La Capital

Internaron de urgencia a Peter Lanzani: que le pasó y cómo se encuentra de salud

El actor ingresó a un centro médico en Buenos Aires luego de descompensarse en su hogar. Sin embargo, se encuentra fuera de riesgo

3 de febrero 2026 · 09:27hs
Peter Lanzani sufrió una descompensación y fue internado este lunes por la mañana

Peter Lanzani sufrió una descompensación y fue internado este lunes por la mañana

Preocupación en el mundo del espectáculo luego de la noticia que Peter Lanzani fue internado de urgencia luego de sufrir una descompensación en su casa. El actor fue hospitalizado en el Sanatorio Colegiales este lunes a las 11 de la mañana acompañado por su pareja, según reveló el periodista Pepe Ochoa en LAM.

El reconocido intérprete ingresó en silla de ruedas al centro médico, con un "cuadro raro" y mucha fiebre. Sin embargo, aseguraron que se encuentra bajo control y su evolución es favorable, bajo estricto control médico.

A pesar de ello, los médicos están evaluando si es necesario que Lanzani sea operado: "Le sacaron sangre y le hicieron estudios para descartar varias cosas, porque pensaron que iban a tener que operarlo. Verán si eventualmente tienen que operarlo o no", explicó Ochoa.

Según el periodista, el actor se encontraba bien durante la mañana, pero luego su estado comenzó a empeorar: "Se empezó a sentir mal y se descompensó llegando al sanatorio". Una vez ya ingresado, sus familiares se acercaron al hospital porteño.

Peter Lanzani filmará una película sobre la dictadura

Santiago Mitre, director de "Argentina, 1985", filmará otra película sobre la dictadura, protagonizada por Peter Lanzani y Veronica Llinás. Según anunció Netflix, parte del proyecto, narrará “la infiltración de un oficial de alto rango en los grupos que pacíficamente comenzaban a organizarse para reclamar por sus familiares detenidos”.

El realizador argentino, que retrató el Juicio a las Juntas en su film nominado al Oscar, vuelve a indagar en hechos vinculados a la última dictadura cívico-militar del país. Si bien no se especifica en la descripción del film, todo indicaría que podría tratarse del caso de Alfredo Astiz, que se hizo pasar por familiar de un desaparecido para infiltrarse en un grupo de Madres de Plaza de Mayo.

Según adelantaron, la película comenzará a rodarse en marzo en distintas locaciones de la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y se desconoce fecha posible de estreno.

