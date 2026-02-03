La Capital | Zoom | Nicki Nicole

"Dejen de tirarme odio": el descargo de Nicki Nicole y el apoyo de Lali Espósito

La artista rosarina aclaró la polémica con Billie Eilish. En respuesta, Lali le dedicó un mensaje de apoyo y reflexión contra el hate

3 de febrero 2026 · 09:28hs
Nicki Nicole respondió a las críticas en redes sociales y Lali expresó su apoyo

Nicki Nicole respondió a las críticas en redes sociales y Lali expresó su apoyo

Nicki Nicole fue una de las artistas argentinas que asistió a la gala de los Premios Grammy. Allí, protagonizó un particular encuentro con Billie Eilish que fue foco de críticas en las redes sociales. Las cantantes conversaron durante la ceremonia y un video del momento se volvió viral rápidamente.

La rosarina fue duramente criticada por algunos usuarios luego de que trascendiera que le habría comentado a la artista estadounidense la existencia de un meme en el que la llaman “la Billie Eilish argentina”.

Ante la ola de comentarios negativos, Nicki Nicole decidió hacer un descargo para aclarar cómo fue realmente el encuentro con Eilish, ya que muchos usuarios interpretaron que ella misma se había atribuido ese apodo. En este sentido, la cantante explicó que únicamente le mencionó la existencia del meme que circula en redes sociales, sin ninguna otra intención.

A pesar de la aclaración, las críticas no cesaron y la artista respondió a varios de los comentarios negativos. Incluso, compartió un extenso mensaje reflexionando sobre el odio que circula en redes sociales. En escena entró el cantante pop Lali que salió a defenderla públicamente.

>> Leer más: Nicki Nicole respondió tras su cruce con Billie Eilish: "¿Cómo le voy a decir algo así?"

El video viral

La escena que mostró a las cantantes juntas en medio del evento reflejó una charla distendida y con un cálido saludo, aunque algunos usuarios apuntaron a que Nicki le habría comentado a la estadounidense que sus fanáticos la llaman “la Billie Eilish argentina”.

En la misma secuencia, Billie asintió entre risas en señal de que conocía el meme que mencionó la rosarina, quien inmediatamente aclaró que ella no ve la similitud.

A pesar del cálido saludo entre las artistas y el simpático momento que compartieron, distintos usuarios de las redes sociales cargaron contra Nicki porque “le contó que le dicen la Billie Eilish de Argentina”.

Embed

>> Leer más: Ca7riel & Paco Amoroso ganaron su primer premio Grammy

La aclaración de Nicki Nicole

Luego de la viralización del video entre las cantantes, Nicki Nicole salió a responder a las críticas por la conversación que mantuvo con la estadounidense.

“En realidad hablamos sobre un meme que habla sobre eso, del cual ella estaba al tanto. ¿Cómo le voy a decir algo así como lo que dice el titular? Por Dios”, expresó la rosarina al citar un posteo con el video de su encuentro durante los Grammy.

A pesar de haber aclarado el contexto de la charla, Nicki Nicole continuó recibiendo comentarios negativos en sus redes sociales. Por este motivo, decidió compartir un extenso descargo sobre el odio y el hate que recibe a diario.

“La verdad es que realmente intenté disfrutar los Grammys, pero obviamente leo los comentarios horribles con los que se refieren a mi persona, cuando me dicen que no me merezco estar en ese lugar y critican hasta mi manera de hablar. Sepan que el odio diario realmente afecta, y mucho. Yo no soy nadie para dar lecciones de moral, pero agradecería que, si no te gusta mi música y mi mundo, simplemente no lo consumas. No hace falta remarcar cada segundo, de la forma más cruel posible, que lo que hago no te gusta”, expresó en su cuenta de X.

Además, la cantante volvió a aclarar la situación al responder a un usuario que la insultaba en redes sociales. El comentario decía: “Primero, tenés a Billie Eilish enfrente y lo único que hacés es hablar de vos misma. Segundo, ¿quién carajo te dice la ‘Billie Eilish argentina’, fantasma?”.

