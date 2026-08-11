Operativo en Vía Honda y La Lagunita por el secuestro de un chico en un búnker de drogas: dos detenidas

La PDI realizó siete allanamientos por el caso de un adolescente de 16 años que había sido retenido en un punto de venta de estupefacientes. También hubo cuatro demorados e incautaron cocaína, marihuana, dinero y celulares.

Una investigación por privación ilegítima de la libertad y microtráfico derivó en siete allanamientos realizados por la Policía de Investigaciones (PDI) en distintos puntos de Vía Honda y La Lagunita, en la zona oeste de Rosario. Como resultado de los procedimientos, dos mujeres fueron detenidas y otras cuatro personas quedaron demoradas .

La causa se inició a partir del secuestro de un adolescente de 16 años , que había sido retenido dentro de un búnker dedicado a la venta de estupefacientes.

Los allanamientos se realizaron en domicilios de Manantiales al 3200, Lavalle al 4300, Cerrillos al 3700, Maradona al 6100, bulevar Seguí y las vías y dos viviendas de Cisneros al 6300 .

Durante los operativos fueron detenidas Daniela O., de 26 años, y Graciela M., de 25 , quienes quedaron acusadas de amenazas coactivas agravadas por el uso de arma, en calidad de coautoras.

Además, fueron demoradas Lidia P., de 22 años; Natasha R., de 19; Sara C., de 22; y Facundo F., de 24. Los cuatro quedaron a disposición de la Justicia, aunque permanecen en libertad mientras se esperan nuevas medidas procesales.

Las mujeres detenidas y demoradas

Cocaína, marihuana, dinero y celulares

En los domicilios allanados, los investigadores secuestraron 36 envoltorios de cocaína, con un peso total de 9,6 gramos, y seis envoltorios de marihuana, además de una cantidad de esa sustancia todavía sin fraccionar, con un peso total de 23 gramos.

También incautaron dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Los procedimientos estuvieron a cargo de la División Paraderos del Distrito Rosario y contaron con la participación de personal de las brigadas de Capturas y Automotores, la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL), el Departamento Operativo del Distrito San Lorenzo y grupos tácticos de las Unidades Regionales II y VI de la Policía de Santa Fe.

La investigación continúa bajo las directivas de la fiscal Paula Barros, de la Unidad Fiscal de Violencia Altamente Lesiva.