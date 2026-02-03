¿Cuándo arranca "Gran Hermano" 2026?

En su versión “Generación Dorada”, el reality recibirá a más de 24 jugadores y vendrá con cambios. Todo lo que se sabe hasta ahora

La nueva edición de uno de los realities más mediáticos en Argentina está más cerca de lo que parece. Es que este mismo mes "Gran Hermano Generación Dorada" festeja los 25 años del formato y desembarca en la televisión con una propuesta signada por cambios en el juego y un panel renovado . Santiago del Moro, su conductor, ya adelantó algunas de las novedades para 2026.

Los jugadores de esta edición se van a encontrar en las puertas de la casa que lo ve todo el próximo 23 de febrero por Telefe . A pesar de un rumor que se había instaurado, no se tratará de una edición de famosos y celebrities. “No es Gran Hermano Famosos, ni Gran Hermano VIP o La Casa de los Famosos. No buscamos a los famosos ”, afirmó del Moro. Y destacó: “Para mí son más ricas las historias anónimas, la verdad”.

“Los que entran tienen que tener ganas de jugar, es imposible si no. Es poner la vida en pausa y entrar. Tiene que entrar gente apasionada ”, sostuvo el conductor en la presentación de la nueva edición. En ese sentido, se difundió que actualmente hay 42 personas preseleccionadas , ya sometidas a estudios psicofísicos y grabaciones de presentación. Pero no todas ellas lograrán el ingreso al programa, sino que se seleccionarán finalmente entre 24 y 30 jugadores.

Novedades en la nueva edición de "Gran Hermano"

Una de las novedades destacadas que traerá "Gran Hermano Generación Dorada" es la llamada “placa planta”. Se trata de una instancia en la que el público podrá votar para eliminar a los participantes que considere que no están jugando o están pasando desapercibidos en la casa. En el plano del voto, la forma de votar en el concesionario podría sufrir modificaciones ya avanzado el programa. La nueva edición también celebrará la vuelta del sistema clásico de nominación 3, 2 y 1, que permite repartir los votos entre tres jugadores.

Otra de las innovaciones en el programa será la “puerta roja”. Según del Moro, se trata de “una puerta por la cual van a pasar muchas cosas, buenas y no tan buenas”. En efecto, implica un nuevo estímulo a la dinámica del reality que hará su debut en esta Generación Dorada.

También aparecerá un nuevo segmento llamado “La Cumbre", un stream exclusivo con Santiago del Moro y el eliminado en un mano a mano que se emitirá inmediatamente después de la gala de eliminación.

Por fuera de los mecanismos y estrategias del juego, este año los participantes del programa también evidenciarán cambios en la arquitectura de la casa. Según trascendió, se inaugurarán nuevos espacios y se modificarán algunos otros. Así, la casa presentará una pileta con playa y vegetación, una pileta techada y climatizada (donde estaba el gimnasio), un caño, una plaza (donde estaba el fogón), un gimnasio nuevo y elementos inéditos en los distintos cuartos de la mansión.

Renovación del grupo de panelistas y del streamings

Una de las instancias esenciales del reality son los análisis de las galas desplegados por el grupo de panelistas. Este año, algunos de los nombres clásicos volverán a comentar lo ocurrido en la casa, tal como Laura Ubfal, Ceferino Reato, Sol Pérez, Gustavo Conti, Eliana Guercio y Gastón Trezeguet, entre otros.

Asimismo, aparecerán figuras nuevas como la uruguaya Ana Laura Romano, Mariana Brey, Tato Algorta, Eugenia Ruíz y otros nombres que se irán anunciando. La idea es que se forme un equipo en el que alternen panelistas fijos y otros rotativos.

El streaming será parte importante de "Gran Hermano" y tendrá una función clave en la creación y difusión de contenido. El público podrá darle play a distintos streams como “La Jugada", con Fede Popgold y Daniela Celis, “GH React” , comandado por Lucila “La Tora” Villar y Fefe Bongiorno y “Liga de Streamers”, donde creadores de contenido reaccionarán en vivo a lo que pase en la casa.