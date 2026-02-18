La Capital | Política | CGT

La CGT dice que "el paro nacional será contundente" por más que no movilice

Este jueves, cuando se trate la reforma laboral, la central obrera avanzará con una huelga general aunque sin manifestación. "No habrá nadie en la calle", resaltan

18 de febrero 2026 · 13:06hs
La CGT hace paro general pero no moviliza contra la reforma laboral

La CGT hace paro general pero no moviliza contra la reforma laboral

En el día previo al paro nacional por 24 horas contra la reforma laboral que tratará Diputados para convertir el proyecto en ley, la CGT realizó una conferencia de prensa donde dijo que la huelga está garantizada y será “contundente”. La particularidad es que no movilizarán y por eso el peso de la medida será que "no habrá nadie en la calle".

Desde la sede de la central obrera, la cúpula cegetista ratificó la jornada de paro y ratificó que la misma no tendrá movilización de sus sindicatos. La palabra la tomó en primer lugar el cotitular, Jorge Sola, del sindicato del Seguro quien señaló que la reforma laboral implica una “gran transferencia de recursos económicos” desde los trabajadores hacia los empleadores.

Sin embargo aclaró que “esta CGT no está en contra de una modernización laboral, pero sin que signifique perder derechos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cgtoficialok/status/2024153894675198100&partner=&hide_thread=false

Paro y CGT

Los sindicalistas enfatizaron que se proponen que por el paro general “no haya nadie en la calle” como muestra de rechazo a la reforma laboral. Esto generó cuestionamientos por la intensidad de las medidas a lo que respondieron: “El paro va a ser contundente y dejará a todas las actividades detenidas”.

“Las críticas son intencionadas a veces, de sectores que no pueden manifestar por sí mismos la responsabilidad que tienen. No le pidan soluciones políticas a quienes damos soluciones gremiales, pidanles a quienes tienen la responsabilidad políticas de esas acciones”.

A su vez, el dirigente Octavio Argüello afirmó que "no se pueden entregar tan fácil los derechos de los trabajadores" y advirtió: "Esto no se termina acá". "Cuando traicionen al voto popular y al pueblo trabajador se lo vamos a hacer sentir", agregó en la fase más combativa de la central.

También tomó una actitud de defensa: “Nos opusimos en todos lados: el Senado, Diputados, con las pymes, con grandes empresas, con el Ejecutivo nacional advirtiendoles que tiene todos los problemas habidos por haber lo que románticamente dice modernización laboral”.

Embed - Conferencia de prensa de la CGT por la Reforma Laboral

La central obrera atribuyó el cierre de la empresa de neumáticos Fate, conocido este miércoles, al “fracaso del plan económico del gobierno” y se solidarizó con los 920 trabajadores de esa compañía que se quedarán sin empleo.

Pero aclararon: “Cada día se pierden 400 puestos formales y quedaron en el camino en estos dos años 21 mil pymes. Ese es el rompimiento del tejido social, laboral y productivo”.

“Las familias no llegan a fin de mes, no alcanza por la falta de poder adquisitivo. Solo crecen el sector financiero, la minería y energía, y la agroindustria”, agregaron.

Dicen estar en contra porque ataca a los trabajadores en tres niveles: lesiona derechos individuales, debilita derechos colectivos de los gremios y promueve una transferencia de recursos económicos desde el sector de trabajadores al empresarial con el Fondo de Asistencia Laboral. "Se pagan indemnizaciones con el salario diferido y con baja de aportes patronales".

Por su parte, otro de los cocegetistas Cristian Jerónimo, secretario general del sindicato del vidrio, dijo: “Necesitamos que le devuelvan la dignidad al pueblo, basta de mirar a lo que más tienen, basta de especulación financiera, se hace todo para los sectores concentrados, que gobiernen para los 47 millones”.

Además confirmó que en caso de aprobación irán a la Justicia porque “un montón de artículos son inconstitucionales”.

Noticias relacionadas
Los líderes sindicales de los trabajadores se manifestaron a favor de la medida de fuerza

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Gremios de la CGT Rosario en la última movilización en contra de la reforma laboral

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: "La gente la está pasando mal"

Los dirigentes de la CGT confirmaron el paro general. Foto: Mundo gremial

Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 

La CGT Rosario organizó un acto el último miércoles y espera el llamado al paro general.

