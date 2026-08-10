Pipa Benedetto inició un juicio contra Newell's y reclama una imponente cifra El delantero de Barcelona de Ecuador comenzó una demanda contra la Lepra por la "falta de pago" tras llegar a un acuerdo para sellar su salida 10 de agosto 2026 · 14:03hs

Marcelo Bustamante / La Capital El Pipa Benedetto tuvo un fugaz paso por Newell's, pero inició una demanda por una deuda.

Darío “Pipa” Benedetto inició un juicio contra Newell's y reclamó una deuda de alrededor de 460 mil dólares por falta de pagos tras su salida del club. El delantero llegó a mediados de 2025 de la mano del Ogro Fabbiani y firmó un contrato con la dirigencia de Ignacio Astore que incluía una parte fija y otra de productividad.

Según pudo averiguar Ovación, el acuerdo de pago que realizó Benedetto con la institución del parque Independencia era por los salarios vencidos y los no pagados. Dicho pacto incluía el cobro de su sueldo hasta enero, pero desde su entorno señalaron que “no llegó a cobrar más de un salario completo”.

El paso del Pipa por la Lepra fue fugaz, sin gloria y sin goles, en apenas nueve partidos jugados. Además, el exdelantero de Boca se marchó antes de lo previsto, cuando Fabbiani dejó el cargo y Lucas Bernardi tomó las riendas de manera interina.

La deuda que reclama Darío Benedetto Las versiones del entorno del jugador indicaron que Benedetto inició la demanda y reclama 460 mil dólares de parte de Newell's.

>> Leer más: Luca Regiardo, tras la derrota de Newell's: "Tenemos que encarar los partidos de otra manera" Estas cifras contemplan el número original que acordó con la institución, entre los 350 mil y los 380 mil dólares, pero que se elevó debido a “los intereses por penalidad ante la falta de pago”.