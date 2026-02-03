La Capital | Ovación | Google

Google ya no muestra los resultados en vivo de los partidos de la Liga Profesional: qué pasó

Desde principios del año, los simpatizantes del fútbol argentino comenzaron a notar que el buscador no permitía ver rápidamente la información de los encuentros

3 de febrero 2026 · 10:04hs
Google ya no muestra los resultados en vivo de los partidos de la Liga Profesional: qué pasó

Desde hace algunos días, miles de usuarios observaron que Google dejó de mostrar el marcador en tiempo real, las formaciones, las estadísticas en vivo y el fixture de la Liga Profesional. Al ingresar el nombre de algún club, el seguimiento habitual por los partidos del torneo local ya no figura en el famoso buscador.

Únicamente aparecerá la información relativa a noticias de cada institución o resultados de otros torneos, pero nada relacionado a la actual competición.

Aunque algunos fanáticos del fútbol argentino pensaban que era un error técnico de la página web, los datos sí se muestran cuando se busca un club extranjero, como las ligas europeas, la MLS o los certámenes internacionales.

Hasta el momento, no hay información oficial por parte de AFA ni de Google acerca de este repentino cambio en las transmisiones en vivo. Sin embargo, las especulaciones crecen en torno al presunto vencimiento del contrato comercial entre el proveedor oficial de información y la liga argentina.

>> Leer más: Un tiempo para cada uno, un punto de apoyo para Central ante el gallardo River y un empate justo

El motivo por el que Google dejó de transmitir en vivo los partidos de la Liga Profesional

El punto central de la medida está en la falta de renovación en el acuerdo de distribución de los datos comerciales. La mayoría de las estadísticas deportivas que se consumen en Google no es generada por el buscador en sí mismo, sino por empresas especializadas que proveen la información.

Por el momento para seguir el minuto a minuto de los partidos del fútbol local, los resultados, el fixture y la tabla de posiciones, los usuarios deben recurrir ahora a aplicaciones deportivas o sitios especializados para informarse.

De acuerdo a la información de TN, el contrato que Google tenía firmado para recibir esa información todavía no fue renovado y, actualmente se encuentran en negociaciones ambas empresas. Sin embargo, afirman que es una situación transitoria que se resolvería en el corto plazo.

Noticias relacionadas
Luciano Herrera intenta superar la barrida de Santiago Ascacíbar. El ataque de Newells fue deficitario.

La inoperancia ofensiva de Newell's fue un nuevo llamado de atención

Mateo Aguiar encara en Florencio Varela, ante Estudiantes. Defensa y Justicia visitará en unos días a Newells con buen números.

El próximo rival de Newell's se mantiene invicto y con el arco cerrado

Luciano Ambrogi tuvo otra destacada actuación en la qualy del Quini 6 Rosario Challenger en el jockey Club de Rosario.

Quini 6 Rosario Challenger: el rosarino Ambrogi se metió en el cuadro principal

Morning Star goleó. El equipo Verde del Viaducto se despachó con una tremenda victoria ante Alba Junior de Coronda. 

Morning Star goleó y quedó cerca de los octavos de la Copa Federación

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Dos artistas revivieron el combate de San Lorenzo con impresionantes fotografías realistas

Dos artistas revivieron el combate de San Lorenzo con impresionantes fotografías realistas

Lo último

Día Mundial del Cáncer: jornada de concientización este miércoles en Plaza Pringles

Día Mundial del Cáncer: jornada de concientización este miércoles en Plaza Pringles

Los hoteles se preparan para San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos

Los hoteles se preparan para San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos

Sabrina Rojas sobre el pasacalles de Luciano Castro: Siento que me casé con un boludo

Sabrina Rojas sobre el pasacalles de Luciano Castro: "Siento que me casé con un boludo"

Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos para atender procesos de crisis

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, subrayó que hay "más 568 empleados policiales con seguimiento psicológico"

Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos para atender procesos de crisis
Los hoteles se preparan para San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos
La Ciudad

Los hoteles se preparan para San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos

Asistencia perfecta: otorgan un reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes
La Ciudad

Asistencia perfecta: otorgan un reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

Rige alerta meteorológica amarilla por calor extremo en toda la provincia
LA CIUDAD

Rige alerta meteorológica amarilla por calor extremo en toda la provincia

Hospital Regional Sur: después de 15 años, se ponen en marcha las obras para terminarlo
La Ciudad

Hospital Regional Sur: después de 15 años, se ponen en marcha las obras para terminarlo

Día Mundial del Cáncer: jornada de concientización este miércoles en Plaza Pringles
La Ciudad

Día Mundial del Cáncer: jornada de concientización este miércoles en Plaza Pringles

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Dos artistas revivieron el combate de San Lorenzo con impresionantes fotografías realistas

