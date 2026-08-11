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Migraciones irrumpió con un amplio operativo en el microcentro de Rosario: qué buscaban los agentes

Unos 60 agentes de Migraciones y la Policía Federal desplegaron un sorpresivo procedimiento en comercios de San Martín, San Juan, calle San Luis y la peatonal. Tres personas fueron trasladadas a una dependencia federal.

11 de agosto 2026 · 16:55hs
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Foto: Telefe Rosario

La Policía Federal y Migraciones realizaron un operativo en Rosario

El microcentro de Rosario vivió momentos de tensión este martes con un repentino e impresionante operativo del Personal de la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía Federal sobre locales de origen oriental. Tres personas fueron derivadas a la sede de la federal para constatar sus datos.

Alrededor de 60 agentes irrumpieron en la zona de San Martín y San Juan e inspeccionaron el comercio dedicado a la venta de bazar de la zona. También ingresaron a locales de calle San Luis y de la peatonal. Allí solicitaron documentación a todos los presentes y retuvieron a tres personas, que fueron trasladadas a la sede de la Policía Federal para verificar su situación formal.

Según los uniformados presentes, el operativo corresponde a una decisión del gobierno nacional y su política migratoria. En este contexto, los policías de las fuerzas federales solicitaban documentos o verificaban si los extranjeros tenían antecedentes. También fueron abordados argentinos.

Los extranjeros que no pudieron mostrar su documentación quedaron a disposición de un juzgado federal en la Capital Federal.

Operativos de Migraciones en todo el país

Días atrás, un similar operativo se llevó a cabo en el barrio Chino de la Ciudad de Buenos Aires. Luego de la intervención, el Ministerio de Seguridad de la Nación sostuvo: "Las reglas son claras. Todo extranjero que delinque o permanece en el país de manera ilegal es expulsado y no puede volver a ingresar a la Argentina".

>> Leer más: Reglamentan el cobro de atención médica a extranjeros no residentes en hospitales nacionales

Además, la cartera de Seguridad instó a la población a denunciar "de forma anónima y segura" a extranjeros "que se encuentra en situación migratoria irregular o que cometió un delito" llamando al 134.

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