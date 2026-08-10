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Robo, ACV y misterio: investigan el caso del ingeniero hallado inconsciente en su auto

Sus familiares confirmaron que el hombre se descompensó, pero todavía no se sabe si fue antes o después de que sustrajeran sus pertenencias

10 de agosto 2026 · 12:09hs
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Robo

Robo, ACV y misterio: investigan qué pasó con el ingeniero hallado inconsciente en su auto.

Los familiares de Oscar Vega, que estuvo desaparecido dos días y fue hallado inconsciente en su auto, confirmaron que el hombre sufrió un ACV isquémico. También aseguraron que fue víctima de un robo, aunque no hay certezas si fue luego o antes de su descompensación.

El ingeniero rosarino Oscar Vega, de 68 años, fue hallado el sábado dentro de su auto en Espora al 1300, el pasaje paralelo a Presidente Roca entre 3 de Febrero y 9 de Julio. Sus familiares no sabían nada de él desde el jueves, cuando estuvo en un negocio de la zona antes de subirse a su vehículo.

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Luego de ser hallado inconsciente dentro del auto fue derivado a un sanatorio de la ciudad. Mientras tanto se investiga el robo de sus pertenencias con datos que confirmaron que su celular se conectó en la zona sur, donde también se registraron consumos con sus tarjetas bancarias.

Robo y ACV

Una hija de Oscar Vega le confirmó a La Capital este lunes que el hombre sufrió un ACV isquémico y que también fue víctima de un robo, como se sospechaba desde que fue hallado este sábado. Lo que no se sabe hasta el momento es si se descompensó antes o después de que les quitaran sus pertenencias.

Si bien sus familiares están pendientes del estado de salud del hombre, que continúa internaod y con asistencia respiratoria, también esperan novedades sobre la investigación. Ya hay un fiscal designado y la Policía de Investigaciones (PDI) busca establecer qué ocurrió el jueves por la tarde luego de que el hombre se retirara de un comercio de Roca al 1400.

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Oscar Vega fue hallado el sábado a las 1.45 tras el aviso a agentes de la Brigada Motorizada acerca de un hombre desvanecido dentro de un auto. Estaba en Espora al 1300 dentro de su Chevrolet Prisma, donde su hija lo reconoció.

Misterio bajo investigación

La reconstrucción de lo ocurrido el jueves pasado ubica a Oscar Vega dentro de un local de electrodomésticos ubicado en Roca al 1400. Luego de salir caminó hasta su auto, que se presume que estaba estacionado donde finalmente fue hallado el sábado.

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Lo que está bajo investigación es qué ocurrió en esas más de 48 horas en las que Oscar fue denunciado como desaparecido y se inició la búsqueda de paradero. Sus familiares alertaron entonces que no había antecedentes de actitudes que pudieran sugerir que se había ausentado por decisión propia.

Siguiendo sus rastros pudieron corroborar, mediante los registros de su cuenta de Gmail, que un dispositivo del ingeniero había hecho conexión en la zona de Seguí y Espinillo el jueves a las 19.30. En ese sector del sudoeste de Rosario también se registraron consumos con sus tarjetas de crédito y débito.

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