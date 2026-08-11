La provincia lanzó un crédito para renovar taxis, remises y transporte interurbano

Son 14 mil millones de pesos a tasa bonificada para llegar al cero kilómetro. La flota de taxis llegó al límite de los 9 años de antigüedad. Estiman que en breve debuta la primer unidad eléctrica.

Prototipo en espera. El modelo BYD Dolphin funciona en forma totalmente eléctrica y será uno de los primeros en convertirse en taxi en Rosario. Ahora, la provincia lanzó una línea de crédito a tasa subsidiada para la renovación de unidades, remises y transporte interurbano.

La provincia le dio impulso a la renovación de la flota de taxis, remises y el transporte interurbano con el lanzamiento de un crédito a tasa bonificada por 14 mil millones de pesos. Esta línea representa un salvavidas para los servicios públicos locales cuando de las casi 4 mil chapas de taxis de Rosario , unas 630 están en caución y tienen una antigüedad promedio de nueve años, cuando el máximo por ordenanza es de 10. Así, y a través del Nuevo Banco de Santa Fe se otorgarán préstamos de hasta 200 millones por beneficiario, con 24 meses de plazo a tasa fija del 39 por ciento o de 36 meses a tasa variable. Para quienes accedan, la provincia bonificará 7,5 puntos porcentuales anuales. En tanto, el Banco Municipal ofrecerá financiamiento de hasta $150 millones, con un plazo de devolución de 36 meses y una bonificación provincial de 12 puntos porcentuales anuales.

La oferta crediticia contempla 10 mil millones de pesos para empresas de transporte interurbano y 4 mil millones para taxis y remises. Además de la bonificación que hará el gobierno santafesino figura el respaldo del Fondo de Garantías de Santa Fe (Fogafe), una herramienta que busca facilitar el acceso al financiamiento y promover la incorporación de nuevas unidades.

Hoy la flota de taxis y remises atraviesa y sufre los golpes de la macroeconomía. Costos elevados, insumos como el combustible ajustados al dólar, repuestos y una rentabilidad escasa que restringe el margen para la renovación de las unidades. La ordenanza 2649 establece que la vida útil de un auto como taxi es de 10 años y en la actualidad la antigüedad promedio es de 9 años.

Hay habilitadas en Rosario 3.914 licencias de taxis pero unas 630 están en caución por diversas razones. Cada semestre llueven los pedidos de excepción en el Concejo Municipal para que se aprueben prórrogas por encima de lo máximo permitido. Así, circulan como coches de alquiler rodados con 12 o 13 años de antigüedad.

Ante este panorama, el crédito a tasa bonificada que ofrece la provincia puede resultar una opción válida y concreta para cambiar las unidades. En toda Santa Fe funcionan unos 8.900 remises y 6.500 taxis, además de un sistema interurbano integrado por servicios metropolitanos, de larga distancia y empresas de fomento.

>>Leer más: Impulsan nuevas líneas de crédito para pymes santafesinas con tasas subsidiadas

La línea para este servicio público tiene dos vías por un total de 4 mil millones de pesos. A través del Nuevo Banco de Santa Fe, con un tope por solicitante de $200 millones a 24 meses de plazo y tasa fija del 39 por ciento o variable hasta 36 meses. Aquí, el gobierno santafesino bonifica con 7,5 puntos al año. Y la opción del Banco Municipal de Rosario con un tope de 150 millones de pesos, a 36 meses con 12 meses de gracia de capital, garantía Fogafe, y una bonificación provincial de 12 puntos porcentuales anuales. Ambas líneas estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de este año o hasta agotar los cupos disponibles.

>>Leer más: Nuevos taxis para Rosario: habilitaron el uso de autos eléctricos

Los detalles y alcances fueron presentados en conferencia de prensa por los ministros de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini, y su par de Economía, Pablo Olivares, junto a la secretaria de Transporte, Mónica Alvarado. Participó a su vez el intendente Pablo Javkin.

Como paso previo, la secretaría de Movilidad rosarina también venía trabajando con el Banco Municipal para facilitar esta línea de crédito. Lo que implica que ya existen gestiones y créditos preaprobados para que antes de fin de año los rosarinos puedan ver circulando taxis eléctricos por la ciudad. Ahora, la "palanca" que impulsa la provincia lo terminará haciendo más accesible y algunas voces indican que podría ser más generalizado. De concretarse, los taxis ingresarán en un cambio progresivo de paradigma en propulsión, hacia un horizonte más silencioso y con menos emanación de gases tóxicos. Un tema a resolver son las estaciones de carga eléctrica.

