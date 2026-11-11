El guitarrista rosarino Carlos Casazza publicó su segundo disco del año El músico acaba de lanzar "Las cinco partes del día", que se suma a "Sueño y telepatía", estrenado en julio pasado 11 de noviembre 2026 · 10:56hs

El guitarrista rosarino Carlos Casazza acaba de lanzar su segundo disco del año, en el que explora una sonoridad electrónica

El guitarrista y compositor rosarino Carlos Casazza lanzó no uno sino dos discos en 2026, ambos editados por el sello Blue Art Records. El primero, estrenado en julio pasdo, fue “Sueño y telepatía”, integrado por diez composiciones propias, grabado junto a diversos músicos de la escena del jazz argentino. El segundo, "Las cinco partes del día", vio la luz a comienzos de noviembre, y explora un costado más electrónico.





“Sueño y telepatía” cuenta con la participación de Ernesto Jodos en piano, Carto Brandán en batería, Inti Sabev en clarinete y Mauricio Dawid en contrabajo, y continúa la búsqueda iniciada con “Benarés”, disco que fue elegido como Mejor Disco de Jazz en los premios Rosario Edita 2024. Las canciones del disco se delinean a partir de formatos de cuarteto y quinteto.

"Las cinco partes del día", por su parte, es un EP de cinco canciones que indaga una sonoridad más electrónica. Cuenta con Luciano Ruggieri en batería, Manuel Camarassa y Mauricio Dawid en bajos eléctricos, Franco Di Renzo encontrabajo, Emiliano Zamora en flauta y flauta baja, Ernesto Jodos en piano, Silvio Astier y Santiafo Lagar en samplers, síntesis y proceso sonido.