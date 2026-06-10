Polémica en el Incaa: la viuda de Luis Brandoni cuestionó el uso del nombre del actor

Saula Benavente, viuda de Luis Brandoni, cuestionó el uso del nombre de su marido para reemplazar el del desaparecido Raymundo Gleyzer

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales ( Incaa ) resolvió que el Laboratorio de Desarrollo de Proyectos de Largometraje 2026/2027 lleve el nombre de Luis Brandoni, en reemplazo del de Raymundo Gleyzer, cineasta desaparecido en 1976 por la última dictadura cívico-militar. La medida, comunicada a través del Boletín Oficial el lunes 8 de junio, recibió repudio público, incluyendo el de Saula Benavente, viuda de Brandoni.

“Esto no está bien. Esto a Beto no le hubiera gustado. Utilizar su nombre en una batalla de fuegos cruzados, poniendo el suyo para suprimir a otro, no. Y sobre todo, imponerlo como un opuesto cuando Brandoni, desde la secretaría Gremial de Actores, reclamó en los años 70 por la desaparición de Gleyzer cuando otros, muchos, se quedaban callados”, aseguró en su cuenta de Instagram.

“El Gleyzer, como lo conocemos todos los que hacemos cine, ha sido un gran laboratorio de proyectos, que permitió que nuevos directores hagan sus primeras películas. Vale la pena conservarlo y no convertirlo en un ring”, cerró.

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El Gleyzer, un premio histórico

El Gleyzer es un certamen federal creado en 2006 con el objetivo de acompañar el desarrollo de primeros o segundos largometrajes. La edición número 14 tuvo lugar en 2025, ya bajo la gestión actual encabezada Carlos Pirovano, y anunció diez ganadores. No se conoce el estado de avance de esos proyectos.

En medio de un proceso de desguace y desfinanciamiento, el Incaa tuvo que retirar de redes la publicación sobre el cambio de nombre del certamen a raíz de las múltiples críticas recibidas.

La Resolución 185/2026 argumentó que “resulta oportuno reconocer y destacar la trayectoria artística, profesional y cultural de Luis Brandoni, cuya extensa y destacada labor y compromiso como actor ha significado un aporte invaluable al cine, el teatro y la televisión, consolidándose como una de las figuras más representativas y respetadas de la cultura nacional. Asimismo, su contribución al desarrollo de la cinematografía argentina y su permanente defensa de los valores culturales lo convierten en un referente para las nuevas generaciones de productores, directores y guionistas”.