La Capital | La Ciudad | transportes escolares

Transportes escolares: advierten fuerte incremento al comenzar este ciclo lectivo

Desde la asociación que nuclea a los prestadores del servicio adelantaron que las cuotas tendrán una importante suba con relación a diciembre

3 de febrero 2026 · 08:35hs
Los transportes escolares de Rosario llegarán a marzo con un aumento del 30 por ciento como mínimo

Los transportes escolares de Rosario llegarán a marzo con un aumento del 30 por ciento como mínimo

Las clases en la provincia de Santa Fe se iniciarán el lunes 2 de marzo y el servicio de transportes escolares este año estará disponible para esa fecha con un aumento del orden del 30 por ciento. Así lo señaló este martes, Sel Ruiz Brizuela, referente de la Asociación Rosarina que nuclea a los dueños o conductores de esos vehículos, al anticipar que los últimos aumentos en los insumos y tributos “se trasladarán a la cuota mensual que pagan los papás” y que para arrancar el año se estableció “un piso de 190 mil pesos”.

Ruiz Brizuela dijo hoy: “Lamentablemente, este año tenemos un fuerte aumento por el hecho de que el combustible subió un 40 por ciento el año pasado y es el insumo más caro que tenemos. También tuvimos un aumento del 30 por ciento en seguros, patente, tasa municipal y ni hablar de las unidades. Un vehículo usado vale muchísimo menos que una unidad nueva”.

“Hoy muchos de esos valores se trasladarán a la cuota mensual a los papás, igualmente absorbiendo nosotros también muchas veces partes de ese costo y perdiendo rentabilidad”, agregó.

Cómo serán las tarifas de transportes escolares

En declaraciones a LT8, la referente de la Asociación Rosarina de Transporte Escolar señaló que este año los prestadores de ese servicio impondrán “un aumento del 30 por ciento con respecto a la cuota que se pagaba al finalizar el año pasado. En 2025 teníamos cuotas de 140, 150 o 160 mil pesos, y la cuota no siempre es la misma, dependiendo de la distancia y de la carga horaria que implican los traslados. Este año se empezará con un piso de 190 mil pesos. De ahí para arriba”.

Embed - TRANSPORTE ESCOLAR EN ROSARIO: SUBE UN 30%

>> Leer más: Regreso a clases: el transporte escolar costará hasta 160 mil pesos por mes

Al ser consultada sobre cómo había funcionado el servicio durante el ciclo lectivo pasado y cuáles eran las perspectivas para este año, Ruiz Brizuela expresó: “Después de la pandemia de coronavirus la plaza de transportes escolares bajó muchísimo. Antes de la pandemia éramos 300 unidades y después quedamos 118, es decir menos de la mitad. Si bien bajó mucho la demanda de transporte, los que estamos quedamos completos porque somos la mitad de lo que éramos”.

“El año pasado hubo un repunte bastante importante por el cambio de horarios de las escuelas, cuando el horario de entrada quedó establecido a las 7.15. Tuvimos muchos chicos de secundaria que volvieron al transporte por el hecho de que una criatura de 12 años tenía que estar parada en la esquina esperando un colectivo. Eso llevaba a la inseguridad, en el invierno está la cuestión del clima. Hoy también los padres tienen que salir a trabajar y el niño o niña queda con una niñera o los abuelos, y el transporte es vital para solucionar ese problema a los padres. Hay más trabajo por esas cuestiones”, subrayó Ruiz Brizuela.

Noticias relacionadas
El gobierno anunció cambios en el Programa Asistencia Perfecta.

Asistencia perfecta: otorgan un reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

Este martes, Rosario bajo alerta amarilla por calor extremo 

Rige alerta meteorológica amarilla por calor extremo en toda la provincia

La estructura del Hospital Regional Sur, en San Martín y Circunvalación.

Hospital Regional Sur: después de 15 años, se ponen en marcha las obras para terminarlo

el tiempo en rosario: martes con bastantes nubes pero el calor sigue firme

El tiempo en Rosario: martes con bastantes nubes pero el calor sigue firme

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Dos artistas revivieron el combate de San Lorenzo con impresionantes fotografías realistas

Dos artistas revivieron el combate de San Lorenzo con impresionantes fotografías realistas

Lo último

Día Mundial del Cáncer: jornada de concientización este miércoles en Plaza Pringles

Día Mundial del Cáncer: jornada de concientización este miércoles en Plaza Pringles

Los hoteles se preparan para San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos

Los hoteles se preparan para San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos

Sabrina Rojas sobre el pasacalles de Luciano Castro: Siento que me casé con un boludo

Sabrina Rojas sobre el pasacalles de Luciano Castro: "Siento que me casé con un boludo"

Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos para atender procesos de crisis

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, subrayó que hay "más 568 empleados policiales con seguimiento psicológico"

Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos para atender procesos de crisis
Los hoteles se preparan para San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos
La Ciudad

Los hoteles se preparan para San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos

Asistencia perfecta: otorgan un reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes
La Ciudad

Asistencia perfecta: otorgan un reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

Rige alerta meteorológica amarilla por calor extremo en toda la provincia
LA CIUDAD

