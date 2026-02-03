La Capital | Zoom | Luciano Castro

Sabrina Rojas sobre el pasacalles de Luciano Castro: "Siento que me casé con un boludo"

La mediática opinó sobre el pasacalles que le habría dedicado el actor a Griselda Siciliani y fue contundente al criticar su exposición mediática.

3 de febrero 2026 · 10:44hs
Sabrina Rojas dio su opinión sobre el gesto de Luciano Castro

El escándalo entre Griselda Siciliani y Luciano Castro sigue siendo foco de atención. En los últimos días, comenzó a circular en redes sociales la foto de un pasacalles que muchos usuarios supusieron que había sido encargado por el actor y estaba dedicado a la actriz.

“Te amo, Griselda, hasta el final. Te extraño mucho. Luciano”, reza el mensaje del pasacalles que se encuentra frente a la casa de Siciliani. Cabe recordar que Luciano Castro y Griselda Siciliani se separaron luego de la viralización de audios que confirmaban la infidelidad del actor con otra actriz.

Si bien ninguno de los protagonistas señaló ni aclaró que el pasacalles haya sido hecho por Luciano Castro o estuviera efectivamente dedicado a Griselda Siciliani, no tardaron en aparecer los memes y las burlas en redes sociales. En este contexto, Sabrina Rojas, expareja de Luciano Castro y actual conductora del ciclo "Salvese Quien Pueda", dio su opinión sobre el polémico mensaje y fue dura con el actor.

¿Qué dijo Sabrina Rojas?

Sabrina Rojas se encuentra reemplazando a Yanina Latorre en la conducción del programa "Salvese Quien Pueda". En ese contexto, la mediática habló sobre el pasacalles que muchos aseguran que Luciano Castro le habría dedicado a Griselda Siciliani.

“Todo lo que va haciendo Lu yo ya lo sé, lo conozco hasta los huesos, pero esto me pareció un montón”, comenzó diciendo la modelo que estuvo en pareja con el actor durante 11 años y con quien comparte dos hijos.

En ese sentido, agregó: “Si vos tenés a tu chica que vos estás perdiendo, que te está diciendo que no quiere más líos mediáticos, ¿vos le ponés un cartel así? Yo salgo y digo: "¿En qué momento no entendiste que no quiero que hablen de nosotros?"", haciendo referencia a los dichos de Siciliani sobre su deseo de no seguir hablando del tema públicamente.

“No entiendo bien cómo conecta sus neuronas para pensar que esto era una genialidad. En algún momento tenés que hacer las cosas bien”, agregó.

Por último, lanzó una frase filosa que no pasó desapercibida: “Cuando veo esto, siento que me casé con un bol… Se me viene la película de Adrián Suar: queríamos que él sea más interesante”.

