La Capital | Información General | Luis Brandoni

El Incaa homenajeó a Luis Brandoni y bautizó con su nombre un laboratorio de proyectos de cine

El organismo oficializó la medida en el Boletín Oficial y destacó la trayectoria del actor como referente de la cultura argentina

8 de junio 2026 · 09:45hs
Google Seguir a La Capital en Google
El reconocimiento del Incaa a Luis Brandoni

El reconocimiento del Incaa a Luis Brandoni

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) decidió homenajear a Luis Brandoni al poner su nombre al principal programa de desarrollo de proyectos cinematográficos del organismo. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 185/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

De esta manera, el programa pasará a denominarse oficialmente “Laboratorio de Desarrollo de Proyectos de Largometraje 2026/2027: Luis Brandoni”, en reconocimiento a la extensa trayectoria artística del actor y a su aporte al cine nacional.

La resolución lleva la firma del presidente de la entidad, Carlos Luis Pirovano, y destaca el papel que Brandoni desempeñó a lo largo de décadas en el cine, el teatro y la televisión argentina.

En los fundamentos de la medida, el organismo señaló que el actor realizó un aporte “invaluable” a la cultura nacional y se consolidó como una de las figuras más representativas y respetadas del país.

“Resulta oportuno reconocer y destacar la trayectoria artística, profesional y cultural de Luis Brandoni, cuyo extenso y destacado trabajo y compromiso como actor significó un aporte invaluable al cine, el teatro y la televisión”, expresó el texto oficial.

Además, el Incaa resaltó su contribución al desarrollo de la cinematografía argentina y su permanente defensa de los valores culturales.

>> Leer más: El último legado de Luis Brandoni: dejó filmados una serie y un particular cameo

Se trata de un espacio de estímulo, formación y acompañamiento destinado a productores, directores y guionistas de todo el país, con el objetivo de impulsar el desarrollo de proyectos cinematográficos y mejorar sus posibilidades de concreción.

“El Laboratorio de Desarrollo de Proyectos de Largometraje es un espacio crucial de fortalecimiento para productores, directores y guionistas, promueve el desarrollo de proyectos cinematográficos y contribuye al crecimiento de la industria audiovisual”, sostuvo la resolución.

El Incaa también consideró que la trayectoria de Luis Brandoni representa un ejemplo para las nuevas generaciones de realizadores.

Noticias relacionadas
el papa leon xiv congrego mas de un millon de fieles en una misa en madrid

El Papa León XIV congregó más de un millón de fieles en una misa en Madrid

nuevo supermillonario: un ganador del quini 6 se alzo con $1.416 millones

Nuevo supermillonario: un ganador del Quini 6 se alzó con $1.416 millones

Indio Solari había revelado en 2016 que convivía con esta enfermedad neurodegenerativa

Murió el Indio Solari: cómo es el Parkinson y qué avances hay para tratarlo

El nuevo esquema comenzará a estar en vigencia a partir del sábado 6 de junio en todo el país

Adiós al papel en las farmacias: nuevo sistema de entrega de medicamentos

Ver comentarios

Las más leídas

Emboscaron y mataron a balazos a un adolescente de 16 años en la zona sur

Emboscaron y mataron a balazos a un adolescente de 16 años en la zona sur

Nuevo supermillonario: un ganador del Quini 6 se alzó con $1.416 millones

Nuevo supermillonario: un ganador del Quini 6 se alzó con $1.416 millones

El Consejo del Río supervisará las obras de la Costanera Norte

El Consejo del Río supervisará las obras de la Costanera Norte

Lanzan un plan de becas para alumnos de 7 grado de primaria y de secundario

Lanzan un plan de becas para alumnos de 7 grado de primaria y de secundario

Lo último

Serios daños por un robo seguido incendio en el Centro Cuidar de zona norte

Serios daños por un robo seguido incendio en el Centro Cuidar de zona norte

Rápida revancha para Colapinto: días y horarios del GP de Barcelona de la Fórmula 1