Ante esto, Nicki respondió con firmeza y negó haberse comparado con la artista estadounidense: “AAAAA, por Dios, no dije eso. Hablábamos sobre un meme pedorro que hablaba de eso, del cual ella estaba al tanto. Yo jamás me comparé, ni mucho menos”.

Luego, agregó: “Solo nos presentaron y pude felicitarla por su premio, decirle cuánto la admiro, reírnos y decirle que venga a Argentina, nada más. No me comparé ni la incomodé para nada. Por favor, dejen de tirarme odio por un corte de un video y por cada cosa que inventan sobre mí cada segundo”.

Embed

El apoyo de Lali

El hate que la cantante recibió en los últimos días no pasó desapercibido para otras artistas argentinas. De hecho, Lali Espósito le respondió a uno de sus descargos y le expresó públicamente su apoyo frente al odio.

A través de sus redes sociales, la artista escribió: “En épocas donde el odio es la medicina para la frustración de un sistema colectivo roto, solo queda intentar mostrar algo de humanidad. En épocas donde todos quieren ser otros, se señala a quien es como es”.

“Estuviste hermosa, Nickita, representando Argentina.Te quiero. Para adelante, con la certeza de que intentar no ser un odiador es la rebeldía de esta época”, le dijo a la cantante rosarina.

Además, Lali citó una reflexión del ganador del Grammy a Disco del Año y agregó: “Sé que es difícil saber cómo no odiar en estos tiempos… El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único que es más poderoso es el amor”.

Embed

Noticias relacionadas
Gran Hermano vuelve este 2026 con novedades destacadas

¿Cuándo arranca "Gran Hermano" 2026?

Peter Lanzani sufrió una descompensación y fue internado este lunes por la mañana

Internaron de urgencia a Peter Lanzani: que le pasó y cómo se encuentra de salud

Documentos de EEUU vinculan a Jeffrey Epstein con el estilista Roberto Giordano

Quién fue Roberto Giordano, el estilista argentino que aparece en la causa Jeffrey Epstein

El impacto de la crisis se siente en el cine

Enero con récord negativo para el cine en Argentina: fue el mes con menos público en 30 años

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Dos artistas revivieron el combate de San Lorenzo con impresionantes fotografías realistas

Dos artistas revivieron el combate de San Lorenzo con impresionantes fotografías realistas

Lo último

Día Mundial del Cáncer: jornada de concientización este miércoles en Plaza Pringles

Día Mundial del Cáncer: jornada de concientización este miércoles en Plaza Pringles

Los hoteles se preparan para San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos

Los hoteles se preparan para San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos

Sabrina Rojas sobre el pasacalles de Luciano Castro: Siento que me casé con un boludo

Sabrina Rojas sobre el pasacalles de Luciano Castro: "Siento que me casé con un boludo"

Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos para atender procesos de crisis

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, subrayó que hay "más 568 empleados policiales con seguimiento psicológico"

Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos para atender procesos de crisis
Los hoteles se preparan para San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos
La Ciudad

Los hoteles se preparan para San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos

Asistencia perfecta: otorgan un reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes
La Ciudad

Asistencia perfecta: otorgan un reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

Rige alerta meteorológica amarilla por calor extremo en toda la provincia
LA CIUDAD

Rige alerta meteorológica amarilla por calor extremo en toda la provincia

Hospital Regional Sur: después de 15 años, se ponen en marcha las obras para terminarlo
La Ciudad

Hospital Regional Sur: después de 15 años, se ponen en marcha las obras para terminarlo

Día Mundial del Cáncer: jornada de concientización este miércoles en Plaza Pringles
La Ciudad

Día Mundial del Cáncer: jornada de concientización este miércoles en Plaza Pringles

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Dos artistas revivieron el combate de San Lorenzo con impresionantes fotografías realistas

Dos artistas revivieron el combate de San Lorenzo con impresionantes fotografías realistas

Tablada: acribillado frente a su casa con la junta y una bronca como trasfondo

Tablada: acribillado frente a su casa con "la junta y una bronca" como trasfondo

Ovación
Google ya no muestra los resultados en vivo de los partidos de la Liga Profesional: qué pasó
Ovación

Google ya no muestra los resultados en vivo de los partidos de la Liga Profesional: qué pasó

Google ya no muestra los resultados en vivo de los partidos de la Liga Profesional: qué pasó

