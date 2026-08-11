El programa de renovación de plazas ya terminó 9 obras y va por otras 20

La política de transformación del espacio público tiene 12 proyectos activos y 8 que comenzarán antes de fin de año para afianzar esos lugares como punto de encuentro barrial

En el Distrito Sur se inauguró en enero la remodelación integral de la Plaza Eva Perón, en Colón y Ayolas, que incluyó la reconstrucción de su playón deportivo.

El municipio avanza en la renovación integral de plazas , plazoletas y playones deportivos, a través del Presupuesto Participativo y diseños validados junto a vecinos de Rosario. La política de transformación del espacio público ya terminó 9 obras, tiene 12 proyectos activos y 8 que comenzarán antes de fin de año.

El Plan de Plazas tiene trabajos distribuidos en los seis distritos de la ciudad, y consta de la incorporación de pisos antigolpes, iluminación LED, sectores terapéuticos e infraestructura deportiva forma parte del modelo que busca devolver a las familias al espacio público y afianzarlos como punto de encuentro barrial, juego y convivencia.

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Así, la gestión municipal logró poner a nuevo 9 predios , y mantiene una docena de frentes de obra activos para dar respuesta a demandas históricas de las instituciones y familias de cada barrio, más 8 proyectadas.

Desde el Palacio de los Leones destacaron que la clave del proyecto radica en la participación ciudadana: gran parte de las obras inauguradas y en ejecución nacieron de la votación directa de los rosarinos en el Presupuesto Participativo o de reclamos relevados en los barrios.

En ese sentido, explicaron que a través de procesos de codiseño, donde los equipos de la Secretaría de Cercanía y las áreas operativas definen la distribución de los juegos, senderos y equipamiento en función de las necesidades reales de la comunidad, se logra la apropiación, sentimiento de pertenencia y cuidado por parte de las familias.

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Centro y norte

Entre las obras que ya fueron habilitadas durante este año, se encuentran proyectos de impacto social e inclusivo. En el Distrito Norte, se concretó la inauguración simultánea de las renovadas plazas Pinocho y la plazoleta Granaderos Reservistas, en la intersección de Casiano Casas y Sorrento, sumando un nuevo playón polideportivo, pisos antigolpes y parquización.

En el mismo distrito se completó la puesta en valor de la plaza Cullen y Ugarte y Fontana en barrio Fontanarrosa, y finalizó una segunda etapa de mejoras en la plaza Brown, en el corazón de Puccio y bulevar Rondeau. También se realizaron mejoras en la plaza Soldado Desza, y en la de Granel y Vieytes, en Nuevo Alberdi.

El Distrito Centro sumó la transformación de la Plaza Dorada, ubicada en Rueda y España. Este proyecto, diseñado junto a la ONG Cenaih y la Fundación Hospital Vilela, convirtió la antigua plaza Empleados de Comercio en un ámbito terapéutico, lúdico e inclusivo para niños y niñas en tratamiento médico, incorporando mangrullos adaptados, pisos de goma y un mural artístico colectivo. El centro también fue escenario de la primera plaza orientada especialmente a la recreación de perros, con cerco perimetral, circuito recreativo y bebedero, emplazada en avenida Rivadavia y Pueyrredón.

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Sur y oeste

Por su parte, en el Distrito Sur se inauguró la remodelación integral de la Plaza Eva Perón, en Colón y Ayolas, que incluyó la reconstrucción de su playón deportivo, la colocación de un cerco parapelotas, un mangrullo integrador de gran porte y estaciones aeróbicas. A pocos metros de allí, la plazoleta de Posta de los Arroyos, de Ayacucho y Amenábar, fue totalmente renovada y actualmente se trabaja en el tramo de Ayacucho entre Gaboto y Deán Funes, para poner a punto ese corredor verde.

Las intervenciones se replicaron en el Distrito Oeste con el estreno de la emblemática Plaza Chiodi, en Cochabamba y Lima, dotada de juegos infantiles con pisos de goma, senderos, playón de hormigón e iluminación LED; mientras que en el Distrito Noroeste las familias de barrio Ludueña y Empalme estrenaron la puesta en valor de la Plaza John Wesley, ubicada en la intersección de Gorriti y Camilo Aldao bis.

La intervención incluyó la puesta en valor y el acondicionamiento completo de sus instalaciones, sumando equipamiento urbano, mejores condiciones para el deporte y sectores recreativos renovados con el objetivo de fortalecer la integración social y consolidar al predio como un lugar seguro de encuentro vecinal.

También se renovó el Playón deportivo de Santa Fe al 6300 en toda su superficie con mejoras de infraestructura y entorno, destinado a fortalecer las actividades deportivas, promover el encuentro, vinculación y recreación. A la par de las inauguraciones concretadas, el municipio mantiene un intenso ritmo de obra pública en diferentes puntos estratégicos.

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Obras en ejecución

En el Distrito Norte ya se está trabajando en la remodelación de las plazas Roberto Fontanarrosa y Santos Dumont, y se ejecutan mejoras en el corredor verde de Junín y Nueva York.

En el Oeste avanzan los proyectos para remodelar las plazas del Acuerdo de Espinillo y Maradona, Los Amigos de Bv. Seguí y Cullen, el playón de Santa Lucía ubicado en Lanteri al 2000, y las plazas de Maradona y Matienzo, y Aborígenes y Qom. Los trabajos ya se encuentran en la etapa final y entre agosto y septiembre serán inaugurados, con una programación de festejos que tendrán a los vecinos como verdaderos protagonistas. Además, están proyectadas obras en la plaza Rivarola.

Paralelamente, en el Sudoeste se destacan las obras en la plaza central de Tío Rolo y el espacio de Ovidio Lagos y Flammarion, junto con el anuncio de la remodelación de la plaza de Moreno y Andrade en barrio ATE y la Argentina, de Carlos Casado.

El despliegue territorial también alcanza al Distrito Sur con las intervenciones proyectadas en la Plaza José Hernández de barrio Las Heras y la plaza de los Derechos Humanos en Tiro Suizo, tras ser elegidas por vecinas y vecinos mediante el Presupuesto Participativo.

Finalmente, en el Distrito Centro se encuentran en plena obra las plazas De la Cooperación, Florencio Sánchez, Del Aguaribay. En tanto, el plan abarca la puesta en valor de la plaza Sicilia, la plaza de Ovidio Lagos e Ituzaingó en barrio Parque, y la Plaza de las Américas.

Fuentes oficiales resaltaron que cada diseño se convalida con los vecinos y se crea en conjunto a través de encuentros barriales donde se despejan dudas y se explican el paso a paso de la obra. "Al dotar a cada predio de tecnología LED, superficies de seguridad, mobiliario urbano y equipamiento deportivo de calidad, el municipio refuerza la seguridad y convivencia de la comunidad en el espacio verde", concluyeron.