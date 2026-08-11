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Convocan a una jornada de reflexión y diálogo para promover la protección integral de las infancias

La charla se desarrollará el próximo jueves, de 18 a 20, en el Hotel Mercure Rosario (Rondeau 101) y contará con conducción de la abogada y periodista Fátima Silva.

11 de agosto 2026 · 17:15hs
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Convocan a una jornada de reflexión y diálogo para promover la protección integral de las infancias

La Asociación Civil Padres Autoconvocados por la Infancia convoca a una jornada de reflexión y diálogo para promover la protección integral de la infancia. La charla se desarrollará el próximo jueves, de 18 a 20, en el Hotel Mercure Rosario (Rondeau 101) y contará con conducción de la abogada y periodista Fátima Silva.

Bajo el lema "Por una infancia protegida", el encuentro estará destinado a promover el diálogo, la reflexión y la construcción de propuestas en defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Silva, especialista en la materia, será la moderadora principal y expondrá argumentos sobre la importancia de fortalecer la protección integral de la infancia.

Fortalecer el rol de la familia

En ese marco, desde la organización buscan abrir un espacio plural de intercambio entre profesionales para fortalecer el rol de la familia y la necesidad de generar respuestas institucionales frente a las distintas problemáticas que afectan a niños, niñas y adolescentes.

De esa manera, desde la asociación civil presidida por Fernando Sánchez resaltaron que "proteger la infancia mas allá de cualquier pensamiento individual, sino el bien superior".

>> Leer más: Rosario: inédita resolución judicial a favor de un padre que no puede revincularse con su hijo

Por su parte, la abogada de la asociación civil y letrada de Familia, Romina La Porta, comentó que la charla atravesará, entre otros puntos, el relato de una abuela, quien hace años que no puede ver a sus nietos producto de una "falsa denuncia" que impide el vínculo de su hijo para con los suyos.

"Las falsas denuncias impiden el vínculo y dificultan muchísimo la revinculación", sostuvo La Porta en declaraciones a La Capital.

En ese marco, apuntó la experiencia traumática que atraviesan los hijos cuando surge un proceso legal entre ambos padres tras una separación.

Infancias vulneradas

"La idea del encuentro es visibilizar la problemática que atraviesan los chicos que quedan judicializados cuando hay un problema entre adultos. Siempre los que terminan sufriendo las consecuencias son los niños", aseguró.

En ese marco, Fátima Silva abordará la temática en base a sus 30 años de experiencia y el recorrido que realiza a partir de la convocatoria de varios puntos del país para dialogar sobre esta problemática.

>> Leer más: La Justicia posa la lupa sobre supuestas denuncias falsas de abuso infantil

"Uno de los puntos que mencionará será el abordaje de la reforma de la ley Nº 26.061 que lleva adelante con su equipo de trabajo para que se puedan agilizar los procedicimientos, a fin de paliar el drama que atraviesan los niños que terminan judicializados en el marco de un sistema que está abarrotado", planteó.

El encuentro cuenta con cupos limitados, de modo que habrá que los interesados deberán inscribirse previamente a través de un formulario mediante este link.

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