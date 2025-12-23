La Capital | Zoom | Christopher Nolan

El tráiler de "La Odisea" de Christopher Nolan tiene un error histórico que generó debate

Se dieron a conocer las primeras imágenes de una nueva adaptación de la épica de Homero, a cargo del director ganador del Oscar

23 de diciembre 2025 · 11:49hs
El primer avance de la adaptación de "La Odisea" de Christopher Nolan generó un debate en redes por un error histórico de vestuario

Christopher Nolan presentó el primer avance de “La Odisea”, su adaptación de la épica griega de Homero, que llegará a los cines el 17 de julio de 2026. La película sigue, por supuesto, la historia de Odiseo, interpretado por Matt Damon, en su largo viaje de regreso a casa tras la Guerra de Troya. El tráiler entusiasmó a los fanáticos pero también generó un debate en redes por un error histórico en el vestuario.

La producción fue anunciada hace poco más de un año. Según dio a conocer The Hollywood Reporter, el rodaje comenzó en febrero y se filmó en Sicilia y Grecia en formato IMAX 70mm, con un presupuesto de producción estimado en unos 250 millones de dólares. De esta manera, se trata del proyecto más ambicioso de la carrera de Nolan, lo cual es mucho decir del director de obras siempre monumentales como “Interestelar”, “Tenet”, y la reciente “Oppenheimer” (ganadora del Oscar a Mejor Película en 2024).

Las primeras imágenes de “La Odisea” muestran a Odiseo junto a su ejército en largas travesías en el mar, e incluso al interior del mítico caballo de Troya. En el tráiler, se puede ver también a Tom Holland como Telémaco, hijo de Odiseo, y a Anne Hathaway como Penélope, su esposa.

El reparto está a la altura de la escala del proyecto. Lo conforman Charlize Theron, Jon Bernthal, Zendaya, Lupita Nyong’o, Cosmo Jarvis, Mia Goth, John Leguizamo, Benny Safdie, Robert Pattinson, Elliot Page, Ryan Hurst, Josh Stewart, Will Yun Lee y Corey Hawkins.

Nolan escribió el guion de la película junto a su esposa Emma Thomas, que también es productora del filme. Al igual que en “Tenet” y en “Oppenheimer”, la banda sonora estará a cargo del sueco Ludwig Göransson (ganador del Oscar por su labor en “Pantera Negra” y en “Oppenheimer”).

El error en el tráiler de "La odisea" que generó debate

El estreno del tráiler generó expectativas entre los fanáticos del director, pero también algunas críticas por parte de historiadores. Los expertos detectaron un error que generó debate en redes: el casco que usan Odiseo y su ejército en una de las escenas no corresponde al periodo histórico en el que se sitúa La Odisea, ambientada en la Grecia micénica, alrededor del siglo XII a.C.

Según los especialistas, el casco de la película presenta elementos de épocas posteriores en la historia griega. Esta polémica ya había aparecido a comienzos de 2025 cuando se dieron a conocer las primeras imágenes de Damon caracterizado como Odiseo. Ante el señalamiento, muchos minimizaron el supuesto error, argumentando que "La Odisea" es una obra mitológica y no un documento histórico. En respuesta, muchos aclararon que en el propio poema épico de Homero, se describe a Odiseo con "un casco de cuero adornado con colmillos de jabalí", pero que el modelo "de escoba" siempre se impone en Hollywood por ser más vistoso y popular, una imagen ya instalada de guerrero griego.

A su vez, algunos cuestionaron el vestuario no por su correspondencia histórica sino por su apariencia poco orgánica, como "impreso en 3D", según apuntó un usuario. Por ejemplo, Agamenón, interpretado por Benny Safdie, aparece en un traje completamente negro al estilo Batman (vale recordar que Nolan una celebrada trilogía del famoso superhéroe).

