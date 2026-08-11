Bariloche: un micro con 48 egresados derrapó por una calle congelada y chocó siete autos

El colectivo perdió el control en plena nevada mientras descendía por una pronunciada pendiente. También impactó contra un poste y provocó un corte de luz. Pese a la violencia del episodio, ninguno de los estudiantes resultó herido.

Un micro que trasladaba a 48 estudiantes en viaje de egresados protagonizó un impactante incidente durante la madrugada de este martes en Bariloche, en medio de las intensas nevadas que afectan a la ciudad. El colectivo perdió el control sobre una calle cubierta de nieve y hielo, descendió por una pendiente y terminó chocando contra siete autos estacionados y un poste de alumbrado .

El episodio ocurrió alrededor de las 0.40 sobre la calle 20 de Febrero , una arteria conocida por su pronunciada pendiente y por las dificultades que presenta durante el invierno cuando se acumulan nieve y hielo sobre la calzada.

Según informó la Policía, el micro pertenecía a una empresa de turismo local y trasladaba a un contingente de egresados. Al llegar a la intersección con Güemes, la unidad comenzó a deslizarse sobre el pavimento congelado y la conductora ya no pudo recuperar el control.

La combinación de nieve compactada, hielo y la pendiente hizo que el colectivo descendiera rápidamente por la calle. Durante el recorrido golpeó a siete vehículos que estaban estacionados y finalmente terminó contra un poste del tendido eléctrico.

El impacto provocó además un corte de luz en la zona.

La secuencia fue registrada por vecinos y personas que se encontraban en el lugar, que grabaron con sus teléfonos el desplazamiento del vehículo y las consecuencias del choque.

A pesar de la magnitud del episodio, ninguno de los 48 ocupantes del micro sufrió heridas. Tampoco había peatones en el sector al momento del accidente, por lo que no se registraron otros lesionados.

Un vecino golpeó a un policía después del choque

El incidente tuvo un segundo capítulo poco después. Uno de los propietarios de los autos dañados comenzó a discutir con la conductora del colectivo y la situación derivó en momentos de tensión.

Personal policial intervino para controlar el conflicto, pero el hombre agredió físicamente a uno de los efectivos.

Como consecuencia, fue demorado por resistencia a la autoridad.

La calle 20 de Febrero suele presentar dificultades durante las nevadas por su fuerte pendiente. Con nieve compactada y placas de hielo sobre el asfalto, los despistes y deslizamientos de vehículos son frecuentes durante el invierno.

Alerta por fuertes nevadas en Bariloche

Tras las intensas precipitaciones, Protección Civil de Bariloche pidió extremar las precauciones al circular por la ciudad.

Entre las principales recomendaciones, las autoridades solicitaron reducir la velocidad, circular con especial cuidado y aumentar la distancia de frenado respecto del vehículo que circula adelante, debido a la pérdida de adherencia que genera el hielo sobre la calzada.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene además una alerta amarilla por nevadas para gran parte de Río Negro, con acumulaciones que podrían superar los 50 centímetros.