Rápida revancha para Colapinto: días y horarios del GP de Barcelona de la Fórmula 1

Santa Fe redujo un 30% las falsas alarmas al 911 y ganó un minuto en emergencias

Santa Fe redujo un 30% las falsas alarmas al 911 y ganó un minuto en emergencias

Impactante: un tren chocó a un taxi y lo arrastró más de cien metros

El episodio se produjo este lunes a la mañana en cercanías del predio de Newell's Old Boys de Bella Vista

Impactante: un tren chocó a un taxi y lo arrastró más de cien metros
Serios daños por un robo seguido incendio en el Centro Cuidar de zona norte
Policiales

Serios daños por un robo seguido incendio en el Centro Cuidar de zona norte

Arranca el primer juicio por jurados en Rosario: doce ciudadanos abordarán un femicidio
Policiales

Arranca el primer juicio por jurados en Rosario: doce ciudadanos abordarán un femicidio

Un chico de 18 años fue detenido por herir de una puñalada a su padre
Policiales

Un chico de 18 años fue detenido por herir de una puñalada a su padre

Del paraguas a la campera: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana
La Ciudad

Del paraguas a la campera: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana

Santa Fe redujo un 30% las falsas alarmas al 911 y ganó un minuto en emergencias
Policiales

Santa Fe redujo un 30% las falsas alarmas al 911 y ganó un minuto en emergencias

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Emboscaron y mataron a balazos a un adolescente de 16 años en la zona sur

Emboscaron y mataron a balazos a un adolescente de 16 años en la zona sur

Nuevo supermillonario: un ganador del Quini 6 se alzó con $1.416 millones

Nuevo supermillonario: un ganador del Quini 6 se alzó con $1.416 millones

El Consejo del Río supervisará las obras de la Costanera Norte

El Consejo del Río supervisará las obras de la Costanera Norte

Lanzan un plan de becas para alumnos de 7 grado de primaria y de secundario

Lanzan un plan de becas para alumnos de 7 grado de primaria y de secundario

Colapinto ascendió un puesto en Mónaco y Alpine reclamó por Pierre Gasly

Colapinto ascendió un puesto en Mónaco y Alpine reclamó por Pierre Gasly

Ovación
Copa Santa Fe femenina: Social Lux, que le sacó la chapa de campeón a Morning, y Adiur coparon el viaducto

Por Juan Iturrez
Ovación

Copa Santa Fe femenina: Social Lux, que le sacó la chapa de campeón a Morning, y Adiur coparon el viaducto

Copa Santa Fe femenina: Social Lux, que le sacó la chapa de campeón a Morning, y Adiur coparon el viaducto

Copa Santa Fe femenina: Social Lux, que le sacó la chapa de campeón a Morning, y Adiur coparon el viaducto

La decisión inminente que tiene en vilo a Scaloni: uno o más reemplazos en la selección

La decisión inminente que tiene en vilo a Scaloni: uno o más reemplazos en la selección

Mónaco enredó a Franco Colapinto pero Alpine siguió fuerte y llega bien a Barcelona

Mónaco enredó a Franco Colapinto pero Alpine siguió fuerte y llega bien a Barcelona

Policiales
Serios daños por un robo seguido incendio en el Centro Cuidar de zona norte
Policiales

Serios daños por un robo seguido incendio en el Centro Cuidar de zona norte

Santa Fe redujo un 30% las falsas alarmas al 911 y ganó un minuto en emergencias

Santa Fe redujo un 30% las falsas alarmas al 911 y ganó un minuto en emergencias

Arranca el primer juicio por jurados en Rosario: doce ciudadanos abordarán un femicidio

Arranca el primer juicio por jurados en Rosario: doce ciudadanos abordarán un femicidio

Un chico de 18 años fue detenido por herir de una puñalada a su padre

Un chico de 18 años fue detenido por herir de una puñalada a su padre

La Ciudad
Impactante: un tren chocó a un taxi y lo arrastró más de cien metros
La ciudad

