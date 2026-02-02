La Capital | Información General | marmota

La marmota Phil "predijo" que seguirá el frío en Estados Unidos

El ritual se celebra desde hace más de cien años en Pensilvania pero se hizo mundialmente famoso con la película "Hechizo del tiempo", con Bill Murray

2 de febrero 2026 · 21:42hs
La marmota Phil predijo que seguirá el frío en Estados Unidos

Es una tradición en Pensilvania desde hace más de un siglo, pero en estas latitudes la conocemos gracias al cascarrabias reportero interpretado por Bill Murray en "Hechizo del tiempo", condenado a repetir día tras día el ritual de la predicción del clima de la marmota Punxsutawney Phil. Como cada 2 de enero, la comunidad de Punxsutawney se reunió para asistir a la ceremonia de este simpático roedor, pero no todos salieron contentos: Phil "anunció" que el frío del invierno boreal se prolongará por seis semanas más.

Su predicción anual fue traducida por sus cuidadores en el Club de la Marmota de Punxsutawney en Gobbler’s Knob, en el oeste de Pensilvania. La noticia fue recibida con una mezcla de vítores y abucheos de las miles de personas que desafiaron las bajas temperaturas para esperar la sentencia de la marmota Phil.

Usualmente, los invitados pueden subir al escenario y sacar fotos de Phil después de su predicción, pero este año el presentador dijo que hacía demasiado frío y no querían mantenerlo a la intemperie durante demasiado tiempo. Por eso, le pidieron a la audiencia que se acercaran al escenario y se tomaran selfies.

El club dice que cuando se considera que si Phil no ve su sombra (por ser un día nublado) significa que la primavera llegará rápido. Cuando la ve, son seis semanas más de invierno. Sus cuidadores en el Club de la Marmota de Punxsutawney interpretan los guiños, ronroneos y demás gestos de la marmota.

La marmota más famosa

El ritual anual se remonta a más de un siglo y tiene vínculos con antiguas tradiciones agrícolas en Europa. Las festividades de Punxsutawney crecieron considerablemente desde el lanzamiento en 1993 de “Groundhog Day” (“El día de la marmota” según su traducción, aunque en Argentina se estrenó como "Hechizo del tiempo"), protagonizada por Bill Murray y Andie MacDowell.

Lisa Gibson cumplió con su décimo Día de la Marmota. “Esto simplemente rompe la monotonía del invierno. Es como Halloween y la víspera de Año Nuevo, todo envuelto en un solo feriado”, dijo la mujer, acompañada por su hija y su esposo, quien asistió disfrazado de Elvis Presley.

Rick Siger simplemente opina que "es divertido, con gente pasándola bien. “Reúne a la gente en un momento desafiante. Es una fuerza unificadora que muestra lo mejor de Pensilvania, lo mejor de Punxsutawney", subrayó.

Phil no es la única marmota consultada para pronósticos meteorológicos de largo plazo. Hay eventos formales e informales por el Día de la Marmota en muchos lugares de Estados Unidos y hasta de Canadá.

