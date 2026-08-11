Crack Bang Boom: el gran evento de historieta celebra 15 años de historia

Del 13 al 16 de agosto, la convención internacional de historietas reunirá en la ciudad a reconocidos artistas nacionales e internacionales, con una amplia programación de actividades

La decimoquinta edición de la Crack Bang Boom tendrá lugar del 13 al 16 de agosto en cuatro espacios públicos de la ciudad

Rosario volverá a convertirse en la capital regional de la historieta con una nueva edición de Crack Bang Boom, la convención internacional de historietas que del 13 al 16 de agosto celebrará su 15ª edición en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), Galpón 11, Puerto Joven y Tecnoteca.

Las entradas para la XV edición de Crack Bang Boom ya se encuentran a la venta a través de la plataforma oficial crackbangboom.com.ar . Menores de diez años, personas con discapacidad y cosplayers ingresan de manera gratuita. Los jubilados tienen un descuento especial de más del 50%.

Consolidado como uno de los encuentros más importantes del rubro en Latinoamérica, el festival ofrecerá durante cuatro jornadas una propuesta que reunirá a artistas, editoriales, ilustradores, guionistas, comiquerías, coleccionistas y miles de visitantes en torno al universo del cómic, el manga, la animación, los videojuegos y la cultura pop. La programación completa día por día se puede consultar en las redes y la web del evento.

La edición 2026 contará, como siempre, con la participación de destacadas figuras del ámbito nacional e internacional. Esta vez, estarán presentes Chris Bachalo, Peter Milligan, Paco Roca, Enrique Breccia, Ben Abernathy, Shin Uchida, Mr. Imamura, Ariel Olivetti, María Eugenia Alcatena, Carina Altonaga, Pablo Aschei, Santiago Baquin, Pablo Cialoni, Celeste Mandanici, Polaco Scalerandi y Tute, quienes serán parte de charlas, firmas, presentaciones y encuentros con el público.

Organización "a la rosarina"

“Son quince años de trabajo articulado entre la Municipalidad de Rosario y los organizadores de la Crack Bang Boom. Es un orgullo que esta fiesta se sostenga y crezca año a año. Es un reconocimiento al enorme trabajo y el enorme talento que hay en nuestra ciudad”, dijo durante la presentación oficial del evento el secretario de Cultura y Educación municipal, Federico Valentini.

“Quince años es un número importante para celebrar. Este año lo vamos a celebrar con varios récords. El primero es que vamos a sumar un nuevo espacio, el de Tecnoteca, a los que ya teníamos, Puerto Joven, CEC y Galpón 11. Eso quiere decir que nos estamos ampliando. Por supuesto, también va a estar la carpa de fanzines, que es el espacio de acceso gratuito al que seguimos apostando porque allí se ven los jóvenes talentos”, apuntó Eduardo Risso, reconocido artista del rubro, fundador y organizador de la CBB.

“En un contexto donde muchas cosas a nivel nacional retroceden o se dejan de hacer, la Crack Bang Boom crece. Este es un evento que naturalizamos mucho en Rosario, pero que no sucede en ninguna otra parte del país. Esto reafirma el compromiso que Rosario tiene con la cultura, y el compromiso que la Crack Bang Boom tiene con la ciudad”, sumó Valentini.

El secretario de Cultura y Educación municipal Federico Valentini y el ilustrador Eduardo Risso, uno de los organizadores de la Crack Bang Boom Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera

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"Uno de los eventos más importantes de la industria en la región se da en Rosario y se da de una manera una rosarina. Y también se da en Rosario porque acá tenemos a alguien que no sé si terminamos de dimensionar lo que implica en esta industria, que es Eduardo. Él levanta el teléfono y todo al que invita viene, porque es Messi. Camina entre nosotros como un mortal más pero es recibido con alfombra roja adonde va, que tiene el respeto de esta industria a nivel global y sin el cual no existiría la Crack Bang Boom”, destacó el secretario sobre Risso, un emblema de la historieta argentina.

“Esa cualidad rosarina tiene mucho de escucha de parte del estado, y de generosidad de parte de los organizadores. Porque Eduardo podría haber hecho ese evento en cualquier otra ciudad del país con inversores privados, y decidió hacerlo acá, a la vera del río, en espacios públicos. Desde ese lugar, es un vínculo muy sano que tenemos, reconociendo la potencia y el trabajo de los organizadores, y desde el estado haciendo lo que hay que hacer, que es acompañar”, cerró Valentini.

Una programación llena de récords

Como cada año, la convención ofrecerá una nutrida agenda de actividades que incluirá muestras, charlas, presentaciones de libros, talleres, demostraciones, firmas y dibujos en vivo de artistas, además de una feria con editoriales, comiquerías, artistas independientes y espacios dedicados al merchandising.

En este marco, Risso anticipó que la propuesta de este año marca varios “récords” en la propia historia del evento: “Por primera vez, vamos a tener representantes de casi todas las escuelas reconocidas a nivel internacional. Vamos a tener la visita de dos editores japoneses, un editor de Estados Unidos, un editor de España y editores nacionales de Ovni Press. Todos ellos van a estar evaluando portfolios y proyectos de los talentos que se presentes”.

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Además, la CBB 2026 contará con un número inédito de muestras (siete en total, distribuidas en los cuatro predios) y de talleres (quince, “de los cuales muchos son gratuitos y para todas las edades”). También habrá récord de lanzamientos nacionales. “La Crack se ha convertido en un espacio reconocido por todas las editoriales para lanzar títulos y este año hay una cantidad inimaginable”, detalló Risso.

De esta manera, la Crack se consolida no sólo como un evento colorido para la ciudad, sino como un eslabón fundamental en la industria de la historieta a nivel nacional y regional, que como otras industrias (y en especial las vinculadas al arte y la cultura), atraviesa una coyuntura difícil.

“Hacer un evento solamente para el nicho no sirve. Esto tiene que servir para motorizar la industria en todo sentido. El círculo virtuoso tiene que ser con las editoriales, artistas, guionistas, los vendedores y los compradores. Lamentablemente, nuestra industria viene decayendo, porque cuando no hay trabajo la gente no tiene para gastar en cultura. Nosotros tratamos de funcionar como una red de contención para que no siga cayendo de manera acelerada”, aseguró Risso.

Asimismo, la convención es hace tiempo una ventana enorme para los nuevos talentos de la ciudad y del país. “En los últimos años, muchas carreras han comenzado acá. Por ejemplo, Germán Peralta Carrasoni presentó por primera vez en la Crack sus trabajos y hoy trabaja para Marvel. Como él, hay varios casos más”, apuntó Eduardo, en referencia al ilustrador rosarino que además es el encargado del arte de esta edición. El tercer premio del Concurso de Historieta, que se realiza desde la primera edición con una convocatoria para toda Latinoamérica, quedó este año para el rosarino Santino Arbio, de 22 años.

Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera

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Entre los momentos destacados de la programación se encuentra la novena entrega de los Premios Trillo, el tradicional reconocimiento que homenajea al guionista argentino Carlos Trillo y distingue a las mejores producciones del año. La ceremonia tendrá lugar el sábado 15 de agosto, a las 20, en el Galpón 11.

Uno de los eventos más convocantes y esperados de la Crack, será el tradicional Concurso de Cosplay, que se realizará el domingo 16 de agosto, desde las 16, en la explanada frente al río Paraná. Las personas interesadas en participar ya pueden inscribirse para formar parte de la competencia, siguiendo las bases publicadas en los canales del evento.