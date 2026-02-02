Quién fue Roberto Giordano, el estilista argentino que aparece en la causa Jeffrey Epstein
De peinar a las famosas del país y organizar desfiles de modelos a aparecer en archivos judiciales de Estados Unidos: la historia de Roberto Giordano.
2 de febrero 2026·17:14hs
En los últimos días salieron a la luz archivos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos vinculados a la causa por tráfico sexual que tuvo como principal acusado al magnate Jeffrey Epstein, fallecido en 2019. Entre la documentación desclasificada aparece mencionado el nombre de un argentino conocido en el mundo del espectáculo y la moda: Roberto Giordano.
Según esa documentación, Epstein no solo visitó Uruguay en diciembre de 2016, sino que habría mantenido un vínculo financiero sostenido con Giordano, quien habría recibido múltiples transferencias de dinero. El magnate utilizaba sus estadías en el Cono Sur para ampliar su red de relaciones bajo la apariencia de eventos de alta sociedad.
A partir de estas revelaciones, vuelve a emerger una pregunta inevitable: ¿quién fue Roberto Giordano y cómo pasó de ser una figura del glamour y la moda argentina a quedar envuelto en el caso de Jeffrey Epstein?
Roberto Giordano fue uno de los estilistas más reconocidos y mediáticos de la Argentina durante las décadas de 1980 y 1990. En pleno auge del modelaje y la televisión, se consolidó como uno de los primeros “peluqueros de famosas” y llegó a trabajar con figuras del espectáculo como Tete Coustarot, Pampita, Valeria Mazza, Nicole Neumann y Mirtha Legrand.
A mediados de los años 90, su figura trascendió el ámbito de la peluquería cuando comenzó a organizar desfiles de moda en destinos turísticos como Pinamar y Punta del Este. Esos eventos se convirtieron en los grandes encuentros de cada temporada de verano y reunían a las modelos y mediáticas más famosas de Argentina.
Ese posicionamiento le permitió expandir su marca comercial. Durante el pico de su carrera, Giordano construyó una cadena de decenas de peluquerías en todo el país y llegó a emplear a cientos de personas.
En cuanto a su vida personal, Giordano estuvo casado durante más de cuatro décadas con Mirta Servanda Almirón. Juntos tuvieron tres hijos.
Las causas judiciales de Roberto Giordano
Ahora bien, en 2002, la AFIP realizó allanamientos en al menos 16 peluquerías de la cadena de Roberto Giordano, en el marco de investigaciones por presunta evasión impositiva y facturación en negro.
Con el paso de los años, Giordano enfrentó causas relacionadas con deudas impositivas, aportes previsionales impagos y conflictos laborales con empleados.
En ese contexto, llegó a ser embargado por sumas millonarias y, en mayo de 2024, fue condenado a dos años y cuatro meses de prisión por defraudación al Estado y por el incumplimiento en el pago de aportes a más de 500 empleados.
Tras el avance de las causas judiciales y el cierre de gran parte de sus negocios, se radicó en Maldonado, Uruguay, donde pasó sus últimos años alejado del brillo mediático que había marcado su etapa de mayor popularidad. Durante su estancia en el país vecino, solía manifestar públicamente su malestar por lo que definía como una “falta de seguridad jurídica” en la Argentina, mientras en paralelo archivos judiciales en Estados Unidos comenzaban a rastrear el origen de los fondos que habían financiado sus años de mayor exposición pública.
Finalmente, Roberto Giordano murió en noviembre de 2024, luego de someterse a una cirugía programada.
A ese entramado de conflictos judiciales y cuestionamientos públicos se sumó un episodio ocurrido en Uruguay a mediados de la década del 2000 que hoy toma relevancia por su vínculo con Jeffrey Epstein.
En 2006, el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) denunció al estilista por permitir la participación de niñas menores de 15 años en los desfiles que organizaba en Punta del Este.
En 2007 las autoridades uruguayas resolvieron prohibir la presencia de menores de edad en pasarelas. Sin embargo, Giordano continuó incluyendo adolescentes en sus eventos, argumentando que contaba con la autorización de los padres.
Roberto Giordano en el caso de Jeffrey Epstein
La confirmación de la presencia de Epstein en Uruguay surgió de un intercambio de correos electrónicos con el exprimer ministro de Israel Ehud Barak. En los mensajes, fechados el 29 de diciembre de 2016, Epstein pospone un encuentro con el entonces mandatario alegando que debía viajar de urgencia a Punta del Este.
En este marco, Epstein habría realizado depósitos a Giordano que datan incluso desde diez años antes de su última visita conocida. El dinero se vincula a la logística de los megadesfiles de Giordano, donde participaban modelos como Nicole Neumann, Andrea Frigerio y Dolores Barreiro, y asistían divas de la talla de Susana Giménez y Mirtha Legrand.
