Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos para atender procesos de crisis

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, brindó este martes declaraciones sobre al incidente ocurrido este lunes al mediodía en la Jefatura de la Unidad Regional II de Rosario, donde un policía que está de licencia por carpeta psiquiátrica, le quitó el arma a una compañera, salió a la calle y se autolesionó con un disparo en la cabeza.

El policía herido fue trasladado de inmediato al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde permanece internado en grave estado y con pronóstico reservado . El episodio revivió la discusión sobre las condiciones en las que deben cumplir con sus funciones habituales los efectivos de las fuerzas de seguridad, ya sea de la Policía o del Servicio Penitenciario Provincial.

En ese sentido, el responsable máximo del área seguridad del gobierno provincial mantuvo hoy un contacto con periodistas en la sede local de Gobernación para hablar las políticas de prevención en salud mental que se llevan adelante desde la Dirección de Bienestar de las Fuerzas de Seguridad en coordinación con funcionarios del Ministerio de Salud de Santa Fe.

Indicó Cococcioni: “ Hoy tenemos en seguimiento psicológico a 560 empleados policiales en la provincia de Santa Fe. Se avanzó en convenios con las áreas de Salud. Hoy tienen tratamiento sin copago de Iapos. En tratamiento voluntario hay cerca de 460 empleados que han abandonado el tratamiento y esto se evalúa después para ver si mantiene o no el estado policial y de portación de armas. Nosotros tenemos que pensar en el bienestar del funcionario, pero también en la seguridad de la sociedad . En definitiva, son 25 mil policías los que tienen que salir a las calles con un arma en la cintura a cuidar a la gente. Tenemos que ser muy rigurosos sobre a quién ponemos en esa situación".

El ministro agregó: "La autolesión o la consumación del suicidio son eventos multicausales. No obedecen a la inactivación o no de un protocolo o a una sola circunstancia. Hay aspectos personales, que tal vez no son para revelar, pero en cada uno de estos casos hay situaciones particulares, familiares y hasta en algunos casos económicas de los agentes por diversas cuestiones que tienen que ver con la esfera individual, y no son causales generales”.

Cococcioni pablo.jpg El ministro Pablo Cococcioni: "Los casos de salud mental son abordados también con equipos del Ministerio de Salud" Foto: Maxi Klanjscek

“Nosotros activamos estos protocolos y tenemos más de 500 personas en seguimiento. Es más, hubo personal que obtuvo el alta y fue reincorporado a sus funciones habituales. Lamentablemente, no podemos hacer comparaciones con otras profesiones u otras provincias, porque estos fenómenos no se miden por profesión. No hay estadísticas oficiales de autolesiones en distintas ocupaciones sociales como para saber si la función policial representa más o menos incidencia”, subrayó.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe remarcó que desde esa área “cada uno de estos casos es trabajado no solo por el equipo de asistencia al personal del ministerio y de la policía, sino también por el Ministerio de Salud de la provincia para tratar de acompañar en condiciones ideales a la gente para que supere las crisis y pueda reintegrarse a sus funciones”.

“Cuando la superación de situaciones de crisis a veces no es viable, lamentablemente tenemos que tomar medidas en algunos casos como sacar al personal de las tareas habituales para reducir riesgos. Hay que tener en cuenta que los policías son funcionarios a los que el Estado les entrega un arma. Y si hay una crisis subjetiva, el hecho de portar un arma es una circunstancia que agrava el riesgo”, expresó.

El desarraigo de los policías

Al momento de buscar explicaciones a lo ocurrido ayer y en otros casos recientes de policías que se auto agredieron, Cococcioni se refirió la situación de desarraigo que muchos efectivos sufren al momento de ingresar a la fuerza de seguridad y que podría ser uno de los detonantes de una situación de crisis emocional.

"La Policía atraviesa una situación que viene de antaño, derivada de una asimetría poblacional que es fundacional. La Policía recluta efectivos en el norte de la provincia y tiene puestos laborales que cubrir en el sur. Hay una situación que es muy difícil de solucionar que es el desarraigo, y que estamos abordando poniendo cupos geográficos. En los últimos dos reclutamientos pusimos cupos de 70 y 30 relación a las zonas sur y centro norte. Veníamos de años donde casi el 80 por ciento del personal se reclutaba en los tres departamentos del norte y eso agravaba los trastornos derivados de los traslados, el desarraigo, el tiempo fuera de la casa, porque el viaje a destino el policía no lo cuenta como descanso ya que es el itinerario que debe cumplir para llegar al destino laboral".

"Hoy en lo inmediato estamos activando y reforzando un protocolo de salud y de contención psicológica en el que tenemos más de 580 efectivos _explicó el funcionario_. Pero estas cuestiones nos reafirman la necesidad de avanzar en medidas que han sido en un momento criticadas como establecer cupos por género y por zonas geográficas, porque después, a la larga, estas cosas se pagan. Cuando la gran mayoría del contingente policial cumple servicios a costa de un traslado muy largo, de un desarraigo familiar o personal, eso tiene una repercusión, pero que no admite una solución inmediata. Tienen que ser abordadas de manera estructural. A veces, las soluciones simpáticas de querer que entren todos los aspirantes para tener muchos policías en todas las promociones, llevan a incorporar a gente que tal vez no estaba preparada para las condiciones en que cumplir el servicio".

Los sueldos de los policías

"Ser policía es una función exigente, desgastante. Por eso reinstalamos el régimen de internados para la formación, porque es una forma que nos permite detectar cuando alguien hace crisis. El año pasado desafectamos a casi 100 cadetes del proceso de formación. Esos jóvenes, con el régimen anterior, se hubieran recibido. El régimen de internados nos permite detectar quién entra en crisis ante la presión. Son funcionarios de una fuerza de seguridad y tenemos que ser lo más selectivos posibles. Antes entraban casi 1.300 policías por año. Nuestra primera promoción fue de 900. Después 800 y seguramente habrá menos. Además queremos ser muy estrictos con los cupos geográficos. Queremos que cada departamento tenga policías oriundos de esa región y que no tengan que viajar largos kilómetros".

Cococcioni también fue consultado sobre los salarios que cobran los policías, también como punto de preocupación al momento de poder llegar a fin de mes y cubrir las necesidades. "Santa Fe tiene objetivamente sueldos bastante respetables en comparación con otras provincias. En las paritarias se ha nivelado a la Policía por encima de otros sectores de la administración pública. No voy a hablar de grandeza de sueldo, porque siempre se puede mejorar, pero la Policía es una institución jerárquica y el sueldo está atacado a la jerarquía y a la antigüedad. Hay un ingreso inicial al que se le suman suplementos para los que hacen tareas en las calles. La mejora salarial llega con la antigüedad y con el ascenso. Cuestiones puntuales que hemos relevado se relaciones con situaciones personales, familiares o deudas que no están atadas al parámetro general de la remuneración. No juzgamos que la remuneración, que siempre se puede mejorar, pueda ser el detonante de alguno de estos episodios".