Rige alerta meteorológica amarilla por calor extremo en toda la provincia

Hospital Regional Sur: después de 15 años, se ponen en marcha las obras para terminarlo
La Ciudad

Hospital Regional Sur: después de 15 años, se ponen en marcha las obras para terminarlo

Día Mundial del Cáncer: jornada de concientización este miércoles en Plaza Pringles
La Ciudad

Día Mundial del Cáncer: jornada de concientización este miércoles en Plaza Pringles

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Dos artistas revivieron el combate de San Lorenzo con impresionantes fotografías realistas

Dos artistas revivieron el combate de San Lorenzo con impresionantes fotografías realistas

Tablada: acribillado frente a su casa con la junta y una bronca como trasfondo

Tablada: acribillado frente a su casa con "la junta y una bronca" como trasfondo

Ovación
Google ya no muestra los resultados en vivo de los partidos de la Liga Profesional: qué pasó
Ovación

Google ya no muestra los resultados en vivo de los partidos de la Liga Profesional: qué pasó

Google ya no muestra los resultados en vivo de los partidos de la Liga Profesional: qué pasó

Google ya no muestra los resultados en vivo de los partidos de la Liga Profesional: qué pasó

La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

La inoperancia ofensiva de Newells fue un nuevo llamado de atención

La inoperancia ofensiva de Newell's fue un nuevo llamado de atención

Policiales
Buscan a una joven desaparecida en abril de 2025: ofrecen una recompensa de $10 millones
Policiales

Buscan a una joven desaparecida en abril de 2025: ofrecen una recompensa de $10 millones

Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos para atender procesos de crisis

Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos para atender procesos de crisis

Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato

Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato

Imputaron como miembro de Los Menores a un joven detenido cuando cruzaba en lancha a la isla

Imputaron como miembro de Los Menores a un joven detenido cuando cruzaba en lancha a la isla

La Ciudad
Día Mundial del Cáncer: jornada de concientización este miércoles en Plaza Pringles
La Ciudad

Día Mundial del Cáncer: jornada de concientización este miércoles en Plaza Pringles

Los hoteles se preparan para San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos

Los hoteles se preparan para San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos

Asistencia perfecta: otorgan un reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

Asistencia perfecta: otorgan un reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

Transportes escolares: advierten fuerte incremento al comenzar este ciclo lectivo

Transportes escolares: advierten fuerte incremento al comenzar este ciclo lectivo

Ex-Central confesó que vive con miedo por las políticas migratorias de EEUU
Ovación

Ex-Central confesó que vive con miedo por las políticas migratorias de EEUU

Discutió con su pareja en Dorrego al 3900, la baleó a ella y al hijo, y huyó
Policiales

Discutió con su pareja en Dorrego al 3900, la baleó a ella y al hijo, y huyó

Luis Caputo: Nunca compré ropa en la Argentina porque es un robo
Economía

Luis Caputo: "Nunca compré ropa en la Argentina porque es un robo"

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura
Policiales

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Debate por la imputabilidad: qué delitos cometen los menores en Santa Fe
Policiales

Debate por la imputabilidad: qué delitos cometen los menores en Santa Fe

La hija de Diosdado Cabello fue nombrada ministra de Turismo en Venezuela
El Mundo

La hija de Diosdado Cabello fue nombrada ministra de Turismo en Venezuela

Tras una restauración, el angelito de una basílica quedó con la cara de Meloni
Información General

Tras una restauración, el "angelito" de una basílica quedó con la cara de Meloni

Roma ya cobra entrada a los turistas para visitar la Fontana de Trevi
Información General

Roma ya cobra entrada a los turistas para visitar la Fontana de Trevi

La marmota Phil predijo que seguirá el frío en Estados Unidos
Información General

La marmota Phil "predijo" que seguirá el frío en Estados Unidos

Reforma laboral: Santa Fe contra la corriente, el reclamo y la gran duda

Por Facundo Borrego
Política

Reforma laboral: Santa Fe contra la corriente, el reclamo y la gran duda

Marco Lavagna renunció al Indec tras atravesar dos gobiernos
Economía

Marco Lavagna renunció al Indec tras atravesar dos gobiernos

Un enjambre de avispas causó la muerte de un hombre en San Carlos Centro
LA REGION

Un enjambre de avispas causó la muerte de un hombre en San Carlos Centro

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril
La Ciudad

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut
La Ciudad

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut

Desde este lunes ya se puede usar el boleto educativo en toda la provincia
LA CIUDAD

Desde este lunes ya se puede usar el boleto educativo en toda la provincia

Juicio por contaminación con agrotóxicos cerca de viviendas y escuelas
La Región

Juicio por contaminación con agrotóxicos cerca de viviendas y escuelas

Sanatorios denuncian dificultades para cobrar prestaciones
La Ciudad

Sanatorios denuncian dificultades para cobrar prestaciones

Willem Dafoe fue a ver Boca-Newells y alteró la Bombonera
Zoom

Willem Dafoe fue a ver Boca-Newell's y alteró la Bombonera

Se viene el finde largo de carnaval: ¿son feriados o días no laborables?
Información General

Se viene el finde largo de carnaval: ¿son feriados o días no laborables?

En Santa Fe nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años
La Región

En Santa Fe nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años