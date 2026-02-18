La CGT dice que "el paro nacional será contundente" por más que no movilice

Este jueves, cuando se trate la reforma laboral, la central obrera avanzará con una huelga general aunque sin manifestación. "No habrá nadie en la calle", resaltan

En el día previo al paro nacional por 24 horas contra la reforma laboral que tratará Diputados para convertir el proyecto en ley, la CGT realizó una conferencia de prensa donde dijo que l a huelga está garantizada y será “contundente”. La particularidad es que no movilizarán y por eso el peso de la medida será que "no habrá nadie en la calle".

Desde la sede de la central obrera, la cúpula cegetista ratificó la jornada de paro y ratificó que la misma no tendrá movilización de sus sindicatos. La palabra la tomó en primer lugar el cotitular, Jorge Sola , del sindicato del Seguro quien señaló que la reforma laboral implica una “gran transferencia de recursos económicos” desde los trabajadores hacia los empleadores.

Sin embargo aclaró que “ esta CGT no está en contra de una modernización laboral, pero sin que signifique perder derechos ”.

Los sindicalistas enfatizaron que se proponen que por el paro general “no haya nadie en la calle” como muestra de rechazo a la reforma laboral. Esto generó cuestionamientos por la intensidad de las medidas a lo que respondieron: “El paro va a ser contundente y dejará a todas las actividades detenidas”.

PARO GENERAL – JUEVES 19 DE FEBRERO Paramos en todo el país contra la reforma laboral que pretende retroceder en derechos conquistados. Paramos porque defendemos: * el trabajo argentino * la industria nacional * los convenios colectivos * la dignidad de las y los… pic.twitter.com/NsrVe9DAN3

“Las críticas son intencionadas a veces, de sectores que no pueden manifestar por sí mismos la responsabilidad que tienen. No le pidan soluciones políticas a quienes damos soluciones gremiales, pidanles a quienes tienen la responsabilidad políticas de esas acciones”.

A su vez, el dirigente Octavio Argüello afirmó que "no se pueden entregar tan fácil los derechos de los trabajadores" y advirtió: "Esto no se termina acá". "Cuando traicionen al voto popular y al pueblo trabajador se lo vamos a hacer sentir", agregó en la fase más combativa de la central.

También tomó una actitud de defensa: “Nos opusimos en todos lados: el Senado, Diputados, con las pymes, con grandes empresas, con el Ejecutivo nacional advirtiendoles que tiene todos los problemas habidos por haber lo que románticamente dice modernización laboral”.

Embed - Conferencia de prensa de la CGT por la Reforma Laboral

La central obrera atribuyó el cierre de la empresa de neumáticos Fate, conocido este miércoles, al “fracaso del plan económico del gobierno” y se solidarizó con los 920 trabajadores de esa compañía que se quedarán sin empleo.

Pero aclararon: “Cada día se pierden 400 puestos formales y quedaron en el camino en estos dos años 21 mil pymes. Ese es el rompimiento del tejido social, laboral y productivo”.

“Las familias no llegan a fin de mes, no alcanza por la falta de poder adquisitivo. Solo crecen el sector financiero, la minería y energía, y la agroindustria”, agregaron.

Dicen estar en contra porque ataca a los trabajadores en tres niveles: lesiona derechos individuales, debilita derechos colectivos de los gremios y promueve una transferencia de recursos económicos desde el sector de trabajadores al empresarial con el Fondo de Asistencia Laboral. "Se pagan indemnizaciones con el salario diferido y con baja de aportes patronales".

Por su parte, otro de los cocegetistas Cristian Jerónimo, secretario general del sindicato del vidrio, dijo: “Necesitamos que le devuelvan la dignidad al pueblo, basta de mirar a lo que más tienen, basta de especulación financiera, se hace todo para los sectores concentrados, que gobiernen para los 47 millones”.

Además confirmó que en caso de aprobación irán a la Justicia porque “un montón de artículos son inconstitucionales”.