La CGT prepara el llamado a un paro general contra la reforma laboral

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Lo último

Quién es quién en En el barro 2: nuevos personajes que cambian el poder en La Quebrada

Quién es quién en "En el barro 2": nuevos personajes que cambian el poder en La Quebrada

Sorpresiva confesión de Yanina Latorre: Alguna vez no me debo haber portado bien

Sorpresiva confesión de Yanina Latorre: "Alguna vez no me debo haber portado bien"

Precarizados y pluriempleados: los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro

Precarizados y pluriempleados: los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno propuso un aumento salarial semestral

Representantes de ATE y UPCN recibieron una oferta de más del 12 por ciento. Además, la provincia pagará el desfasaje por inflación a fines de 2025

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno propuso un aumento salarial semestral
Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña
Policiales

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?
Policiales

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Alerta amarilla en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana
La Ciudad

Alerta amarilla en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario
La Ciudad

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Precarizados y pluriempleados: los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro
La Ciudad

Precarizados y pluriempleados: los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Paro nacional de la CGT: qué pasará con los colectivos en Rosario

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno propuso un aumento salarial semestral

Día clave en paritarias de Santa Fe: el gobierno propuso un aumento salarial semestral

Ovación
Central proyecta llegar a los 120 mil socios para respaldar el sostén económico del club

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central proyecta llegar a los 120 mil socios para respaldar el sostén económico del club

Central proyecta llegar a los 120 mil socios para respaldar el sostén económico del club

Central proyecta llegar a los 120 mil socios para respaldar el sostén económico del club

Newells mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

Newell's mantiene la persiana levantada: ¿qué jugador libre busca para el plantel?

La Asociación Rosarina de Básquet ya tiene a los equipos participantes en el año de su centenario

La Asociación Rosarina de Básquet ya tiene a los equipos participantes en el año de su centenario

Policiales
Un joven de 18 años fue detenido en un playón municipal con casi 100 dosis de cocaína
Policiales

Un joven de 18 años fue detenido en un playón municipal con casi 100 dosis de cocaína

Video: le secuestraron la moto por maniobras prohibidas, le prendió fuego y terminó detenido

Video: le secuestraron la moto por maniobras prohibidas, le prendió fuego y terminó detenido

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Vivir en la calle y morir en un cajero automático: ¿quién era la persona fallecida?

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

Hallaron un cadáver en el río Paraná a la altura del arroyo Ludueña

La Ciudad
Precarizados y pluriempleados: los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro
La Ciudad

Precarizados y pluriempleados: los enfermeros instalan una carpa de protesta en pleno centro

Después del yacaré en La Florida, apareció un ciervo muerto a la altura de la Usina Sorrento

Después del yacaré en La Florida, apareció un ciervo muerto a la altura de la Usina Sorrento

Tras la aparición de un yacaré de casi dos metros, La Florida abrió con normalidad este miércoles

Tras la aparición de un yacaré de casi dos metros, La Florida abrió con normalidad este miércoles

Alerta amarilla en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Alerta amarilla en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

La Asociación Rosarina de Básquet ya tiene a los equipos participantes en el año de su centenario

Por Carlos Durhand
Ovación

La Asociación Rosarina de Básquet ya tiene a los equipos participantes en el año de su centenario

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste
POLICIALES

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años
Ovación

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Estados Unidos atacó tres navíos narcoterroristas: 11 muertos
El Mundo

Estados Unidos atacó tres navíos "narcoterroristas": 11 muertos

La autocrítica de Armando Méndez: No tuvimos juego y no defendimos bien

Por Rodolfo Parody
Ovación

La autocrítica de Armando Méndez: "No tuvimos juego y no defendimos bien"

México acumula 3.400 casos de sarampión y 31 muertes en doce meses
Información General

México acumula 3.400 casos de sarampión y 31 muertes en doce meses

Escándalo en Real Madrid-Benfica: Vinícius dijo que un argentino le dijo mono
Ovación

Escándalo en Real Madrid-Benfica: Vinícius dijo que un argentino le dijo "mono"

Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería
Economía

Santa Fe implementó un recorte en Ingresos Brutos para comercio y hotelería

Rescataron más de 500 animales silvestres en un operativo en ruta nacional 34
LA REGION

Rescataron más de 500 animales silvestres en un operativo en ruta nacional 34

Arqueólogos habrían hallado huesos de los elefantes del cartaginés Aníbal
Información General

Arqueólogos habrían hallado huesos de los elefantes del cartaginés Aníbal

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín
LA CIUDAD

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín

MasterChef: la sorpresiva decisión del jurado de cara a la final
Zoom

"MasterChef": la sorpresiva decisión del jurado de cara a la final

Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes
La Ciudad

Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga
POLICIALES

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga

Funes: dijo que se quedó dormirdo y volcó en la autopista a Córdoba
LA REGION

Funes: dijo que se quedó dormirdo y volcó en la autopista a Córdoba

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana
Policiales

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza y qué significa el Caballo de Fuego
Información General

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza y qué significa el Caballo de Fuego

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario
Policiales

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario

Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 
Política

Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 

El podio de Newells: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en el penal

Por Rodolfo Parody
Ovación

El podio de Newell's: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en el penal