rotos, descentrados, desesperadamente bellos, como ángeles sangrando por alas amputadas, pero ángeles al fin, haciendo vibrar el espacio por donde deambulan con la memoria del vuelo interrumpido.

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- "Sentada en una hamaca el mundo se vuelve extraordinario". 19hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Llega desde La Plata "Sentada en una hamaca el mundo se vuelve extraordinario". Una colección de hamacas se despliega en mi cabeza. Fotos de la infancia, olores, cadenas y el viento en la cara. También un accidente, un acto sobrenatural, una película de terror y una charla de amigas. Inquietar un objeto durmiente despierta cosas escondidas en el fondo de las tripas. En escena: Florencia Cataldi. En música: Carlos Mastropietro. En dirección y escenografía: Fernanda Tappatá

- "9 (Nueve)". 21hs. Teatro La Morada

Un unipersonal visceral protagonizado por Silvina Santandrea, con dramaturgia y dirección de Tadeo Pettinari. Reconocida por su enorme talento para el humor, Silvina Santandrea sorprende en esta obra revelando también una profundidad y una sensibilidad conmovedoras. Con una actuación llena de matices, confirma por qué es una de las grandes actrices rosarinas de su generación.

"9 (Nueve)" es la historia de Graciana, una madre conservadora que entra en crisis cuando su único hijo le anuncia algo que le es imposible aceptar. Cuando lo diferente irrumpe en el propio seno familiar Graciana inicia una carrera desesperada contra sus propios prejuicios y contra sí misma. Una comedia emocional sobre todo eso que sentimos y no sabemos cómo decir. Con humor, sensibilidad y una mirada peculiar sobre los vínculos, la obra recorre situaciones tan absurdas como profundamente humanas, mezclando risa, incomodidad, ternura y emoción en partes iguales.



- "El fantasma de la ópera". 19hs. Teatro El Círculo (Laprida 1223)



Musical basado en la novela homónima de Gaston Leroux, con música de Andrew Lloyd Webber, en versión de concierto. Su trama gira en torno a Christine Daaé, una joven soprano de la Ópera de París que se convierte en la obsesión de un misterioso compositor enmascarado. El elenco de esta coproducción entre la Asociación Cultural El Círculo y el Estudio de Comedias Musicales estará encabezado por el tenor Martín Masiello, de destacada trayectoria internacional, la soprano Nazarena Vidal y el tenor Manu Ansaldi, acompañados por el Coro de la Opera de Rosario y la Orquesta Sinfónica con dirección de Horacio Castillo. La puesta en escena estará a cargo de Nora Gonzalez Pozzi.



- "La verdadera historia de Ricardo III". 20hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)



En “La verdadera historia de Ricardo III”, versión libre del clásico de William Shakespeare, dirigida por el catalán Calixto Bieito, Joaquín Furriel muestra otra cara de la figura, acompañado por un notable despliegue escénico.

“Así empieza nuestra historia: una disección, no solo del turbulento pero breve reinado de Ricardo, sino también de la maldad humana que, consciente o inconscientemente, forma parte de nuestra naturaleza biológica y psicológica”, afirma el director sobre su propuesta, que tiene por objetivo recordar que el mal no se siempre se manifiesta “deforme y maquiavélico, tirano y sanguinario”, como se representaba al Ricardo III original, sino que es “inherente al ADN humano” y parte de la vida cotidiana.

Furriel no sólo es el protagonista sino también el impulsor y uno de los productores del proyecto. El actor, quien ya había trabajado con Bieito en una recordad versión de “La vida es sueño” de Calderón (estrenada en 2010 también en el San Martín), está acompañado por un elenco integrado por Luis Ziembrowski, Ingrid Pelicori, Belén Blanco, María Figueras, Marcos Montes, Luciano Suardi, Iván Moschner, Luis “Luisón” Herrera y Silvina Sabater.

- "Hermanas Camalote". 16hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)



Danza para niñeces (ATP desde 5 años) ¿Qué pasa cuando el paisaje se vuelve juego y la naturaleza nos invita a bailar? A través de la danza y el humor conocemos a las Hermanas Camalote, una compañía de danza que naufraga en el Río Paraná. Ante la imposibilidad de escapar, surge el mito: construyen refugios en sus cabezas y visten los restos del naufragio. Una obra de danza y teatro para disfrutar en familia y dejarse llevar por la corriente de la imaginación. En escena: Florencia Rivosecchi, Mauro Cappadoro y Rocío Martín. Dirección: Diego Stocco

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- "Stripkill Reborn". 20.30hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)



- "La Noche de Fran Villagra". 20hs. Sala Amigos del Arte (3 de febrero 755)

Próximas funciones: todos los domingos de junio

Una puesta en escena imponente que promete transportar al público a un universo de sofisticación, despliegue y cuadros humorísticos de primer nivel. Para disfrutar, y reír de principio a fin, consolidando, la gran tradición del café concert y el music-hall en la escena local. Un despliegue artístico único, con dirección de Fran Villagra.