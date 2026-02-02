Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

El hecho ocurrió este lunes al mediodía en Ovidio Lagos al 5200. Se investigan las circunstancias

Un suboficial de la Policía de Santa Fe resultó gravemente herido este lunes al mediodía tras dispararse frente a una dependencia policial de la zona oeste de Rosario. El episodio ocurrió cerca de las 11.30 frente a la sede del Cuerpo Guardia de Infantería, ubicada en Lagos al 5200.

Según pudo averiguar La Capital, el agente, con más de 20 años de carrera en la fuerza, se encontraba con carpeta psiquiátrica y no tenía portación de arma reglamentaria al momento del hecho. De acuerdo a esa reconstrucción inicial , tomó el arma que llevaba una compañera y salió a la calle ubicada frente a la base policial, donde se disparó.

Personal policial solicitó de inmediato la intervención del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias. El suboficial fue asistido en el lugar y trasladado con vida al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde quedó internado con pronóstico reservado.

El hecho ocurrió en jurisdicción de la comisaría 21ª y motivó la intervención de las autoridades judiciales de turno. Las actuaciones quedaron a cargo de la Unidad Regional II, con la preservación del lugar y la recolección de información para determinar las circunstancias en las que se produjo el disparo.

Versiones preliminares

Fuentes consultadas indicaron que se analiza si el agente habría mantenido una discusión con un familiar antes del episodio, aunque ese dato aún no fue confirmado oficialmente y forma parte de la investigación.

La causa fue caratulada provisoriamente como herido de arma de fuego y continúa en etapa investigativa, a la espera de pericias y declaraciones que permitan esclarecer lo ocurrido.

Si vos o alguien cercano atraviesa una situación de crisis emocional, en Argentina funciona la línea gratuita 1412 de atención en salud mental, las 24 horas.