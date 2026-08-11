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Básquet: Gimnasia avanzó invicto y se metió entre los ocho mejores del país

El conjunto mens sana ganó sus tres partidos del Cuadrangular B de la etapa interregional, disputado en Rosario

11 de agosto 2026 · 19:09hs
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Gimnasia y Esgrima de Rosario completó un fin de semana perfecto. 

Gimnasia y Esgrima de Rosario completó un fin de semana perfecto. 
Rosario volverá a ser sede de un torneo destacado del básquet formativo nacional.

Rosario volverá a ser sede de un torneo destacado del básquet formativo nacional.
Más de 5.000 niñas y niños desfilarán el domingo

Más de 5.000 niñas y niños desfilarán el domingo, desde las 10, en el Monumento.

Gimnasia y Esgrima de Rosario completó un fin de semana perfecto y consiguió la clasificación a la quinta fase de la Liga Federal Formativa, Liga Próximo (U21) de básquet . El conjunto mens sana ganó sus tres partidos del Cuadrangular B de la etapa interregional, disputado en Rosario, y se quedó con el primer puesto de la zona.

El equipo rosarino comenzó su participación con una victoria por 74 a 59 frente a Unión de Santa Fe. En su segunda presentación volvió a mostrar un sólido rendimiento y superó con claridad al anfitrión Provincial por 87 a 69, resultado que le permitió asegurar anticipadamente su clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Con el boleto a la próxima instancia ya confirmado, Gimnasia cerró su participación con un atractivo duelo ante Sportsmen Unidos. En un enfrentamiento entre equipos de la Asociación Rosarina, el conjunto mens sana se impuso ajustadamente por 74 a 73 y terminó el cuadrangular con récord perfecto de tres triunfos en igual cantidad de encuentros.

Con 235 puntos convertidos y 201 recibidos, Gimnasia se adjudicó invicto el Cuadrangular B y quedó entre los ocho mejores equipos de la competencia nacional. La cuarta fase reunió a los 20 mejores conjuntos provenientes de la instancia regional, distribuidos en cinco cuadrangulares disputados en San Juan, Rosario, Colón, Mar del Plata y Viedma. Los ganadores de cada grupo y los tres mejores segundos consiguieron el pasaje.

Además de Gimnasia, avanzaron Deportivo Norte de Armstrong, Banda Norte de Río Cuarto, La Armonía de Colón, Ferro Carril Oeste, Quilmes de Mar del Plata, San Lorenzo y Deportivo Viedma.

Los cuadrangulares semifinales se jugarán los días 21, 22 y 23 de agosto. Allí, Gimnasia buscará uno de los lugares disponibles para el Final Four, previsto para el 4, 5 y 6 de septiembre.

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Segunda fase del Argentino

La Provincia recibirá el próximo fin de semana una nueva competencia nacional. Los días 15 y 16 de agosto se disputará en Rosario el Argentino de Federaciones de la categoría Infantiles (U13) Masculino, con la participación de Santa Fe, FEBAMBA, Mendoza y Río Negro.

El estadio Rodolfo Carrillo, del Club Sportivo América será el escenario de un certamen que reunirá a cuatro importantes seleccionados del país, y permitirá disfrutar de dos jornadas con las principales promesas de la categoría.

Santa Fe tendrá la posibilidad de jugar ante su gente y buscará aprovechar la localía para ser protagonista frente a FeBAMBA, Mendoza y Río Negro. El objetivo es clasificar al Final Four.

Rosario volverá a convertirse así en sede de un encuentro destacado para el básquet formativo nacional, en una competencia que promete intensidad, talento y un gran acompañamiento del público santafesino.

La programación de la competencia

El próximo sábado, a las 17, jugarán FEBAMBA v. Mendoza. A continuación, se efectuará el acto inaugural, y a las 19.45 la selección de Santa Fe se medirá con su similar de Río Negro.

El día domingo, a las 9.30, Río Negro jugará con FEBAMBA y a las 11.30 Santa Fe hará lo propio con Mendoza. Por la tarde, a las 17, Mendoza enfrentará a Río Negro y a las 19, Santa Fe cerrará con FEBAMBA.

Los dos primeros accederán al Final Four que determinará el campeón argentino de la categoría.

La selección de la provincia de Santa Fe, categoría U13 estará conformada de la siguiente manera: Julián Salva (Kimberley de Santa Fe), Gino Battani (Centenario de Venado Tuerto), Valentino Piñero (Sportivo Rivadavia de San Genaro), Alejo Mendía (Sportivo Rivadavia de San Genaro), Valentino Albornoz (Almafuerte de Las Rosas), Tomás Spedaletti (Santa Paula de Gálvez), Ezequiel Ramírez (CAOVA de Rosario), Valentino Butti (Libertad de Rosario), Tomás Luna (Sportivo América de Rosario), Juan Noseda (Colón de San Justo), Benjamín Carrozo (Náutico Avellaneda de Rosario), Gino Tessandori (San Telmo de Funes), Noah Meucci (San Telmo de Funes), Lucas Tessandori (Temperley de Rosario) y Ciro Miserez (Almagro de Esperanza). El cuerpo técnico estará integrado por DT: Pablo Diez, asistentes técnicos: Axel Zumoffen y Tomás Chaparro y preparador físico: Rodrigo García.

Se viene una verdadera fiesta del básquet

Del 15 al 17 de agosto, la ciudad será sede del 42 Encuentro Nacional de Mini básquet, un evento que reunirá a cientos de chicos y chicas de todo el país para compartir tres días llenos de juego y pasión por este deporte.

En el año de su Centenario, la Asociación Rosarina de Básquetbol será anfitriona de una celebración única, donde el resultado quedará en segundo plano y lo más importante será disfrutar, aprender y crear recuerdos inolvidables.

El acto principal se desarrollará en el Monumento Nacional a la Bandera, el domingo 16 de agosto donde más de 50 clubes locales serán anfitriones de las más de 50 delegaciones visitantes de Córdoba, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires, Capital Federal, Mendoza y ciudades aledañas.

Más de 5.000 niñas y niños desfilarán el domingo, desde las 10, en el Monumento a la Bandera con abanderados y estandartes. Durante estos días, además de compartir la vida familiar, cada institución organiza eventos que van desde excursiones en conjunto, paseos por lugares turísticos de Rosario y partidos de básquet. Organiza la Asociación Rosarina de Básquetbol. Colabora la Secretaría de Deporte y Turismo municipal.

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