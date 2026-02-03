La Capital | Zoom | Gran Hermano

¿Cuándo arranca "Gran Hermano" 2026?

En su versión “Generación Dorada”, el reality recibirá a más de 24 jugadores y vendrá con cambios. Todo lo que se sabe hasta ahora

3 de febrero 2026 · 09:56hs
Gran Hermano vuelve este 2026 con novedades destacadas

"Gran Hermano" vuelve este 2026 con novedades destacadas

La nueva edición de uno de los realities más mediáticos en Argentina está más cerca de lo que parece. Es que este mismo mes "Gran Hermano Generación Dorada" festeja los 25 años del formato y desembarca en la televisión con una propuesta signada por cambios en el juego y un panel renovado. Santiago del Moro, su conductor, ya adelantó algunas de las novedades para 2026.

Los jugadores de esta edición se van a encontrar en las puertas de la casa que lo ve todo el próximo 23 de febrero por Telefe. A pesar de un rumor que se había instaurado, no se tratará de una edición de famosos y celebrities. “No es Gran Hermano Famosos, ni Gran Hermano VIP o La Casa de los Famosos. No buscamos a los famosos”, afirmó del Moro. Y destacó: “Para mí son más ricas las historias anónimas, la verdad”.

“Los que entran tienen que tener ganas de jugar, es imposible si no. Es poner la vida en pausa y entrar. Tiene que entrar gente apasionada”, sostuvo el conductor en la presentación de la nueva edición. En ese sentido, se difundió que actualmente hay 42 personas preseleccionadas, ya sometidas a estudios psicofísicos y grabaciones de presentación. Pero no todas ellas lograrán el ingreso al programa, sino que se seleccionarán finalmente entre 24 y 30 jugadores.

Embed

>>Leer más: El día que Manuel Adorni quiso entrar a Gran Hermano: por qué no quedó

Novedades en la nueva edición de "Gran Hermano"

Una de las novedades destacadas que traerá "Gran Hermano Generación Dorada" es la llamada “placa planta”. Se trata de una instancia en la que el público podrá votar para eliminar a los participantes que considere que no están jugando o están pasando desapercibidos en la casa. En el plano del voto, la forma de votar en el concesionario podría sufrir modificaciones ya avanzado el programa. La nueva edición también celebrará la vuelta del sistema clásico de nominación 3, 2 y 1, que permite repartir los votos entre tres jugadores.

Otra de las innovaciones en el programa será la “puerta roja”. Según del Moro, se trata de “una puerta por la cual van a pasar muchas cosas, buenas y no tan buenas”. En efecto, implica un nuevo estímulo a la dinámica del reality que hará su debut en esta Generación Dorada.

También aparecerá un nuevo segmento llamado “La Cumbre", un stream exclusivo con Santiago del Moro y el eliminado en un mano a mano que se emitirá inmediatamente después de la gala de eliminación.

Por fuera de los mecanismos y estrategias del juego, este año los participantes del programa también evidenciarán cambios en la arquitectura de la casa. Según trascendió, se inaugurarán nuevos espacios y se modificarán algunos otros. Así, la casa presentará una pileta con playa y vegetación, una pileta techada y climatizada (donde estaba el gimnasio), un caño, una plaza (donde estaba el fogón), un gimnasio nuevo y elementos inéditos en los distintos cuartos de la mansión.

>>Leer más: Gran Hermano cumple 24 años: un recorrido histórico de su éxito televisivo

Renovación del grupo de panelistas y del streamings

Una de las instancias esenciales del reality son los análisis de las galas desplegados por el grupo de panelistas. Este año, algunos de los nombres clásicos volverán a comentar lo ocurrido en la casa, tal como Laura Ubfal, Ceferino Reato, Sol Pérez, Gustavo Conti, Eliana Guercio y Gastón Trezeguet, entre otros.

Asimismo, aparecerán figuras nuevas como la uruguaya Ana Laura Romano, Mariana Brey, Tato Algorta, Eugenia Ruíz y otros nombres que se irán anunciando. La idea es que se forme un equipo en el que alternen panelistas fijos y otros rotativos.

El streaming será parte importante de "Gran Hermano" y tendrá una función clave en la creación y difusión de contenido. El público podrá darle play a distintos streams como “La Jugada", con Fede Popgold y Daniela Celis, “GH React” , comandado por Lucila “La Tora” Villar y Fefe Bongiorno y “Liga de Streamers”, donde creadores de contenido reaccionarán en vivo a lo que pase en la casa.

Noticias relacionadas
Nicki Nicole respondió a las críticas en redes sociales y Lali expresó su apoyo

"Dejen de tirarme odio": el descargo de Nicki Nicole y el apoyo de Lali Espósito

Peter Lanzani sufrió una descompensación y fue internado este lunes por la mañana

Internaron de urgencia a Peter Lanzani: que le pasó y cómo se encuentra de salud

Documentos de EEUU vinculan a Jeffrey Epstein con el estilista Roberto Giordano

Quién fue Roberto Giordano, el estilista argentino que aparece en la causa Jeffrey Epstein

El impacto de la crisis se siente en el cine

Enero con récord negativo para el cine en Argentina: fue el mes con menos público en 30 años

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Dos artistas revivieron el combate de San Lorenzo con impresionantes fotografías realistas

Dos artistas revivieron el combate de San Lorenzo con impresionantes fotografías realistas

Lo último

Los hoteles se preparan para San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos

Los hoteles se preparan para San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos

Sabrina Rojas sobre el pasacalles de Luciano Castro: Siento que me casé con un boludo

Sabrina Rojas sobre el pasacalles de Luciano Castro: "Siento que me casé con un boludo"

