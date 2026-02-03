Transportes escolares: advierten fuerte incremento al comenzar este ciclo lectivo

Desde la asociación que nuclea a los prestadores del servicio adelantaron que las cuotas tendrán una importante suba con relación a diciembre

Las clases en la provincia de Santa Fe se iniciarán el lunes 2 de marzo y el servicio de transportes escolares este año estará disponible para esa fecha con un aumento del orden del 30 por ciento . Así lo señaló este martes, Sel Ruiz Brizuela, referente de la Asociación Rosarina que nuclea a los dueños o conductores de esos vehículos, al anticipar que los últimos aumentos en los insumos y tributos “se trasladarán a la cuota mensual que pagan los papás” y que para arrancar el año se estableció “un piso de 190 mil pesos”.

Ruiz Brizuela dijo hoy: “Lamentablemente, este año tenemos un fuerte aumento por el hecho de que el combustible subió un 40 por ciento el año pasado y es el insumo más caro que tenemos. También tuvimos un aumento del 30 por ciento en seguros, patente, tasa municipal y ni hablar de las unidades. Un vehículo usado vale muchísimo menos que una unidad nueva”.

“Hoy muchos de esos valores se trasladarán a la cuota mensual a los papás, igualmente absorbiendo nosotros también muchas veces partes de ese costo y perdiendo rentabilidad” , agregó.

En declaraciones a LT8 , la referente de la Asociación Rosarina de Transporte Escolar señaló que este año los prestadores de ese servicio impondrán “un aumento del 30 por ciento con respecto a la cuota que se pagaba al finalizar el año pasado. En 2025 teníamos cuotas de 140, 150 o 160 mil pesos, y la cuota no siempre es la misma, dependiendo de la distancia y de la carga horaria que implican los traslados. Este año se empezará con un piso de 190 mil pesos. De ahí para arriba”.

Al ser consultada sobre cómo había funcionado el servicio durante el ciclo lectivo pasado y cuáles eran las perspectivas para este año, Ruiz Brizuela expresó: “Después de la pandemia de coronavirus la plaza de transportes escolares bajó muchísimo. Antes de la pandemia éramos 300 unidades y después quedamos 118, es decir menos de la mitad. Si bien bajó mucho la demanda de transporte, los que estamos quedamos completos porque somos la mitad de lo que éramos”.

“El año pasado hubo un repunte bastante importante por el cambio de horarios de las escuelas, cuando el horario de entrada quedó establecido a las 7.15. Tuvimos muchos chicos de secundaria que volvieron al transporte por el hecho de que una criatura de 12 años tenía que estar parada en la esquina esperando un colectivo. Eso llevaba a la inseguridad, en el invierno está la cuestión del clima. Hoy también los padres tienen que salir a trabajar y el niño o niña queda con una niñera o los abuelos, y el transporte es vital para solucionar ese problema a los padres. Hay más trabajo por esas cuestiones”, subrayó Ruiz Brizuela.