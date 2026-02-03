"Dejen de tirarme odio": el descargo de Nicki Nicole y el apoyo de Lali Espósito

La artista rosarina aclaró la polémica con Billie Eilish. En respuesta, Lali le dedicó un mensaje de apoyo y reflexión contra el hate

Nicki Nicole fue una de las artistas argentinas que asistió a la gala de los Premios Grammy. Allí, protagonizó un particular encuentro con Billie Eilish que fue foco de críticas en las redes sociales . Las cantantes conversaron durante la ceremonia y un video del momento se volvió viral rápidamente.

La rosarina fue duramente criticada por algunos usuarios luego de que trascendiera que le habría comentado a la artista estadounidense la existencia de un meme en el que la llaman “la Billie Eilish argentina”.

Ante la ola de comentarios negativos, Nicki Nicole decidió hacer un descargo para aclarar cómo fue realmente el encuentro con Eilish, ya que muchos usuarios interpretaron que ella misma se había atribuido ese apodo . En este sentido, la cantante explicó que únicamente le mencionó la existencia del meme que circula en redes sociales, sin ninguna otra intención.

A pesar de la aclaración, las críticas no cesaron y la artista respondió a varios de los comentarios negativos. Incluso, compartió un extenso mensaje reflexionando sobre el odio que circula en redes sociales. En escena entró el cantante pop Lali que salió a defenderla públicamente.

El video viral

La escena que mostró a las cantantes juntas en medio del evento reflejó una charla distendida y con un cálido saludo, aunque algunos usuarios apuntaron a que Nicki le habría comentado a la estadounidense que sus fanáticos la llaman “la Billie Eilish argentina”.

En la misma secuencia, Billie asintió entre risas en señal de que conocía el meme que mencionó la rosarina, quien inmediatamente aclaró que ella no ve la similitud.

A pesar del cálido saludo entre las artistas y el simpático momento que compartieron, distintos usuarios de las redes sociales cargaron contra Nicki porque “le contó que le dicen la Billie Eilish de Argentina”.

Embed Nicki Nicole se encuentra con Billie Eilish en los Grammys y le contó que le dicen “la Billie Eilish de Argentina”. pic.twitter.com/1qYnQXM52l — Real Time (@RealTimeRating) February 2, 2026

La aclaración de Nicki Nicole

Luego de la viralización del video entre las cantantes, Nicki Nicole salió a responder a las críticas por la conversación que mantuvo con la estadounidense.

“En realidad hablamos sobre un meme que habla sobre eso, del cual ella estaba al tanto. ¿Cómo le voy a decir algo así como lo que dice el titular? Por Dios”, expresó la rosarina al citar un posteo con el video de su encuentro durante los Grammy.

A pesar de haber aclarado el contexto de la charla, Nicki Nicole continuó recibiendo comentarios negativos en sus redes sociales. Por este motivo, decidió compartir un extenso descargo sobre el odio y el hate que recibe a diario.

“La verdad es que realmente intenté disfrutar los Grammys, pero obviamente leo los comentarios horribles con los que se refieren a mi persona, cuando me dicen que no me merezco estar en ese lugar y critican hasta mi manera de hablar. Sepan que el odio diario realmente afecta, y mucho. Yo no soy nadie para dar lecciones de moral, pero agradecería que, si no te gusta mi música y mi mundo, simplemente no lo consumas. No hace falta remarcar cada segundo, de la forma más cruel posible, que lo que hago no te gusta”, expresó en su cuenta de X.

Además, la cantante volvió a aclarar la situación al responder a un usuario que la insultaba en redes sociales. El comentario decía: “Primero, tenés a Billie Eilish enfrente y lo único que hacés es hablar de vos misma. Segundo, ¿quién carajo te dice la ‘Billie Eilish argentina’, fantasma?”.

Ante esto, Nicki respondió con firmeza y negó haberse comparado con la artista estadounidense: “AAAAA, por Dios, no dije eso. Hablábamos sobre un meme pedorro que hablaba de eso, del cual ella estaba al tanto. Yo jamás me comparé, ni mucho menos”.

Luego, agregó: “Solo nos presentaron y pude felicitarla por su premio, decirle cuánto la admiro, reírnos y decirle que venga a Argentina, nada más. No me comparé ni la incomodé para nada. Por favor, dejen de tirarme odio por un corte de un video y por cada cosa que inventan sobre mí cada segundo”.

Embed AAAAA por dios, no dije eso. Hablábamos sobre un meme pedorro que hablaba sobre eso del cual ella estaba al tanto! yo jamás me compare ni mucho menos!!! Solo nos presentaron y pude felicitarla por su premio, decirle cuánto la admiro, reírnos y decirle que venga a Argentina nada… https://t.co/zGakcI5jFC — nicole (@Nicki_Nicole19) February 2, 2026

El apoyo de Lali

El hate que la cantante recibió en los últimos días no pasó desapercibido para otras artistas argentinas. De hecho, Lali Espósito le respondió a uno de sus descargos y le expresó públicamente su apoyo frente al odio.

A través de sus redes sociales, la artista escribió: “En épocas donde el odio es la medicina para la frustración de un sistema colectivo roto, solo queda intentar mostrar algo de humanidad. En épocas donde todos quieren ser otros, se señala a quien es como es”.

“Estuviste hermosa, Nickita, representando Argentina.Te quiero. Para adelante, con la certeza de que intentar no ser un odiador es la rebeldía de esta época”, le dijo a la cantante rosarina.

Además, Lali citó una reflexión del ganador del Grammy a Disco del Año y agregó: “Sé que es difícil saber cómo no odiar en estos tiempos… El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único que es más poderoso es el amor”.