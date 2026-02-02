Nicki Nicole respondió tras su cruce con Billie Eilish: "¿Cómo le voy a decir algo así?"

Tras la viralización de su encuentro en los Grammy, la rosarina aclaró la charla que tuvo con la estadounidese sobre el meme de “la Billie Eilish argentina”

Nicki Nicole fue parte de los Premios Grammy , la gala más importante de la industria musical, y protagonizó un particular encuentro con Billie Eilish que revolucionó las redes sociales . Las artistas se tomaron una foto juntas y compartieron una charla, pero un video viral generó críticas hacia la rosarina .

La escena que mostró a las cantantes juntas en medio del evento reflejó una charla distendida y con un cálido saludo , aunque algunos usuarios apuntaron a que Nicki le habría comentado a la estadounidense que sus fanáticos la llaman “la Billie Eilish argentina” .

En la misma secuencia, Billie asintió entre risas en señal de que conocía el meme que mencionó la rosarina , quien inmediatamente aclaró que ella no ve la similitud.

A pesar del cálido saludo entre las artistas y el simpático momento que compartieron, distintos usuarios de las redes sociales cargaron contra Nicki porque “le contó que le dicen la Billie Eilish de Argentina” .

Nicki Nicole Billie Eilish

La aclaración de Nicki Nicole

Luego de la viralización del video entre las cantantes, Nicki Nicole salió a responder a las críticas por la conversación que mantuvo con la estadounidense.

“En realidad hablamos sobre un meme que habla sobre eso, del cual ella estaba al tanto. ¿Cómo le voy a decir algo así como lo que dice el titular? Por Dios”, expresó la rosarina al citar un posteo con el video de su encuentro en durante los Grammy.

Al finalizar su descargo a través de X para finalizar con la polémica y las críticas, Nicki enfatizó: “Y sí, es muy linda en persona. Igual se sabe”.