Impactante: un tren chocó a un taxi y lo arrastró más de cien metros

Del paraguas a la campera: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana

Del paraguas a la campera: cómo estará el tiempo en Rosario esta semana

Mal estacionamiento, invasión de carril exclusivo y exceso de velocidad al podio de las multas

Mal estacionamiento, invasión de carril exclusivo y exceso de velocidad al podio de las multas

Trechel: expiró el plazo de intimación que hizo Nación, pero no se hizo el desalojo

Trechel: expiró el plazo de intimación que hizo Nación, pero no se hizo el desalojo

Tiroteo con nueve heridos en Kansas, la ciudad donde hace base la selección argentina
Mundial 2026

Tiroteo con nueve heridos en Kansas, la ciudad donde hace base la selección argentina

Santa Fe construye su propio sello verde para el sector agropecuario
Economía

Santa Fe construye su propio sello verde para el sector agropecuario

Lento conteo de votos en el balotaje de Perú entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
El Mundo

Lento conteo de votos en el balotaje de Perú entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Un terremoto de magnitud 7,8 golpeó Filipinas: hay alerta de tsunami
Información General

Un terremoto de magnitud 7,8 golpeó Filipinas: hay alerta de tsunami

Brasil pierde a Wesley por una lesión y en su lugar convoca a Éderson
Mundial 2026

Brasil pierde a Wesley por una lesión y en su lugar convoca a Éderson

Lanzan un plan de becas para alumnos de 7 grado de primaria y de secundario
La Ciudad

Lanzan un plan de becas para alumnos de 7 grado de primaria y de secundario

El Festival de Cine Latinoamericano reunió a más de 5 mil espectadores
La Ciudad

El Festival de Cine Latinoamericano reunió a más de 5 mil espectadores

Un oso hormiguero gigante y un aguará guazú volvieron a su hábitat
La Ciudad

Un oso hormiguero gigante y un aguará guazú volvieron a su hábitat

Agroactiva fue durante cuatro días la capital económica de la región
Economía

Agroactiva fue durante cuatro días la capital económica de la región

Los paros con trasfondo político calientan el conflicto aceitero
Política

Los paros con trasfondo político calientan el conflicto aceitero

El lunes se desarrollará el primer juicio por jurados en la Justicia Penal de Rosario

Por Claudio Berón
Policiales

El lunes se desarrollará el primer juicio por jurados en la Justicia Penal de Rosario

Paro docente en la UNR: Coad anunció una medida de fuerza de semana completa
La Ciudad

Paro docente en la UNR: Coad anunció una medida de fuerza de semana completa

Radiografía carcelaria de Santa Fe: más detenidos y plazas que no alcanzan
Policiales

Radiografía carcelaria de Santa Fe: más detenidos y plazas que no alcanzan

Condena por una emboscada de Los Menores que expuso a un policía corrupto
Policiales

Condena por una emboscada de Los Menores que expuso a un policía corrupto

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: reclaman informe judicial

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: reclaman informe judicial

Entre Ríos: un juicio que combina drogas y política en el río Paraná
Policiales

Entre Ríos: un juicio que combina drogas y política en el río Paraná

Triquinosis: recomiendan no consumir embutidos y chacinados caseros
Información general

Triquinosis: recomiendan no consumir embutidos y chacinados caseros

Secuestraron casi 40 motos tras un fuerte operativo de control en la zona oeste
La Ciudad

Secuestraron casi 40 motos tras un fuerte operativo de control en la zona oeste

Lázaro Báez fue internado de urgencia por un cuadro de pulmonía
Política

Lázaro Báez fue internado de urgencia por un cuadro de pulmonía

Guerra de repartidores: siguen los cruces entre el sindicato y las apps

Por Matías Petisce
La Ciudad

Guerra de repartidores: siguen los cruces entre el sindicato y las apps