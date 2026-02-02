Fin de ciclo en el Indec: Marco Lavagna renuncia al organismo tras atravesar dos gobiernos

La Capital | Economía | Marco Lavagna

Durante más de seis años al frente del organismo, el economista impulsó cambios metodológicos clave y buscó preservar la autonomía técnica del Indec. Su renuncia deja interrogantes sobre la etapa que se abre

2 de febrero 2026 · 17:19hs
Marco Lavagna llegó al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en diciembre de 2019 con la misión de consolidar una etapa de normalización estadística que buscaba dejar atrás años de cuestionamientos sobre la confiabilidad de los números oficiales. Tras seis años al frente del organismo estadístico dejó su cargo.

Lavagna fue designado como director del Indec al inicio de la gestión de Alberto Fernández y permaneció al frente del instituto al desembarcar Javier Milei en la presidencia, a pesar de ser estar ligado al peronismo de Sergio Massa. Es licenciado en economía, graduado en la Universidad Católica Argentina (UCA), también fue diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, trabajó como docente universitario y asesor de empresas públicas y privadas.

Su llegada buscó aportar credibilidad técnica y autonomía profesional al organismo, tras años de escándalos estadísticos. Su gestión fue continuadora del proceso de normalización que había iniciado Jorge Todesca (2015-2019) tras la intervención del organismo entre 2007 y 2015, cuando estadísticas como inflación, pobreza y crecimiento fueron fuertemente cuestionadas. Durante la llamada década del apagón estadístico -que había comenzado en enero de 2007 con la intervención del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno- se habrían falseado los datos de inflación, pobreza y crecimiento, además de perseguir y desplazar técnicos del organismo.

El nuevo IPC

Los expertos en estadísticas aseguran que uno de los cambios más relevantes en su gestión es la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que comenzó a regir en 2026 y que se había informado que vería la luz públicamente con el dato de enero de 2026. En el Indec proyectaban la publicación de la nueva medición para el 10 de febrero, pero ahora el ministro de Economía, Luis Caputo, reveló este lunes por la tarde en una entrevista periodística que "no hay necesidad de cambiar ahora el índice".

Este nuevo indicador adopta la clasificación internacional COICOP 2018 recomendada por la ONU, usa la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-18 para ponderadores, reemplazando datos desfasados. Además, amplía cobertura geográfica y de precios relevados (500.000 precios, 39 aglomerados). Este IPC buscaba reflejar con mayor precisión el consumo real de los hogares argentinos e incorporar cambios metodológicos recomendados internacionalmente.

Lavagna fue criticado por la demora en poner en marcha el nuevo índice de precios al consumidor (IPC). Algunos analistas sostenían que por conveniencia política desde el gobierno le habían pedido poster la publicación para luego de las elecciones de 2025, pese a que ya estaba listo.

Evitar la recesión

Una de las últimas controversias que debió enfrentar Lavagna ocurrió cuando el Indec publicó que la actividad económica creció 0,5% mensual y 5% interanual en septiembre. La medición se alejó de las que realizan distintas consultoras y centros de estudios privados, que registraron caídas coincidentes con un escenario de recesión.

De hecho, el organismo corrigió los indicadores que difundió en julio y agosto, y los convirtió en positivo. En un inusual comunicado el Instituto explicó que la causa por la que mejoró los datos relativos a los meses de julio y agosto de actividad económica fue la mejora de los indicadores de septiembre.

Desde diferentes ámbitos se cuestionó que el instituto oficial, junto con el informe de septiembre, modificó los resultados de julio y agosto del Estimador de Mensual de la Actividad Económica (Emae).

Los datos intermensuales tienen una importancia propia. Por caso, en la ciencia económica se considera que un país entra en recesión cuando los indicadores de actividad económica arrojan dos trimestres consecutivos de retroceso en la comparación con el trimestre anterior.

En agosto pasado el Indec señaló que el Emae de julio era un -0,1% comparado con junio. Pero en septiembre ese dato se tornó positivo y pasó a ser de +0,1%. En agosto también dijo que el Emae de ese mes arrojó una suba del 0,3% respecto a julio. Pero en el informe de septiembre, el salto fue del 0,7%.

