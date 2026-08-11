Casamiento confirmado: Rodrigo De Paul y Tini van camino al altar

El rumor se confirmó y Rodrigo De Paul y Tini Stoessel anunciaron su casamiento . La pareja anunció a través de un video publicado en redes sociales que darán el sí. Así, una de las parejas más mediáticas de la Scaloneta se sube al altar.

Las especulaciones en torno a la pareja eran totales. Siempre positivas, quienes hablaban con De Paul o Tini en las últimas semanas sabían que el casamiento estaba cerca. Se terminó dando y aunque no se conocen detalles de la propuesta, la cantante fue la encargada de confirmarl o.

"Y un día ese sueño que soñé tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida" , escribió Stoessel junto a una mención a Rodrigo de Paul. En el video se puede ver como la artista viajó a París para hacer la primera prueba de vestido de novia.

La primera imagen del video anunciaba el casamiento y luego Tini agregó: "Estoy superemocionada porque aparte les quiero contar todo el concepto del casamiento, lo que significa para mí, lo que va a representar ese día. Les voy a ir mostrando absolutamente todo”.

En el video de casi 8 minutos mostró el día a día hasta la prueba de vestido y generó emoción entre sus seguidores y amigas. Una de las que comentó fue La Joaqui, recientemente separada del cuartetero Luck Ra: “Dios, Dios, Dios, contando los días para verte vestida de blanco". Stefi Roiman, Sofía Fernández y Marley se sumaron a las felicitaciones.

Semanas atrás, Marley invitó a Susana Giménez a su ciclo Por el mundo mundial de Telefe y la conductora, con su ingenuidad característica, sentenció: “Nos encontramos con los papás de De Paul el otro día. Estaban con los dos hijos de él en un restaurante. Ahora está reenamorado de Tini. Están muy... Se casan ahora, el 19 de diciembre. Hacen muy linda pareja”. Así, la blonda reveló la fecha donde Rodrigo y Martina darán el sí.