Google ya no muestra los resultados en vivo de los partidos de la Liga Profesional: qué pasó

La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

La inoperancia ofensiva de Newells fue un nuevo llamado de atención

La inoperancia ofensiva de Newell's fue un nuevo llamado de atención

Policiales
Buscan a una joven desaparecida en abril de 2025: ofrecen una recompensa de $10 millones
Policiales

Buscan a una joven desaparecida en abril de 2025: ofrecen una recompensa de $10 millones

Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos para atender procesos de crisis

Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos para atender procesos de crisis

Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato

Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato

Imputaron como miembro de Los Menores a un joven detenido cuando cruzaba en lancha a la isla

Imputaron como miembro de Los Menores a un joven detenido cuando cruzaba en lancha a la isla

La Ciudad
Día Mundial del Cáncer: jornada de concientización este miércoles en Plaza Pringles
La Ciudad

Día Mundial del Cáncer: jornada de concientización este miércoles en Plaza Pringles

Los hoteles se preparan para San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos

Los hoteles se preparan para San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos

Asistencia perfecta: otorgan un reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

Asistencia perfecta: otorgan un reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

Transportes escolares: advierten fuerte incremento al comenzar este ciclo lectivo

Transportes escolares: advierten fuerte incremento al comenzar este ciclo lectivo

Ex-Central confesó que vive con miedo por las políticas migratorias de EEUU
Ovación

Ex-Central confesó que vive con miedo por las políticas migratorias de EEUU

Discutió con su pareja en Dorrego al 3900, la baleó a ella y al hijo, y huyó
Policiales

Discutió con su pareja en Dorrego al 3900, la baleó a ella y al hijo, y huyó

Luis Caputo: Nunca compré ropa en la Argentina porque es un robo
Economía

Luis Caputo: "Nunca compré ropa en la Argentina porque es un robo"

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura
Policiales

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Debate por la imputabilidad: qué delitos cometen los menores en Santa Fe
Policiales

Debate por la imputabilidad: qué delitos cometen los menores en Santa Fe

La hija de Diosdado Cabello fue nombrada ministra de Turismo en Venezuela
El Mundo

La hija de Diosdado Cabello fue nombrada ministra de Turismo en Venezuela

Tras una restauración, el angelito de una basílica quedó con la cara de Meloni
Información General

Tras una restauración, el "angelito" de una basílica quedó con la cara de Meloni

Roma ya cobra entrada a los turistas para visitar la Fontana de Trevi
Información General

Roma ya cobra entrada a los turistas para visitar la Fontana de Trevi

La marmota Phil predijo que seguirá el frío en Estados Unidos
Información General

La marmota Phil "predijo" que seguirá el frío en Estados Unidos

Reforma laboral: Santa Fe contra la corriente, el reclamo y la gran duda

Por Facundo Borrego
Política

Reforma laboral: Santa Fe contra la corriente, el reclamo y la gran duda

Marco Lavagna renunció al Indec tras atravesar dos gobiernos
Economía

Marco Lavagna renunció al Indec tras atravesar dos gobiernos

Un enjambre de avispas causó la muerte de un hombre en San Carlos Centro
LA REGION

Un enjambre de avispas causó la muerte de un hombre en San Carlos Centro

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril
La Ciudad

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut
La Ciudad

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut

Desde este lunes ya se puede usar el boleto educativo en toda la provincia
LA CIUDAD

Desde este lunes ya se puede usar el boleto educativo en toda la provincia

Juicio por contaminación con agrotóxicos cerca de viviendas y escuelas
La Región

Juicio por contaminación con agrotóxicos cerca de viviendas y escuelas

Sanatorios denuncian dificultades para cobrar prestaciones
La Ciudad

Sanatorios denuncian dificultades para cobrar prestaciones

Willem Dafoe fue a ver Boca-Newells y alteró la Bombonera
Zoom

Willem Dafoe fue a ver Boca-Newell's y alteró la Bombonera

Se viene el finde largo de carnaval: ¿son feriados o días no laborables?
Información General

Se viene el finde largo de carnaval: ¿son feriados o días no laborables?

En Santa Fe nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años
La Región

En Santa Fe nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años