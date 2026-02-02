Quién fue Roberto Giordano, el estilista argentino que aparece en la causa Jeffrey Epstein

De peinar a las famosas del país y organizar desfiles de modelos a aparecer en archivos judiciales de Estados Unidos: la historia de Roberto Giordano.

En los últimos días salieron a la luz archivos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos vinculados a la causa por tráfico sexual que tuvo como principal acusado al magnate Jeffrey Epstein , fallecido en 2019. Entre la documentación desclasificada aparece mencionado el nombre de un argentino conocido en el mundo del espectáculo y la moda: Roberto Giordano .

Según esa documentación, Epstein no solo visitó Uruguay en diciembre de 2016, sino que habría mantenido un vínculo financiero sostenido con Giordano, quien habría recibido múltiples transferencias de dinero. El magnate utilizaba sus estadías en el Cono Sur para ampliar su red de relaciones bajo la apariencia de eventos de alta sociedad.

A partir de estas revelaciones, vuelve a emerger una pregunta inevitable: ¿quién fue Roberto Giordano y cómo pasó de ser una figura del glamour y la moda argentina a quedar envuelto en el caso de Jeffrey Epstein?

Quién fue Roberto Giordano

Roberto Giordano fue uno de los estilistas más reconocidos y mediáticos de la Argentina durante las décadas de 1980 y 1990. En pleno auge del modelaje y la televisión, se consolidó como uno de los primeros “peluqueros de famosas” y llegó a trabajar con figuras del espectáculo como Tete Coustarot, Pampita, Valeria Mazza, Nicole Neumann y Mirtha Legrand.

A mediados de los años 90, su figura trascendió el ámbito de la peluquería cuando comenzó a organizar desfiles de moda en destinos turísticos como Pinamar y Punta del Este. Esos eventos se convirtieron en los grandes encuentros de cada temporada de verano y reunían a las modelos y mediáticas más famosas de Argentina.

Ese posicionamiento le permitió expandir su marca comercial. Durante el pico de su carrera, Giordano construyó una cadena de decenas de peluquerías en todo el país y llegó a emplear a cientos de personas.

En cuanto a su vida personal, Giordano estuvo casado durante más de cuatro décadas con Mirta Servanda Almirón. Juntos tuvieron tres hijos.

image

Las causas judiciales de Roberto Giordano

Ahora bien, en 2002, la AFIP realizó allanamientos en al menos 16 peluquerías de la cadena de Roberto Giordano, en el marco de investigaciones por presunta evasión impositiva y facturación en negro.

Con el paso de los años, Giordano enfrentó causas relacionadas con deudas impositivas, aportes previsionales impagos y conflictos laborales con empleados.

En ese contexto, llegó a ser embargado por sumas millonarias y, en mayo de 2024, fue condenado a dos años y cuatro meses de prisión por defraudación al Estado y por el incumplimiento en el pago de aportes a más de 500 empleados.

Tras el avance de las causas judiciales y el cierre de gran parte de sus negocios, se radicó en Maldonado, Uruguay, donde pasó sus últimos años alejado del brillo mediático que había marcado su etapa de mayor popularidad. Durante su estancia en el país vecino, solía manifestar públicamente su malestar por lo que definía como una “falta de seguridad jurídica” en la Argentina, mientras en paralelo archivos judiciales en Estados Unidos comenzaban a rastrear el origen de los fondos que habían financiado sus años de mayor exposición pública.

Finalmente, Roberto Giordano murió en noviembre de 2024, luego de someterse a una cirugía programada.

Menores en los desfiles de Roberto Giordano

A ese entramado de conflictos judiciales y cuestionamientos públicos se sumó un episodio ocurrido en Uruguay a mediados de la década del 2000 que hoy toma relevancia por su vínculo con Jeffrey Epstein.

En 2006, el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) denunció al estilista por permitir la participación de niñas menores de 15 años en los desfiles que organizaba en Punta del Este.

En 2007 las autoridades uruguayas resolvieron prohibir la presencia de menores de edad en pasarelas. Sin embargo, Giordano continuó incluyendo adolescentes en sus eventos, argumentando que contaba con la autorización de los padres.

Roberto Giordano en el caso de Jeffrey Epstein

La confirmación de la presencia de Epstein en Uruguay surgió de un intercambio de correos electrónicos con el exprimer ministro de Israel Ehud Barak. En los mensajes, fechados el 29 de diciembre de 2016, Epstein pospone un encuentro con el entonces mandatario alegando que debía viajar de urgencia a Punta del Este.

image

En este marco, Epstein habría realizado depósitos a Giordano que datan incluso desde diez años antes de su última visita conocida. El dinero se vincula a la logística de los megadesfiles de Giordano, donde participaban modelos como Nicole Neumann, Andrea Frigerio y Dolores Barreiro, y asistían divas de la talla de Susana Giménez y Mirtha Legrand.

Los eventos servían como imán para figuras como Alain Delon y Sophia Loren, creando un entorno de prestigio que Epstein habría aprovechado para infiltrarse.

Epstein había sido condenado en 2008 por prostitución de menores de edad. A partir de su suicidio en una cárcel de Nueva York en 2019, se conocieron los nombres de políticos, empresarios y celebridades, que estarían implicados en una red internacional de tráfico sexual de menores. Se presentaron nuevos cargos en su contra, en los que se le acusó de haber liderado una red de tráfico de menores.

La organización operaba reclutaba adolescentes de contextos marginales para un supuesto trabajo como "masajistas" y cuyas tareas estaban muy bien pagas. Luego, eran sometidas en las distintas mansiones que tenía el abusador sexual desde Palm Beach hasta la isla privada en el Caribe, Little Saint James. conocida como la "isla de la pedofilia".

El periodista Fernando Tocho expuso la presunta relación entre Epstein y el peluquero fallecido en 2024. "Esto tiene una retrospectiva en 2006. Hay que hablar de la actividad de Roberto Giordano en ese entonces: era un empresario que organizaba desfiles en Punta del Este y ciudades balnearias. La novedad es que había niños desfilando de 15 años y parece que ahí estaba el interés de Epstein", expresó.

