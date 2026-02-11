La Capital | Zoom | actor

Murió el actor James Van Der Beek a los 48 años: el adiós al inolvidable Dawson de los 90

El actor estadounidense, ícono juvenil de los 90 por su papel en "Dawson’s Creek", falleció tras luchar contra un cáncer colorrectal que había hecho público en 2024

11 de febrero 2026 · 17:41hs
Triste adiós al actor

El actor estadounidense James Van Der Beek, recordado mundialmente por su papel como Dawson Leery en la serie "Dawson's Creek", murió este miércoles a los 48 años. La noticia fue confirmada a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram.

“Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Él transitó sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, el amor por la humanidad y lo sagrado de su tiempo. Esos días vendrán. Por ahora pedimos privacidad y respeto mientras lamentamos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”, señala el comunicado difundido por su familia.

Su muerte se produce tras una larga batalla contra un cáncer colorrectal, diagnóstico que el propio actor había hecho público en 2024, aunque la enfermedad le había sido detectada en 2023.

El joven que marcó a una generación

James Van Der Beek nació el 8 de marzo de 1977 en Cheshire, Connecticut. Deportista en su adolescencia, una lesión lo alejó de las canchas y lo acercó al teatro comunitario. A los 15 años convenció a su madre para mudarse a Nueva York y comenzar a audicionar.

Embed - Dawson's Creek Intro

En 1997 llegó el papel que cambiaría su vida: Dawson Leery, el protagonista de "Dawson’s Creek", una ficción adolescente que retrató con sensibilidad las tensiones emocionales del paso a la adultez. Junto a Katie Holmes, Michelle Williams y Joshua Jackson, Van Der Beek se convirtió en el rostro de una generación que creció entre amores imposibles, amistad y desencanto.

La serie, estrenada en 1998, fue un fenómeno global y consolidó al actor como ícono de la cultura pop de finales de los 90. Sin embargo, el éxito también lo encasilló. Durante años luchó por despegarse de la imagen del adolescente romántico e hipersensible que lo llevó a la fama.

El peso del encasillamiento y la reinvención

Tras el final de "Dawson’s Creek", Van Der Beek participó en producciones televisivas como CSI: Cyber y Pose, además de apariciones en series como Ugly Betty, Criminal Minds y How I Met Your Mother. También se destacó por su capacidad de reírse de sí mismo en Don't Trust the B---- in Apartment 23, donde interpretó una versión ficcional y caricaturesca de su propia figura pública.

Uno de los momentos más recordados de su carrera fue la escena en la que Dawson llora desconsolado tras perder a Joey. Ese gesto se transformó con el tiempo en uno de los memes más difundidos de internet. Lejos de incomodarlo, el actor supo apropiarse del fenómeno con humor.

La lucha contra el cáncer

En 2010 se casó con Kimberly Brook y formó una familia numerosa: fue padre de seis hijos. En los últimos años, sus redes sociales reflejaban una vida enfocada en la paternidad, la espiritualidad y el bienestar emocional.

En 2024 anunció públicamente que padecía cáncer colorrectal. “He estado lidiando en privado con este diagnóstico y tomando medidas para resolverlo”, expresó entonces en una entrevista con People. Desde ese momento compartió reflexiones sobre la enfermedad, la detección temprana y el valor del tiempo.

En septiembre pasado, su ausencia en un reencuentro del elenco de "Dawson’s Creek" generó preocupación entre los fans. En un video proyectado en el evento explicó que problemas de salud le habían impedido asistir. Su aspecto físico evidenciaba el desgaste del tratamiento.