Dos artistas revivieron el combate de San Lorenzo con impresionantes fotografías realistas

Tablada: acribillado frente a su casa con la junta y una bronca como trasfondo

Tablada: acribillado frente a su casa con "la junta y una bronca" como trasfondo

Ovación
Google ya no muestra los resultados en vivo de los partidos de la Liga Profesional: qué pasó
Ovación

Google ya no muestra los resultados en vivo de los partidos de la Liga Profesional: qué pasó

Google ya no muestra los resultados en vivo de los partidos de la Liga Profesional: qué pasó

Google ya no muestra los resultados en vivo de los partidos de la Liga Profesional: qué pasó

La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

La inoperancia ofensiva de Newells fue un nuevo llamado de atención

La inoperancia ofensiva de Newell's fue un nuevo llamado de atención

Policiales
Buscan a una joven desaparecida en abril de 2025: ofrecen una recompensa de $10 millones
Policiales

Buscan a una joven desaparecida en abril de 2025: ofrecen una recompensa de $10 millones

Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos para atender procesos de crisis

Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos para atender procesos de crisis

Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato

Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato

Imputaron como miembro de Los Menores a un joven detenido cuando cruzaba en lancha a la isla

Imputaron como miembro de Los Menores a un joven detenido cuando cruzaba en lancha a la isla

La Ciudad
Día Mundial del Cáncer: jornada de concientización este miércoles en Plaza Pringles
La Ciudad

Día Mundial del Cáncer: jornada de concientización este miércoles en Plaza Pringles

Los hoteles se preparan para San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos

Los hoteles se preparan para San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos

Asistencia perfecta: otorgan un reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

Asistencia perfecta: otorgan un reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

Transportes escolares: advierten fuerte incremento al comenzar este ciclo lectivo

Transportes escolares: advierten fuerte incremento al comenzar este ciclo lectivo

Ex-Central confesó que vive con miedo por las políticas migratorias de EEUU
Ovación

Ex-Central confesó que vive con miedo por las políticas migratorias de EEUU

Discutió con su pareja en Dorrego al 3900, la baleó a ella y al hijo, y huyó
Policiales

Discutió con su pareja en Dorrego al 3900, la baleó a ella y al hijo, y huyó

Luis Caputo: Nunca compré ropa en la Argentina porque es un robo
Economía

Luis Caputo: "Nunca compré ropa en la Argentina porque es un robo"

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura
Policiales

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Debate por la imputabilidad: qué delitos cometen los menores en Santa Fe
Policiales

Debate por la imputabilidad: qué delitos cometen los menores en Santa Fe

La hija de Diosdado Cabello fue nombrada ministra de Turismo en Venezuela
El Mundo

La hija de Diosdado Cabello fue nombrada ministra de Turismo en Venezuela

Tras una restauración, el angelito de una basílica quedó con la cara de Meloni
Información General

Tras una restauración, el "angelito" de una basílica quedó con la cara de Meloni

Roma ya cobra entrada a los turistas para visitar la Fontana de Trevi
Información General

Roma ya cobra entrada a los turistas para visitar la Fontana de Trevi

La marmota Phil predijo que seguirá el frío en Estados Unidos
Información General

La marmota Phil "predijo" que seguirá el frío en Estados Unidos

Reforma laboral: Santa Fe contra la corriente, el reclamo y la gran duda

Por Facundo Borrego
Política

Reforma laboral: Santa Fe contra la corriente, el reclamo y la gran duda

Marco Lavagna renunció al Indec tras atravesar dos gobiernos
Economía

Marco Lavagna renunció al Indec tras atravesar dos gobiernos

Un enjambre de avispas causó la muerte de un hombre en San Carlos Centro
LA REGION

Un enjambre de avispas causó la muerte de un hombre en San Carlos Centro

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril
La Ciudad

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut
La Ciudad

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut

Desde este lunes ya se puede usar el boleto educativo en toda la provincia
LA CIUDAD

Desde este lunes ya se puede usar el boleto educativo en toda la provincia

Juicio por contaminación con agrotóxicos cerca de viviendas y escuelas
La Región

Juicio por contaminación con agrotóxicos cerca de viviendas y escuelas

Sanatorios denuncian dificultades para cobrar prestaciones
La Ciudad

Sanatorios denuncian dificultades para cobrar prestaciones

Willem Dafoe fue a ver Boca-Newells y alteró la Bombonera
Zoom

Willem Dafoe fue a ver Boca-Newell's y alteró la Bombonera

Se viene el finde largo de carnaval: ¿son feriados o días no laborables?
Información General

Se viene el finde largo de carnaval: ¿son feriados o días no laborables?

En Santa Fe nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años
La Región

En Santa Fe nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años