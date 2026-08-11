Operativo en Vía Honda y La Lagunita por el secuestro de un chico en un búnker de drogas: dos detenidas

Una investigación por privación ilegítima de la libertad y microtráfico derivó en siete allanamientos realizados por la Policía de Investigaciones (PDI) en distintos puntos de Vía Honda y La Lagunita, en la zona oeste de Rosario. Como resultado de los procedimientos, dos mujeres fueron detenidas y otras cuatro personas quedaron demoradas.
La causa se inició a partir del secuestro de un adolescente de 16 años, que había sido retenido dentro de un búnker dedicado a la venta de estupefacientes.
Los allanamientos se realizaron en domicilios de Manantiales al 3200, Lavalle al 4300, Cerrillos al 3700, Maradona al 6100, bulevar Seguí y las vías y dos viviendas de Cisneros al 6300.
Dos mujeres detenidas por amenazas coactivas
Durante los operativos fueron detenidas Daniela O., de 26 años, y Graciela M., de 25, quienes quedaron acusadas de amenazas coactivas agravadas por el uso de arma, en calidad de coautoras.
Además, fueron demoradas Lidia P., de 22 años; Natasha R., de 19; Sara C., de 22; y Facundo F., de 24. Los cuatro quedaron a disposición de la Justicia, aunque permanecen en libertad mientras se esperan nuevas medidas procesales.
Las mujeres detenidas y demoradas
Cocaína, marihuana, dinero y celulares
En los domicilios allanados, los investigadores secuestraron 36 envoltorios de cocaína, con un peso total de 9,6 gramos, y seis envoltorios de marihuana, además de una cantidad de esa sustancia todavía sin fraccionar, con un peso total de 23 gramos.
También incautaron dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la investigación.
Los procedimientos estuvieron a cargo de la División Paraderos del Distrito Rosario y contaron con la participación de personal de las brigadas de Capturas y Automotores, la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL), el Departamento Operativo del Distrito San Lorenzo y grupos tácticos de las Unidades Regionales II y VI de la Policía de Santa Fe.
La investigación continúa bajo las directivas de la fiscal Paula Barros, de la Unidad Fiscal de Violencia Altamente Lesiva.