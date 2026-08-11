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Choque en Echesortu: un auto subió a la vereda e impactó contra un comercio

El conductor dijo que sufrió una descompensación, pero luego se recuperó. El siniestro vial sucedió el lunes a la noche en Mendoza al 4500.

11 de agosto 2026 · 07:34hs
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Choque en Mendoza y Servando Bayo. Un auto terminó impactando contra un negocio. No hubo heridos

Foto: Policía de Santa Fe.

Choque en Mendoza y Servando Bayo. Un auto terminó impactando contra un negocio. No hubo heridos

Un impactante choque se produjo anoche en barrio Echesortu cuando el conductor de un automóvil perdió el control del vehículo al sufrir una descompensación de salud, subió a la vereda y chocó con la fachada de un comercio. Si bien el auto terminó sobre la acera no se registraron heridos.

El incidente sucedió alrededor de las 21.30, en Mendoza y Servando Bayo, en la zona oeste de Rosario, y no causó heridas a peatones ni a las personas que iban en el coche.

La policía de Rosario tomó conocimiento de lo ocurrido a través de una llamada a la central de emergencias 911 que daba cuanta de un siniestro con un vehículo que había ascendido a la vereda.

Qué declaró el conductor del auto

Cuando los primeros policías llegaron al lugar comprobaron que se trataba de un Chevrolet Aveo que se había estrellado contra la fachada de un negocio ubicado en Mendoza 4551. El conductor del auto, Leonardo D., declaró que había sufrido una descompensación y que perdió el control del rodado y terminó chocando.

>> Leer más: Choque en el centro: quiso ponerse el cinturón de seguridad e impactó contra un jardín

Minutos después llegó al lugar personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) que asistió el automovilista. Según trascendió, el conductor estaba en buen estado de salud y lo único que recibió fue una recomendación para se haga controles médicos ambulatorios.

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