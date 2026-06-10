La Capital | Zoom | Incaa

Polémica en el Incaa: la viuda de Luis Brandoni cuestionó el uso del nombre del actor

El Instituto sacó el nombre de Raymundo Gleyzer al laboratorio de desarrollo y recibió amplio repudio

10 de junio 2026 · 11:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
Saula Benavente

Saula Benavente, viuda de Luis Brandoni, cuestionó el uso del nombre de su marido para reemplazar el del desaparecido Raymundo Gleyzer

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) resolvió que el Laboratorio de Desarrollo de Proyectos de Largometraje 2026/2027 lleve el nombre de Luis Brandoni, en reemplazo del de Raymundo Gleyzer, cineasta desaparecido en 1976 por la última dictadura cívico-militar. La medida, comunicada a través del Boletín Oficial el lunes 8 de junio, recibió repudio público, incluyendo el de Saula Benavente, viuda de Brandoni.

“Esto no está bien. Esto a Beto no le hubiera gustado. Utilizar su nombre en una batalla de fuegos cruzados, poniendo el suyo para suprimir a otro, no. Y sobre todo, imponerlo como un opuesto cuando Brandoni, desde la secretaría Gremial de Actores, reclamó en los años 70 por la desaparición de Gleyzer cuando otros, muchos, se quedaban callados”, aseguró en su cuenta de Instagram.

“El Gleyzer, como lo conocemos todos los que hacemos cine, ha sido un gran laboratorio de proyectos, que permitió que nuevos directores hagan sus primeras películas. Vale la pena conservarlo y no convertirlo en un ring”, cerró.

>> Leer más: El Incaa homenajeó a Luis Brandoni y bautizó con su nombre un laboratorio de proyectos de cine

El Gleyzer, un premio histórico

El Gleyzer es un certamen federal creado en 2006 con el objetivo de acompañar el desarrollo de primeros o segundos largometrajes. La edición número 14 tuvo lugar en 2025, ya bajo la gestión actual encabezada Carlos Pirovano, y anunció diez ganadores. No se conoce el estado de avance de esos proyectos.

En medio de un proceso de desguace y desfinanciamiento, el Incaa tuvo que retirar de redes la publicación sobre el cambio de nombre del certamen a raíz de las múltiples críticas recibidas.

La Resolución 185/2026 argumentó que “resulta oportuno reconocer y destacar la trayectoria artística, profesional y cultural de Luis Brandoni, cuya extensa y destacada labor y compromiso como actor ha significado un aporte invaluable al cine, el teatro y la televisión, consolidándose como una de las figuras más representativas y respetadas de la cultura nacional. Asimismo, su contribución al desarrollo de la cinematografía argentina y su permanente defensa de los valores culturales lo convierten en un referente para las nuevas generaciones de productores, directores y guionistas”.

Noticias relacionadas
Vuelve la tradicional Feria de Librerías de Viejo 

Libros raros, clásicos y descatalogados: vuelve una feria imperdible en Rosario

Los rosarinos Nazarena Vidal como Christine Daaé y Manu Ansaldi como el Vizconde Raoul de Chagny en El Fantasma de la Ópera

"El Fantasma de la Ópera" regresa al Teatro El Círculo con dos únicas funciones

El Indio Solari junto a su esposa Viru y su hijo Bruno. 

Las fotos inéditas del emotivo homenaje al Indio Solari que compartió el colegio de su hijo

Un confuso mensaje apareció en las pantallas gigantes del Obelisco y terminó con una explicación insólita

"Merecemos saber la verdad": la manifestación que copó el Obelisco

Ver comentarios

Las más leídas

Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

De Binner al Día del Pogo: el declive del socialismo santafesino

De Binner al Día del Pogo: el declive del socialismo santafesino

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas

La increíble revelación de un futbolista español sobre Lionel Messi

La increíble revelación de un futbolista español sobre Lionel Messi

Lo último

Operativo insólito por un robo: se quedó dormido arriba del techo con una bicicleta

Operativo insólito por un robo: se quedó dormido arriba del techo con una bicicleta

San Lorenzo: murió el exsecretario municipal Pedro Pili Rodríguez

San Lorenzo: murió el exsecretario municipal Pedro "Pili" Rodríguez

Qué dijo Scaloni sobre el reemplazante de Balerdi para el Mundial y la situación de los tocados

Qué dijo Scaloni sobre el reemplazante de Balerdi para el Mundial y la situación de los "tocados"

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras una denuncia de abuso sexual

Este miércoles, en Empalme Graneros, familiares de alumnos quisieron linchar a un portero y tuvo que intervenir la Policía

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras una denuncia de abuso sexual
En tres años, bajaron 36% las muertes por siniestros viales en Rosario
La Ciudad

En tres años, bajaron 36% las muertes por siniestros viales en Rosario

Más de 20 balazos en zona sur para dejar mensaje a un preso ya mencionado en otros ataques
Policiales

Más de 20 balazos en zona sur para dejar mensaje a un preso ya mencionado en otros ataques

Pullaro: No definimos todavía si voy a ser candidato a gobernador
Política

Pullaro: "No definimos todavía si voy a ser candidato a gobernador"

Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos
Policiales

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

De Binner al Día del Pogo: el declive del socialismo santafesino

De Binner al Día del Pogo: el declive del socialismo santafesino

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas

La increíble revelación de un futbolista español sobre Lionel Messi

La increíble revelación de un futbolista español sobre Lionel Messi

Triple crimen de Capitán Bermúdez: los mató durante una operación cambiaria

Triple crimen de Capitán Bermúdez: los mató durante una operación cambiaria

Ovación
El mensaje de Lionel Messi a los hinchas en la previa del Mundial: No los vamos a dejar tirados
Ovación

