Central proyecta llegar a los 120 mil socios para respaldar el sostén económico del club

El conjunto de Arroyito celebró superar los 100 mil socios, enumeró el avance en infraestructura y adelantó que los deudores tendrán promociones especiales

Guillermo Ferretti

Guillermo Ferretti

18 de febrero 2026 · 10:08hs
Rosario Central es uno de los cinco clubes argentinos que supera los 100 mil socios.

Foto: La Capital/Leonardo Vincenti.

Rosario Central está en el selecto grupo de clubes que superan los 100 mil socios, que según expresan en la institución es la pieza fundamental para desarrollar obras y sostener el plantel de fútbol profesional. En este marco, los auriazules sustentan el proyecto institucional y deportivo a raíz de su masa societaria.

El Canalla fue el cuarto club en romper la barrera de los 100 mil socios, sólo River, Boca e Independiente lo antecedieron. También fue Racing otro que superó esa cifra, pero después de la institución de Arroyito.

Esa masa societaria, que según indicó el club asciende a 107.982 socios, permite a Central proyectar la ampliación del Gigante de Arroyito, para poder recibir a los futuros socios auriazules. Ese factor, sumado a la venta de abonos de platea, son los ejes que el club propone para fundamentar la expansión y respaldar el sostén económico del club.

“Nuestro socio, que acompaña fielmente, exige que sigamos creciendo y que su esfuerzo se vea reflejado en la competividad del equipo y en vivir cada partido en la cancha como una experiencia Gigante”, expresaron desde la institución.

Romper la barrera de los 100 mil socios

En diciembre de 2022, Gonzalo Belloso ganaba las elecciones en Rosario Central y así comenzaba su etapa como presidente. En sus primeras conferencias como mandatario, además de exponer deudas económicas, sostuvo que el club tenía un déficit en infraestructura.

Sobre este punto, desde la dirigencia enumeraron los trabajos en infraestructura: dos obras en el Gigante para aumentar su capacidad y comodidades, modernización de la luminaria, canchas –una de césped sintético-, y vestuarios, tanto en la ciudad deportiva como en el country de Arroyo Seco. Mientras tanto, avanza el proyecto en la zona del NCA y en el multiespacio en ciudad deportiva.

Todos estos puntos, según señalaron, atraerá más socios, lo que permitirá un mayor desarrollo del club. En este sentido, el club proyecta alcanzar los 120 mil socios y para ello adelantaron que habrá propuestas especiales para los socios que se dieron de baja, tomaron licencias o presentan deudas.