El Colo Ramírez y su vuelta a Newells: Vengo por revancha, por algo estoy acá

El Colo Ramírez y su vuelta a Newell's: "Vengo por revancha, por algo estoy acá"

Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos para atender procesos de crisis

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, subrayó que hay "más 568 empleados policiales con seguimiento psicológico"

Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos para atender procesos de crisis
Los hoteles se preparan para San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos
La Ciudad

Los hoteles se preparan para San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos

Asistencia perfecta: otorgan un reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes
La Ciudad

Asistencia perfecta: otorgan un reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

Rige alerta meteorológica amarilla por calor extremo en toda la provincia
LA CIUDAD

Rige alerta meteorológica amarilla por calor extremo en toda la provincia

Hospital Regional Sur: después de 15 años, se ponen en marcha las obras para terminarlo
La Ciudad

Hospital Regional Sur: después de 15 años, se ponen en marcha las obras para terminarlo

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques
Ovación

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Dos artistas revivieron el combate de San Lorenzo con impresionantes fotografías realistas

Dos artistas revivieron el combate de San Lorenzo con impresionantes fotografías realistas

Tablada: acribillado frente a su casa con la junta y una bronca como trasfondo

Tablada: acribillado frente a su casa con "la junta y una bronca" como trasfondo

Ovación
Google ya no muestra los resultados en vivo de los partidos de la Liga Profesional: qué pasó
Ovación

Google ya no muestra los resultados en vivo de los partidos de la Liga Profesional: qué pasó

Google ya no muestra los resultados en vivo de los partidos de la Liga Profesional: qué pasó

Google ya no muestra los resultados en vivo de los partidos de la Liga Profesional: qué pasó

La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

La inoperancia ofensiva de Newells fue un nuevo llamado de atención

La inoperancia ofensiva de Newell's fue un nuevo llamado de atención

Policiales
Buscan a una joven desaparecida en abril de 2025: ofrecen una recompensa de $10 millones
Policiales

Buscan a una joven desaparecida en abril de 2025: ofrecen una recompensa de $10 millones

Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos para atender procesos de crisis

Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos para atender procesos de crisis

Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato

Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato

Imputaron como miembro de Los Menores a un joven detenido cuando cruzaba en lancha a la isla

Imputaron como miembro de Los Menores a un joven detenido cuando cruzaba en lancha a la isla

La Ciudad
Los hoteles se preparan para San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos
La Ciudad

Los hoteles se preparan para San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos

Asistencia perfecta: otorgan un reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

Asistencia perfecta: otorgan un reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

Transportes escolares: advierten fuerte incremento al comenzar este ciclo lectivo

Transportes escolares: advierten fuerte incremento al comenzar este ciclo lectivo

Rige alerta meteorológica amarilla por calor extremo en toda la provincia

Rige alerta meteorológica amarilla por calor extremo en toda la provincia

Ex-Central confesó que vive con miedo por las políticas migratorias de EEUU
Ovación

Ex-Central confesó que vive con miedo por las políticas migratorias de EEUU

Discutió con su pareja en Dorrego al 3900, la baleó a ella y al hijo, y huyó
Policiales

Discutió con su pareja en Dorrego al 3900, la baleó a ella y al hijo, y huyó

Luis Caputo: Nunca compré ropa en la Argentina porque es un robo
Economía

Luis Caputo: "Nunca compré ropa en la Argentina porque es un robo"

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura
Policiales

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Debate por la imputabilidad: qué delitos cometen los menores en Santa Fe
Policiales

Debate por la imputabilidad: qué delitos cometen los menores en Santa Fe

La hija de Diosdado Cabello fue nombrada ministra de Turismo en Venezuela
El Mundo

La hija de Diosdado Cabello fue nombrada ministra de Turismo en Venezuela

Tras una restauración, el angelito de una basílica quedó con la cara de Meloni
Información General

Tras una restauración, el "angelito" de una basílica quedó con la cara de Meloni

Roma ya cobra entrada a los turistas para visitar la Fontana de Trevi
Información General

Roma ya cobra entrada a los turistas para visitar la Fontana de Trevi

La marmota Phil predijo que seguirá el frío en Estados Unidos
Información General

La marmota Phil "predijo" que seguirá el frío en Estados Unidos

Reforma laboral: Santa Fe contra la corriente, el reclamo y la gran duda

Por Facundo Borrego
Política

Reforma laboral: Santa Fe contra la corriente, el reclamo y la gran duda

Marco Lavagna renunció al Indec tras atravesar dos gobiernos
Economía

Marco Lavagna renunció al Indec tras atravesar dos gobiernos

Un enjambre de avispas causó la muerte de un hombre en San Carlos Centro
LA REGION

Un enjambre de avispas causó la muerte de un hombre en San Carlos Centro

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril
La Ciudad

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut
La Ciudad

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut

Desde este lunes ya se puede usar el boleto educativo en toda la provincia
LA CIUDAD

Desde este lunes ya se puede usar el boleto educativo en toda la provincia

Juicio por contaminación con agrotóxicos cerca de viviendas y escuelas
La Región

Juicio por contaminación con agrotóxicos cerca de viviendas y escuelas

Sanatorios denuncian dificultades para cobrar prestaciones
La Ciudad

Sanatorios denuncian dificultades para cobrar prestaciones

Willem Dafoe fue a ver Boca-Newells y alteró la Bombonera
Zoom

Willem Dafoe fue a ver Boca-Newell's y alteró la Bombonera

Se viene el finde largo de carnaval: ¿son feriados o días no laborables?
Información General

Se viene el finde largo de carnaval: ¿son feriados o días no laborables?

En Santa Fe nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años
La Región

En Santa Fe nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años