Picó en punta

Uno de los pioneros en el recambio hacia una movilidad eléctrica fue el referente de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar) José Iantosca. El taxista ya había gestionado el financiamiento en un banco cooperativo y está en el papelerío previo para su adjudicación. En forma prudente pero con expectativa algunos funcionarios de la Intendencia consultados estiman que la presentación en sociedad de los primeros taxis eléctricos podrían verse entre los 30 a los 60 días. "Los autos están aprobados y los créditos a disposición. Resta que sean ploteados y la colocación del odómetro para que puedan ascender los pasajeros", indicó una fuente del área.

"Va a haber créditos subsidiando y saliendo de garantía para los bancos, tanto en el Municipal como en el Santa Fe. En mi caso lo tengo gestionado con un banco privado y está medio cocinado ya. Consensuamos que se iba a firmar un acuerdo entre la provincia y la banca privada para que nos subsidien el 10 por ciento desde el Estado. En teoría está aprobado y nos darán el 80 por ciento del valor del crédito sobre un precio para el prototipo de origen chino de taxi eléctrico BYD Dolphin, que vale 25 mil dólares", razonó el dirigente de los taxistas. Y confesó: "Me tiré a la pileta, a ver cómo sale. Es un modelo Dolphin, ojalá nos salga antes de fin de mes".

Ahora falta que la provincia le apruebe al banco solicitante la tasa, cuyo crédito ya tiene luz verde. Está aprobado y con el visado o el aval de la gestión santafesina se ingresará en la recta final.

El prototipo más consultado

La Capital consultó al representante de BYD Neostar Rosario, Sebastián Vázquez, en relación a la expectativa para motorizar con propulsión eléctrica a los taxis rosarinos. En vidriera y ya ploteado como taxi se muestra el BYD Mini Dolphin, listo para rodar en las próximas semanas. "Hubo muchas consultas y pruebas de manejo. Esperábamos el anuncio de hoy, porque era necesaria la financiación. El ahorro entre el GNC y lo eléctrico es importante y ayuda mucho en la cuota. Ya tenemos una unidad lista para salir con crédito aprobado de nuestra marca y creemos que será el primer taxi eléctrico de Rosario. Es un Dolphin Mini de unos 24.900 dólares. Proponemos dos modelos, porque la ventaja en el ahorro eléctrico en el uso de ciudad con la utilidad para un taxista es el eléctrico. En Brasil se usa en forma masiva. Y en Capital Federal también está el Yuan Pro, un SUV un poco más grande, del segmento B de 31.900 dólares", indicó el concesionario. Para un taxista que "camina" unos 200 kilómetros al día, en ambos turnos podrá ahorrarse entre 900 mil a un millón de pesos del esquema actual de costos que implica combustible, cambio de aceite o filtros, mantenimiento y otros costos asociados al vehículo.

Transporte interurbano

Para el transporte público interurbano se dispuso un cupo de $10.000 millones destinado a empresas con certificado Mipyme vigente que busquen renovar o incorporar unidades. A través del Nuevo Banco de Santa Fe y del Banco Municipal de Rosario podrán acceder a créditos de hasta 1.000 millones, con plazos de hasta 60 meses. La provincia bonificará 10 puntos porcentuales anuales durante los primeros 36 meses.

Los créditos tendrán tasas bonificadas y estarán destinados a empresas de transporte interurbano y a titulares de taxis y remises, con el objetivo de incorporar nuevas unidades y mejorar los servicios. “Son recursos santafesinos que, en un círculo virtuoso, están volviendo a la cadena productiva”, destacó el ministro Puccini, para agregar: “Estamos trabajando para sostener destinos, sostener rutas, tratar de empezar a innovar y hacer cada ruta más sostenible, sabiendo que cada ruta que se cae es un pueblo que deja de estar conectado”, señaló.

Por su parte, Olivares recordó que el gobierno nacional eliminó los aportes al transporte público del interior del país, aunque continúa percibiendo el impuesto a los combustibles. “Ante esas situaciones, provincia y municipios nos arremangamos porque tenemos la concepción de que estamos para solucionar problemas”, afirmó. Desde el inicio de la actual gestión la provincia invirtió más de 250.000 millones para sostener el sistema de transporte.

El ministro de Economía explicó el papel de Fogafe. “El fondo de garantías permite tener lo que históricamente daba el banco público”, señaló, al remarcar que este instrumento facilita a las empresas el acceso al sistema financiero.