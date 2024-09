Espejo de una época: Bubis Vayins presenta su nuevo disco

En esa línea histórica, fuertemente atravesada por la pandemia, “Fantasías de violencia” es el primer lanzamiento de larga duración con los integrantes actuales. Antes, habían publicado “Siempre veo algo en la oscuridad” (2018), “Salir” (2019) y “Las presencias” (en dos partes de tres temas cada uno, en 2020). Aunque técnicamente algunos son EPs, a los Bubis no les interesa hacer esa distinción. “Para nosotros los anteriores son discos más allá de la cantidad de temas”, aseveró Maru.

Cuando terminó el confinamiento, vino un período de reagrupamiento, literal. Aunque “Las presencias” salió en plena pandemia, tenía todavía “el impulso” de los primeros años de banda. “Después de ese cachetazo, empezamos a tocar y a habitar muchos lugares. Salimos un poco de adentro de nuestros cerebros que es por ahí lo que te manda a componer. Empezamos a reconectar de nuevo con el ambiente. Dos años sin actividad corta un montón y de cierta forma se tuvo que armar de vuelta todo lo que se venía dando, sobre todo en Rosario, en las condiciones en las que veníamos de estar quedándonos sin espacios para tocar, y en las que un poco seguimos”, compartió Nico.

“Reconstruirnos después de la pandemia fue mucho trabajo. Cambiamos de integrantes y teníamos como prioridad salir a tocar porque no lo habíamos hecho durante mucho tiempo y queríamos disfrutar un poco eso. También reconectar con la escena del arte en general, somos muy de nutrirnos de distintas movidas artísticas, no sólo la musical. Pensamos que era necesario tomarnos un tiempo de la parte de grabar. No es que lo pensamos tanto en realidad, se fue dando y estuvo bien tomarnos ese tiempo, porque veníamos sacando un disco por año”, agregó Maru.

Volver a encontrarse con la gente, sumado a “la situación social y política” marcada por el triunfo electoral de Javier Milei y el comienzo de su gobierno, les devolvió “el impulso necesario para afrontar un disco”.

Un disco por y para su época

En ocho canciones, “Fantasías de violencia”, lanzado el pasado mes de julio, logra una hazaña: volverse espejo de su época, a través de melodías irresistibles entre el pop y el post-punk. El disco abre con “Siglo XXI”, una exhortación existencial y tremendamente lúcida. “Siglo XXI / Antropoceno / radiactivo y una vida online”, dice el estribillo que en los recitales se canta a viva voz.

“La globalización, la tecnología, todo lo que hoy es el capitalismo potenciado, nos encierra en una pantalla, creemos que entendemos al otro y no lo entendemos ni a palo. La verdadera revolución, o el gesto revolucionario hoy en día es encontrarse con el otro en espacios que son clave para generar empatía”, reflexionó Nico.

“Es como que no queda otra. El aislamiento literal de la pandemia nos rompió bastante y no podemos permitir aislarnos por este contexto. A principio de año había más movidas en la calle y siento que ahora entramos en un momento más de repliegue, en el que me incluyo y al que no le encuentro mucha explicación. Y creo que la única salida es el reencuentro, donde sea y como sea. Creo que el disco va un poco por ese lado”, desarrolló por su parte Freire.

El germen del nuevo material está en la canción “La flecha envenenada”, que ya había sido lanzado en 2023. En la letra aparece la frase que titula el álbum, y que de cierta forma auguraba la exasperación que tomaría forma unos meses más tarde. “Para nosotros es raro porque somos gente que no cree en la violencia ni a palo, todo lo contrario. Y mostrar algo respecto a la violencia era raro pero a la vez es un síntoma de época. Nos metimos en ese juego”, apuntó Nico.

“Además hay una realidad de una sensación de estar violentados todo el tiempo. Y eso genera violencia. Más allá de lo local de Rosario, que es una violencia muy concreta y vinculada a una problemática específica, todo lo que está sucediendo siento que nos está violentando en muchos aspectos. No llegar a fin de mes, no poder proyectar, que estén todo el tiempo pisoteando los derechos conquistados”, aportó Maru, que fue una de las detenidas en la represión policial del 1 de febrero en la Plaza 25 de Mayo, en el marco de una intervención artística contra la Ley Bases. La sensación de “olla a presión” está a flor de piel en todos los espacios que habitan y decidieron ponerla sobre la mesa en forma de canciones.

“La búsqueda es sublimar a través del arte y afirmar que una tiene esos sentimientos y que son compartidos, por más que no vayan en principio hacia la violencia real. Para mí está bueno decirlo, blanquearlo y compartirlo”, sumó la cantante. Aunque funciona como catarsis y le pone voz a esa impotencia (que fantasea con las ganas de destruir todo lo que oprime), “Fantasías de violencia” también construye un horizonte de posibilidad. Y los Bubis como banda intervienen activamente en el armado de una escena que se afirma en lo local, lo colectivo y lo colaborativo.

En marzo, seguido a la ola de violencia que paralizó a la ciudad, organizaron el festival “Unión y solidaridad” junto a la Cuadrilla Feminista, la banda Suave Lomito, la revista cultural RAPTO y la productora Obsession. Miles de personas se acercaron al Galpón 11 y se recolectaron más de 750 kilos de alimentos para los comedores populares. Esa noche, Pabli tocó con una remera que decía “Yo amo Rosario”.

Además, en el disco (producido por la banda junto con el sello porteño BPM Discos) conviven artistas locales de distintas generaciones y distintas disciplinas: la tapa es un óleo de la artista Clara Minio (hecho a pedido), y fue grabado y mezclado por Dani Pérez en Audio Buró, con la intervención de Fermín Sagarduy en la grabación de voces de algunos temas.

“Venimos charlando mucho entre nosotros la cuestión local, valorar nuestra ciudad y hacer crecer la movida. Mirar un poco para adentro, generar comunidad y espacios que estén buenos acá. Y eso implica trabajar con gente de acá, porque hay altos artistas y mucha riqueza”, subrayó Maru.

“Es un click que en un momento te hace la cabeza como artista y como consumidor de arte, y que no a todo el mundo le pasa, de entender que en su propia ciudad está pasando algo bellísimo. Cada vez que nos preguntan sobre Rosario preguntan sobre la trova rosarina, como si no hubiera pasado nada más en los últimos cincuenta años. Querer entender tanto lo que pasa a nuestro alrededor nos hizo ser muy rosarinos. Es una decisión estar en nuestra ciudad y somos re felices de estar acá”, cerró Nico.

El disco cierra con “Todavía Estás Despierto”, una canción que funciona como una suerte de conjuro. “Rosario es un eclipse / un hechizo, mal de ojo / el silencio antes del ruido / algo a punto de romperse”, dice, pero al diagnóstico le sigue inmediatamente el antídoto: mirar que lo que sí, lo que ocurre contra todo pronóstico, lo que surge el encuentro con los otros. “Una planta en el cemento / todavía estoy con vida / hay canciones, nacimientos / pero eso no es noticia”, vocifera el tema. Y a fuerza de convicción y de música, los Bubis materializan eso que confabulan en sus letras: que las canciones sean noticia.