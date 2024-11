El polémico participante del reality Love Is Blind Argentina que hizo su descargo contra la producción de Netflix

En determinados momentos del programa, los participantes y parejas del reality podían reunirse en grupo y comentar sus experiencias y emociones. Fue entonces cuando la compañera de Mauricio, Maria Emilia, pudo desahogarse y contar algunas exigencias que sufría por parte de quien se convertiría en su esposo.

La participante comentó que Mauricio no solamente le destacaba algunos "defectos" físicos de su cuerpo, sino que también le prohibía comer determinados alimentos y le exigía que hiciera ejercicio y comiera mejor.

673f3e2de9a51__912x912.webp

El resto de los participantes cumplen con las reglas establecidas por la producción del programa: promocionan el reality a través de redes sociales, ponen cajas de preguntas en historias y responden las inquietudes de la audiencia, y se reservan de dar spoilers. Es importante destacar que el resultado final del reality se verá recién la semana que viene en el capítulo de "reencuentro".

>> Leer más: Llegó el nuevo reality de Darío Barassi y Wanda Nara a Netflix: de qué se trata

Aunque se estima que por contrato los participantes no deberían referirse o contar cosas que no salieron en el aire, Mauricio saltó las normas y quiso limpiar su imagen tras ser catalogado en redes como "el villano" de Love is Blind. Hasta el momento el equipo de Netflix parece no haberle hecho bajar el video que ya lleva más de 13 horas publicado. Habrá que ver si obtiene una respuesta pronto o lo que pasa con su participación en los episodios que se estrenen próximamente.

El "villano de Love Is Blind"

Tras el estreno del programa, las opiniones de sus seguidores sobre los participantes no tardaron en mostrarse en redes. Mauricio fue uno de los personajes más polémicos, ya que sus opiniones con respecto al físico y la alimentación generó rechazo entre la audiencia. "En love is blind están los hombres más fieros que viste en tu vida creyendo que el mujerón que les tocó no es suficiente para ellos si te estoy hablando a vos mauricio", fue uno de los comentarios.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/valep9398/status/1859276743858639100&partner=&hide_thread=false mauricio le critica su fisico a maria emilia, le controla lo que come y dice que tampoco le gusta como se viste aveces, papito mirate a un espejo sos este #LoveIsBlindArgentina pic.twitter.com/2oluluMjRL — Valentina (@valep9398) November 20, 2024

Una vez que el participante posteo este video en redes haciendo el descargo contra la producción del show, los fanáticos nuevamente arremetieron en su contra. "Terrible que hables mal de una mujer involucrando el fallecimiento de tu amiga que no tiene nada que ver" o "Lo que mostraste en el reality es lo que sos. Nada lo justifica" comentaron en un tweet en X. Otro seguidor posteó "No metas a tu abuela muerta Silvina Escupidero", citando a una emblemática frase de Moría Casán.

El pasado político de Mauricio

Mauricio también se destacó no solo por su comportamiento en el programa, sino por su pasado político como precandidato a senador bonaerense. Previo al éxito del programa, Zappacosta intentó ganar un espacio en la política argentina. En las Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2021, se postuló como precandidato a senador por la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, una región que incluye 24 partidos del Gran Buenos Aires. Lo hizo bajo el partido Renovador Federal, encabezando una lista que buscaba abrirse camino entre las propuestas tradicionales. Dicho partido formó posteriormente parte de la coalición La Libertad Avanza.

Si bien Zappacosta pensaba que había dejado atrás todos los indicios de su vínculo con la política argentina, usuarios de las redes sociales lo desempolvaron y dieron muestras de sus campañas electorales. El contenido rápidamente se viralizó, generando sorpresa e indignación entre los seguidores.

“Hola, quizá no me conozcas. Mi nombre es Mauricio Zappacosta y hace más de 20 años que vivo en tu barrio, tengo negocios en provincia y una hija maravillosa”, comentaba Zappacosta al inicio de a campaña. Luego enumeraba problemas como la inseguridad, la educación y la incertidumbre laboral que quería solucionar con su llegada a la política.

YKRIGAICUFCAPDCK3PRZDE3CRM.avif

“Acompañame con tu voto para que todos juntos logremos la Argentina que tanto soñamos y nos merecemos” concluía el mensaje invitando a todos los votantes a acompañarlo en las elecciones.

Sin embargo, el spot más comentado fue uno donde el competidor aparecía vestido de boxeador bajo el apodo de “El Justiciero”. En este video, subido a un ring, luchaba simbólicamente contra “la corrupción”, representada por otro hombre. Después de un combate escenificado, Zappacosta logra vencer a su oponente, mientras un locutor exclama: “Ganador por knock out Zappacosta, no se pudo levantar ‘corrupción’”.