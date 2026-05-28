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Ricardo Darín habló sobre la crisis del cine argentino: "Está por extinguirse"

El actor se refirió a las dificultades que atraviesa la industria audiovisual nacional y resaltó la dificultad que existe para producir películas y series

28 de mayo 2026 · 14:30hs
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Ricardo Darín estuvo presente en el programa  “Por favor rebobinar” en Olga

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El cine argentino atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos tiempos. La reducción de fondos públicos, la demora en los desembolsos y la reconfiguración del rol del Estado en el financiamiento cultural impactaron de lleno en la cantidad de rodajes y en la estabilidad laboral del sector técnico y artístico. En este escenario cada vez más difícil, el actor Ricardo Darín se refirió a la crisis que atraviesa la industria audiovisual argentina.

En diálogo con el programa de streaming “Por favor rebobinar”, conducido por Sebastián De Caro, el protagonista de “El Eternauta” habló sobre la fuerte retracción de la actividad audiovisual y las dificultades para producir cine y series en el país.

“Se está haciendo muy difícil. Tiene que ver con cuestiones presupuestarias y con cosas que están fuera de nuestro control, pero no fuera de un posible reclamo”, expresó el actor.

>> Leer más: Netflix: la aclamada película de Ricardo Darín que llega a la plataforma

Qué dijo Ricardo Darín

El actor expresó su preocupación por la crisis que atraviesa la industria cultural y audiovisual. Según sostuvo, es fundamental apoyar “la gestación de proyectos” y sumó: "La gente joven tiene en la cabeza tantas cosas para contar que nos podría venir muy bien. A lo mejor hay tipos que tienen la posibilidad de salvar al mundo y no los estamos escuchando”.

Darín cuestionó el funcionamiento actual de la industria y afirmó: “Todo se ha convertido en un mercado persa”. En esa misma línea, retomó una reflexión de Mariano Llinás y señaló: “El cine independiente está a punto de extinguirse porque la lucha es tan difícil, no sólo en términos materiales. Él hablaba de la cantidad de favores que uno ha pedido en el camino, es decir, «Escuchame, ¿vos tenés un R4 del año 70 que yo necesito hacer una toma con eso?, ¿vos me lo prestás?». «Sí, claro». Ahora todo tiene un precio".

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En consecuencia, lamentó que “se terminaron los favores, las buenas intenciones y la parte romántica”. Finalmente, el actor sostuvo: "Es un momento de gran incertidumbre. Sé que este momento bisagra va a pasar, vamos a volver a tener apoyo. En algún momento va a ocurrir. A lo mejor sangramos mucho, pero va a ocurrir. La cultura no desaparece. El arte no se puede matar. Lo podés tapar un rato, pero va a reaparecer”.

darin

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