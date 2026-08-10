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Quedó en libertad el futbolista que golpeó a un árbitro en partido de la Liga Sanlorencina

El jugador de Barrio Quinta había sido expulsado por el árbitro y reaccionó aplicándole una trompada. Será imputado en libertad por lesiones leves

10 de agosto 2026 · 17:25hs
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El futbolista que agredió al árbitro será imputado por lesiones leves en los Tribunales de San Lorenzo

Foto: La Capital / Archivo

El futbolista que agredió al árbitro será imputado por lesiones leves en los Tribunales de San Lorenzo

La fiscal del Distrito Judicial San Lorenzo, Luisina María Paponi Arizaga, otorgó la excarcelación al futbolista que le aplicó ayer una trompada al árbitro del partido que disputaban ayer a la tarde los clubes Santa Catalina y Barrio Quinta por la Liga Regional Sanlorencina.

El deportista sancionado pertenece a Barrio Quinta, tiene 35 años y domicilio fijado en Capitán Bermúdez.

Según fuentes judiciales, tras ser detenido luego del incidente la fiscal ordenó que se le abra una causa judicial por lesiones leves dolosas y que recupere la libertad para ser convocado en los próximos audiencia imputativa en los Tribunales de San Lorenzo.

Cuándo se produjo la agresión al árbitro

El incidente que está bajo investigación judicial sucedió el domingo durante un partido de fútbol de la Liga Regional Sanlorencina. Todo sucedió alrededor de las 16, durante el encuentro entre Santa Catalina y Barrio Quinta que se disputaba en la cancha del primero, en Capitán Bermúdez.

>> Leer más: De la tarjeta roja a la comisaría: un jugador golpeó al árbitro en pleno partido

Según el parte policial, a los 35 minutos del primer tiempo, un jugador del Club Barrio Quinta recibió una tarjeta roja. Pero ante la expulsión, el jugador golpeó al árbitro principal, Hugo Walter Masuelli, de 53 años, provocándole una lesión en el pómulo derecho.

Tras el episodio, el partido fue suspendido y el agresor —Jorge G., de 35 años— fue trasladado a la sección 2ª de la Unidad Regional XVII a disposición de la Fiscalía en turno.

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