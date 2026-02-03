La Capital | La Ciudad | asistencia perfecta

Asistencia perfecta: otorgan un reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

El gobierno de Santa Fe anunció este martes una adecuación del programa para profesores que como máximo tuvieron dos faltas en 2025. Cuándo se cobra

3 de febrero 2026 · 10:15hs
El gobierno anunció cambios en el Programa Asistencia Perfecta.

El gobierno de Santa Fe anunció este martes una adecuación en el Premio a la Asistencia Perfecta, que beneficia a casi 24 mil docentes que tuvieron hasta dos inasistencias durante 2025.

María Martín, a cargo de la Secretaría de Coordinación y Gestión de Recursos del Ministerio de Educación de Santa Fe, fue la encargada de brindar los detalles de la medida. Tras casi dos años de implementación del Premio a la Asistencia Perfecta, el gobierno santafesino introdujo cambios con el objetivo de "ampliar y fortalecer el reconocimiento a quienes garantizaron continuidad pedagógica y mejores aprendizajes a lo largo del ciclo lectivo", señalaron desde la Casa Gris.

La funcionaria recordó que el plan —que en diciembre alcanzó a unos 59 mil docentes santafesinos— responde a "una decisión política de trabajar en torno a lograr la continuidad de los aprendizajes, en un sistema desordenado que presentaba altos niveles de ausentismo". Un programa que, tal como recordó en la presentación, surgió con el objetivo de hacer frente a la crisis educativa, bajar niveles de ausentismo para garantizar continuidad pedagógica, sostener la regularidad del docente en el aula y mejorar los aprendizajes.

De qué se trata el nuevo plus para los docentes

La medida anunciada este martes establece el reconocimiento del monto no percibido —tanto mensual como trimestral— para 23.826 docentes que registraron una o dos ausencias durante 2025. "Sabemos que el esfuerzo es muy grande y hay situaciones especiales que corresponde atender como si no hubiesen faltado nunca", dijo Martín. La idea es "devolver" de forma retroactiva los montos que dejaron de percibir en concepto del premio. En 2023 los que tenían hasta dos inasistencias eran 8.898 educadores.

Además, en la misma línea de estímulo, la provincia otorgará el equivalente a un premio trimestral adicional a quienes no no faltaron nunca en 2025. Los que tuvieron asistencia perfecta en 2023 fueron 4.404 y el año pasado llegaron a ser 15.309.

Para ambos casos, el monto se depositará el viernes 13 de febrero.

