Día Mundial del Cáncer: jornada de concientización este miércoles en Plaza Pringles La actividad, organizada por Lalcec, tendrá lugar a partir de las 9:30 en la esquina de Córdoba y Paraguay 3 de febrero 2026 · 10:55hs

Lalcec también organiza campañas de prevención del cáncer de mama

Este miércoles 4 de febrero se conmemora el Día Mundial del Cáncer y una vez más Lalcec Rosario convoca a la comunidad a una nueva jornada de concientización en un espacio público de la ciudad.

El encuentro abierto y gratuito será este miércoles a partir de las 9:30 en la Plaza Pringles, en la esquina de Córdoba y Paraguay. En esta nueva oportunidad, la asociación civil sale al encuentro de la comunidad para reforzar un mensaje clave: la prevención y detección temprana salvan vidas

Las actividades por el Día Mundial del Cáncer Durante la jornada, colaboradores estarán presentes para acercar información clara sobre la prevención de la enfermedad y reforzar la importancia del cuidado integral de la salud como herramienta clave frente al cáncer, desarrollando una intervención simbólica y de difusión.

Esta acción se inscribe dentro del compromiso sostenido de Lalcec Rosario con la prevención, la divulgación, la investigación y el acompañamiento de pacientes oncológicos, así como con el fortalecimiento del vínculo con la comunidad.

Desde la institución se extiende la invitación a informarse, compartir el mensaje y conocer las distintas actividades que se desarrollan de manera permanente, tanto en su sede como a través de sus canales digitales.