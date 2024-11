El Dipy rompió el silencio frente a la denuncia por abuso sexual

El 15 de marzo , siempre según la denuncia, el cantante la citó en su casa para darle novedades sobre el supuesto empleo. “Cuando llegué a su departamento subimos al primer piso, él cerró la puerta con llave….Se abalanzó sobre mí, me tomó de las muñecas y me dijo que no me iba a escapar ”, detalló la mujer. Tiempo después, ocurrió el la segunda situación, cuando el músico la citó bajo el mismo pretexto. “Nuevamente, me forzó a mantener relaciones sexuales ”, sostuvo la denunciante. La tercera y última vez fue el 16 de mayo de 2024, “Me volvió a citar para hablar del puesto que me prometía, fui a su casa, empezamos a charlar en el living y otra vez se tiró encima de mí” , afirmó la mujer.

La palabra de El Dipy

En una llamada en vivo en el programa de televisión “El diario de Mariana”, el excandidato a intendente en La Matanza por la Libertad Avanza aseguró que es inocente. "Me duele porque sé que hay muchas mujeres que están viviendo estas cosas y me duele por ellas y porque tengo dos hijos, padres y amigos. Me duele que haya chicas a las que quizás no les crean estas cosas", comenzó.

Se defendió y agregó: "En el trabajo que yo hago con la música, conocemos a un montón de chicas y nunca tuve una denuncia de esta índole. Soy una persona pública, mediática, y cuando sucede algo así, muchos se esconden. Yo decidí salir a hablar".

Según su versión, ella le había presentado su currículum para trabajar con él durante su campaña política, pero al no obtener el puesto, habría decidido denunciarlo. El cantante cumbiero detalló: “Hablábamos, pero no éramos pareja ni nada, nos veíamos esporádicamente. Dice que la violé la primera vez que vino a mi casa, pero después vino una segunda y una tercera vez”.

Con respecto a su situación judicial, comentó que hizo una apelación y agregó que no puede pagar un abogado por lo que acudirá a un abogado de la defensoría. “Me allanaron mi casa y buscaban armas y drogas. Me dieron vuelta la casa completa. Quiero que se haga justicia. Lamento muchísimo esto. No sé con qué fin hace esto. Estoy en manos de Dios", cerró el cantante.