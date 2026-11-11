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El guitarrista rosarino Carlos Casazza publicó su segundo disco del año

El músico acaba de lanzar "Las cinco partes del día", que se suma a "Sueño y telepatía", estrenado en julio pasado

11 de noviembre 2026 · 10:56hs
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El guitarrista rosarino Carlos Casazza acaba de lanzar su segundo disco del año

El guitarrista rosarino Carlos Casazza acaba de lanzar su segundo disco del año, en el que explora una sonoridad electrónica

El guitarrista y compositor rosarino Carlos Casazza lanzó no uno sino dos discos en 2026, ambos editados por el sello Blue Art Records. El primero, estrenado en julio pasdo, fue “Sueño y telepatía”, integrado por diez composiciones propias, grabado junto a diversos músicos de la escena del jazz argentino. El segundo, "Las cinco partes del día", vio la luz a comienzos de noviembre, y explora un costado más electrónico.

“Sueño y telepatía” cuenta con la participación de Ernesto Jodos en piano, Carto Brandán en batería, Inti Sabev en clarinete y Mauricio Dawid en contrabajo, y continúa la búsqueda iniciada con “Benarés”, disco que fue elegido como Mejor Disco de Jazz en los premios Rosario Edita 2024. Las canciones del disco se delinean a partir de formatos de cuarteto y quinteto.

>> Leer más: El guitarrista rosarino Carlos Casazza presentó "Benarés", su último disco

"Las cinco partes del día", por su parte, es un EP de cinco canciones que indaga una sonoridad más electrónica. Cuenta con Luciano Ruggieri en batería, Manuel Camarassa y Mauricio Dawid en bajos eléctricos, Franco Di Renzo encontrabajo, Emiliano Zamora en flauta y flauta baja, Ernesto Jodos en piano, Silvio Astier y Santiafo Lagar en samplers, síntesis y proceso sonido.

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