El mensaje de Lionel Messi a los hinchas en la previa del Mundial: "No los vamos a dejar tirados"

El mensaje de Lionel Messi a los hinchas en la previa del Mundial: No los vamos a dejar tirados

El mensaje de Lionel Messi a los hinchas en la previa del Mundial: "No los vamos a dejar tirados"

El Mundial 2026 desde el sillón: TV, día, horario y relatores de la Copa del Mundo

El Mundial 2026 desde el sillón: TV, día, horario y relatores de la Copa del Mundo

Argelia comenzó a calentar su debut: Le ganaremos a Messi, si Alá quiere

Argelia comenzó a calentar su debut: "Le ganaremos a Messi, si Alá quiere"

Policiales
Más de 20 balazos en zona sur para dejar mensaje a un preso ya mencionado en otros ataques
Policiales

Más de 20 balazos en zona sur para dejar mensaje a un preso ya mencionado en otros ataques

Más detenidos en una causa por corrupción institucional que ya tiene a tres policías demorados

Más detenidos en una causa por corrupción institucional que ya tiene a tres policías demorados

Echesortu: imputaron al ladrón que golpeó, manoseó y mordió a una joven empleada

Echesortu: imputaron al ladrón que golpeó, manoseó y mordió a una joven empleada

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos

La Ciudad
En tres años, bajaron 36% las muertes por siniestros viales en Rosario
La Ciudad

En tres años, bajaron 36% las muertes por siniestros viales en Rosario

Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

Se acelera el cierre de La Favorita: ahora se van los asiáticos de Mall China

Quieren prohibir el vapeo en bares y espacios cerrados de Rosario

Quieren prohibir el vapeo en bares y espacios cerrados de Rosario

Día de la Bandera: invitaron a Milei, pero hay pocas chances de su presencia

Día de la Bandera: invitaron a Milei, pero hay pocas chances de su presencia

Jorge Sampaoli será el técnico de Talleres y debutará contra Newells en el Coloso
Ovación

Jorge Sampaoli será el técnico de Talleres y debutará contra Newell's en el Coloso

Unidos acelera el debate interno sobre la nueva ley electoral de Santa Fe
Politica

Unidos acelera el debate interno sobre la nueva ley electoral de Santa Fe

Rosario tendrá la primera certificación internacional para líderes en IA del país
Economía

Rosario tendrá la primera certificación internacional para líderes en IA del país

Tras el rebote de marzo, la producción industrial volvió a hundirse en abril
Economía

Tras el rebote de marzo, la producción industrial volvió a hundirse en abril

La reserva de Central cayó ante River y complicó su clasificación

Por Carlos Durhand
Ovación

La reserva de Central cayó ante River y complicó su clasificación

Encontraron a Luciana, la adolescente que era buscada en Córdoba
Información General

Encontraron a Luciana, la adolescente que era buscada en Córdoba

Robo, mordisco e intento de abuso sexual: trasladaron al sospechoso a Rosario
Policiales

Robo, mordisco e intento de abuso sexual: trasladaron al sospechoso a Rosario

Las protestas amenazan con ensuciar la apertura del Mundial en México
Mundial 2026

Las protestas amenazan con "ensuciar" la apertura del Mundial en México

Fue piloto en Air Canada en 900 vuelos durante 17 años, pero con una licencia falsa
Información General

Fue piloto en Air Canada en 900 vuelos durante 17 años, pero con una licencia falsa

Islandia encabeza la lista de los países más seguros del mundo
Información General

Islandia encabeza la lista de los países más seguros del mundo

Maratea pidió psicopatear opositores al gobierno y reivindicó al Gordo Dan
Política

Maratea pidió "psicopatear" opositores al gobierno y reivindicó al Gordo Dan

Femicidio de Sofía Delgado: confirmaron que Mordini seguirá preso seis meses
Policiales

Femicidio de Sofía Delgado: confirmaron que Mordini seguirá preso seis meses

La pobreza infantil bajó al 42,3 % en 2025, pero prevén un rebote para este año
Economía

La pobreza infantil bajó al 42,3 % en 2025, pero prevén un rebote para este año

Secuestraron en operativo en Roldán 55 kilos de cocaína de los hermanos Borras
Policiales

Secuestraron en operativo en Roldán 55 kilos de cocaína de los hermanos Borras

Perú: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori luchan voto a voto en el escrutinio
El Mundo

Perú: Roberto Sánchez y Keiko Fujimori luchan voto a voto en el escrutinio

Renovación de la costanera norte: medida judicial frena provisoriamente las obras
La Ciudad

Renovación de la costanera norte: medida judicial frena provisoriamente las obras

Vuelve a circular el colectivo que brinda techo y calor a gente en situación de calle
La ciudad

Vuelve a circular el colectivo que brinda techo y calor a gente en situación de calle

Profundizan el plan de lucha: docentes de la UNR harán una quinta semana de paro
La Ciudad

Profundizan el plan de lucha: docentes de la UNR harán una quinta semana de paro

Tres heridos graves en un choque entre un camión y una camioneta en Roldán
La región

Tres heridos graves en un choque entre un camión y una camioneta en Roldán

Femicidio de Agostina Vega: quién es La Gringa, la mujer detenida por encubrimiento
Policiales

Femicidio de Agostina Vega: quién es La Gringa, la mujer detenida por encubrimiento