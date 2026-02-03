Google ya no muestra los resultados en vivo de los partidos de la Liga Profesional: qué pasó

Desde principios del año, los simpatizantes del fútbol argentino comenzaron a notar que el buscador no permitía ver rápidamente la información de los encuentros

Desde hace algunos días, miles de usuarios observaron que Google dejó de mostrar el marcador en tiempo real, las formaciones, las estadísticas en vivo y el fixture de la Liga Profesional . Al ingresar el nombre de algún club, el seguimiento habitual por los partidos del torneo local ya no figura en el famoso buscador.

Únicamente aparecerá la información relativa a noticias de cada institución o resultados de otros torneos, pero nada relacionado a la actual competición.

Aunque algunos fanáticos del fútbol argentino pensaban que era un error técnico de la página web, los datos sí se muestran cuando se busca un club extranjero , como las ligas europeas, la MLS o los certámenes internacionales.

Hasta el momento, no hay información oficial por parte de AFA ni de Google acerca de este repentino cambio en las transmisiones en vivo. Sin embargo, las especulaciones crecen en torno al presunto vencimiento del contrato comercial entre el proveedor oficial de información y la liga argentina .

>> Leer más: Un tiempo para cada uno, un punto de apoyo para Central ante el gallardo River y un empate justo

El motivo por el que Google dejó de transmitir en vivo los partidos de la Liga Profesional

El punto central de la medida está en la falta de renovación en el acuerdo de distribución de los datos comerciales. La mayoría de las estadísticas deportivas que se consumen en Google no es generada por el buscador en sí mismo, sino por empresas especializadas que proveen la información.

Por el momento para seguir el minuto a minuto de los partidos del fútbol local, los resultados, el fixture y la tabla de posiciones, los usuarios deben recurrir ahora a aplicaciones deportivas o sitios especializados para informarse.

De acuerdo a la información de TN, el contrato que Google tenía firmado para recibir esa información todavía no fue renovado y, actualmente se encuentran en negociaciones ambas empresas. Sin embargo, afirman que es una situación transitoria que se resolvería en el corto plazo.