Los eventos servían como imán para figuras como Alain Delon y Sophia Loren, creando un entorno de prestigio que Epstein habría aprovechado para infiltrarse.
Epstein había sido condenado en 2008 por prostitución de menores de edad. A partir de su suicidio en una cárcel de Nueva York en 2019, se conocieron los nombres de políticos, empresarios y celebridades, que estarían implicados en una red internacional de tráfico sexual de menores. Se presentaron nuevos cargos en su contra, en los que se le acusó de haber liderado una red de tráfico de menores.
La organización operaba reclutaba adolescentes de contextos marginales para un supuesto trabajo como "masajistas" y cuyas tareas estaban muy bien pagas. Luego, eran sometidas en las distintas mansiones que tenía el abusador sexual desde Palm Beach hasta la isla privada en el Caribe, Little Saint James. conocida como la "isla de la pedofilia".
El periodista Fernando Tocho expuso la presunta relación entre Epstein y el peluquero fallecido en 2024. "Esto tiene una retrospectiva en 2006. Hay que hablar de la actividad de Roberto Giordano en ese entonces: era un empresario que organizaba desfiles en Punta del Este y ciudades balnearias. La novedad es que había niños desfilando de 15 años y parece que ahí estaba el interés de Epstein", expresó.
Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale
Orsi y Gómez tras la caída de Newell's: "No hay excusas y el sábado hay que ganar"
Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura
Newell's no estuvo a la altura, volvió a perder y abrió interrogantes
Lo último
La renuncia de Lavagna al Indec: la estadística no es una fórmula es un convenio
Discutió con su pareja, baleó a ella y al hijo y huyó: violento ataque en Dorrego al 3900
Prisión perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo
Prisión perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo
Miguel Alejandro Martínez, de 33 años, fue condenado por homicidio calificado por alevosía tras atacar en diciembre de 2022 a su compañero José Sofiudin mientras dormía en la panadería de Santiago al 4700.
Ovación
Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques e insultos
La Ciudad
Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país
Policiales
Discutió con su pareja, baleó a ella y al hijo y huyó: violento ataque en Dorrego al 3900
Economía
Luis Caputo: "Nunca compré ropa en la Argentina porque es un robo"
Policiales
Crimen en Tablada: acribillado en la puerta de su casa con "la junta y una bronca" como trasfondo
Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale
Orsi y Gómez tras la caída de Newell's: "No hay excusas y el sábado hay que ganar"
Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura
Newell's no estuvo a la altura, volvió a perder y abrió interrogantes
Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país
Ovación
Ovación
Copa Davis: Argentina ya está en Busan para enfrentar a Corea del Sur
Copa Davis: Argentina ya está en Busan para enfrentar a Corea del Sur
Un ex-Central confesó que tiene "miedo" por las políticas migratorias en Estados Unidos
El insólito pedido de un histórico arquero del fútbol brasileño: frenó el partido para ir al baño
Policiales
Policiales
Discutió con su pareja, baleó a ella y al hijo y huyó: violento ataque en Dorrego al 3900
Prisión perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo
Crimen en Tablada: acribillado en la puerta de su casa con "la junta y una bronca" como trasfondo
Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura
La Ciudad
La Ciudad
Plan FinEs 2026: abrieron las inscripciones para que los estudiantes puedan terminar la secundaria
Ataque de avispas o abejas: cómo deben manejarse las personas alérgicas
Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país
Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut: "La situación es compleja"
Información General
Se viene el finde largo de carnaval: ¿son feriados o días no laborables?
La Región
En Santa Fe nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años
Información General
Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale
Ovación
El uno x uno de Central: en el 0-0 ante River, Ángel Di María fue otra vez el mejor
Ovación
El uno x uno de Newell's: apenas las corridas de Guch y las ganas de Luciano en la Bombonera
Información General
Argentina será sede de la primera Sushi World Cup: 40 equipos y 50.000 piezas en vivo
Policiales
Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico
La Ciudad
El tiempo en Rosario: sin lluvias a la vista, la semana arranca con 36º de máxima
Negocios
Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río
Información General
Punta del Este: un conductor borracho chocó y mató a un médico de Los Pumas
Información General
Documentos de EEUU vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano
Policiales
Récord de presos en el país: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe
Ovación
Quini 6 Rosario Challenger: de los rosarinos, solo sigue en carrera Luciano Ambrogi
Ovación
Ajedrez: Faustino Oro termina el Tata Steel con un balance positivo
información General
Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo
Policiales
Una nena de 5 años resultó gravemente herida en una balacera en barrio Tablada
Información General
La ola de frío de Estados Unidos llegó hasta Miami, con térmicas bajo cero
Política
Milei viajará otra vez a Estados Unidos para encontrarse con Trump
El Mundo
Trump aseguró que está dialogando con los "más altos mandos" de Cuba
La Ciudad
Rescataron a nueve cachorros en una vivienda de la zona sudoeste