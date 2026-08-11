Messi y Campaz, amenazados en el Mundial: figuran en un informe de la policía de EEUU

A lo largo de todo el torneo, las autoridades recibieron y estuvieron alerta ante las amenazas tanto contra jugadores como el público en general

El reciente Mundial celebrado en Estados Unidos, México y Canadá estuvo marcado por una situación inédita debido a la cantidad de amenazas y episodios de acoso contra jugadores, árbitros y selecciones nacionales, según documentos internos del Centro de Cooperación Policial Internacional (IPCC) coordinado por el FBI. Entre los nombres salientes aparece en la nómina Lionel Messi como el más futbolista apuntado, aunque también apareció la figura del delantero de Central Jaminton Campaz.

De acuerdo con los informes citados por el diario Información , Messi fue el jugador más amenazado antes y durante el campeonato. Entre los casos más graves figura una llamada al aeropuerto de Dallas en la que un individuo aseguró que junto a otros dos hombres se dirigían al estadio con “bombas caseras y un AR-15” , mencionando de forma explícita su intención de atacar al capitán de la selección argentina y el mejor jugador del mundo.

En otro partido, disputado en Atlanta , un usuario de la red X escribió que estaba “a punto de entrar al estadio y volar a Messi con cuatro bombas pegadas en su cuerpo” . Las amenazas obligaron a desplegar equipos de explosivos, guías caninos y agentes K-9 para registrar el recinto.

La información exclusiva brindada por el mencionado diario detalla que Cristiano Ronaldo fue el jugador más perseguido por seguidores obsesionados. Hubo detenciones en Houston y Toronto de individuos que intentaron acercarse al portugués, incluso colándose en ascensores o en zonas restringidas.

El diario también recoge incidentes contra Kylian Mbappé, insultado con mensajes xenófobos tras un choque con el arquero de Paraguay. En ese país, hinchas llegaron a quemar un muñeco con su imagen difundiendo el acto en redes sociales.

Campaz figura entre los amenazados

Otras figuras sufrieron amenazas de muerte tras errores en partidos como Jaminton Campaz, Alexander Sorloth y Lucas Digne, éste último tras cometer un penal sobre Lamine Yamal.

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En el caso particular del delantero de Central la policía de Estados Unidos también recibió reportes de las amenazas de muerte que sufrió y que motivaron no sólo a que la Federación Colombiana de Fútbol, la cual mostró su apoyo al jugador en medio de la tensa situación, sino a que no regresara al país junto a sus compañeros.

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El caso más extremo, según el diario, afectó al árbitro francés François Letexier, quien recibió más de 6.000 amenazas en su WhatsApp personal tras dirigir el Argentina–Egipto. Su familia y su vivienda en Francia tuvieron que ser protegidas por la policía. El asistente del VAR, Willy Delajod, también fue amenazado.