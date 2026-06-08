El Incaa homenajeó a Luis Brandoni y bautizó con su nombre un laboratorio de proyectos de cine

El organismo oficializó la medida en el Boletín Oficial y destacó la trayectoria del actor como referente de la cultura argentina

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) decidió homenajear a Luis Brandoni al poner su nombre al principal programa de desarrollo de proyectos cinematográficos del organismo. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 185/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

De esta manera, el programa pasará a denominarse oficialmente “Laboratorio de Desarrollo de Proyectos de Largometraje 2026/2027: Luis Brandoni” , en reconocimiento a la extensa trayectoria artística del actor y a su aporte al cine nacional.

La resolución lleva la firma del presidente de la entidad, Carlos Luis Pirovano, y destaca el papel que Brandoni desempeñó a lo largo de décadas en el cine, el teatro y la televisión argentina.

En los fundamentos de la medida, el organismo señaló que el actor realizó un aporte “invaluable” a la cultura nacional y se consolidó como una de las figuras más representativas y respetadas del país.

“Resulta oportuno reconocer y destacar la trayectoria artística, profesional y cultural de Luis Brandoni, cuyo extenso y destacado trabajo y compromiso como actor significó un aporte invaluable al cine, el teatro y la televisión”, expresó el texto oficial.

Además, el Incaa resaltó su contribución al desarrollo de la cinematografía argentina y su permanente defensa de los valores culturales.

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Se trata de un espacio de estímulo, formación y acompañamiento destinado a productores, directores y guionistas de todo el país, con el objetivo de impulsar el desarrollo de proyectos cinematográficos y mejorar sus posibilidades de concreción.

“El Laboratorio de Desarrollo de Proyectos de Largometraje es un espacio crucial de fortalecimiento para productores, directores y guionistas, promueve el desarrollo de proyectos cinematográficos y contribuye al crecimiento de la industria audiovisual”, sostuvo la resolución.

El Incaa también consideró que la trayectoria de Luis Brandoni representa un ejemplo para las nuevas generaciones de realizadores.