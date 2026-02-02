Imputaron como miembro de Los Menores a un joven detenido cuando cruzaba en lancha a la isla

Agentes de las agrupaciones especiales de la provincia detuvieron a Carlos Agustín Tévez, sindicado como miembro de la banda de Los Menores.

La investigación a la banda de Los Menores cobró forma a mediados del año pasado con la detención de una decena de sus integrantes, aunque su jefe continúa prófugo. El organigrama del grupo sumó ahora otro nombre con la imputación de Carlos Agustín Tévez, un joven de 21 años apodado Polli al que habían apresado hace nueve días cuando cruzaba en lancha a la isla a pasar la jornada . Quedó en prisión preventiva como miembro de una asociación ilícita dedicada a la venta de drogas al menudeo.

Polli Tévez tenía pedido de captura desde agosto del año pasado, aunque su contacto con el sistema penal se inició cuando era menor de edad. Es oriundo del barrio 7 de Septiembre, donde la investigación ubica el accionar de la banda que comenzó a ser mencionada en 2022 y cobró renombre tras ser ligada al doble crimen del exjefe de la barra brava de Rosario Central Andrés “Pillín” Bracamonte y su ladero Daniel “Rana” Attardo, ocurrido en noviembre de 2024. Su presunto jefe es Matías Gazzani, quien continúa prófugo y con pedido de captura.

Tévez también tenía pedido de captura pero, al parecer, llevaba una vida normal. El sábado 24 de enero al mediodía fue detenido cuando se aprontaba a cruzar a la isla en un taxi lancha como lo hacen cientos de personas cada fin de semana. Lo seguían agentes de inteligencia de la Policía provincial. Efectivos de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) y de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) lo habían identificado a bordo de un Fiat Palio blanco que fue seguido hacia la zona de La Florida.

El gobierno provincial realzó el alcance de la captura al indicar que fue “una de las más importantes” para la gestión. La fiscal Georgina Pairola había pedido la detención de Tévez como uno de los jóvenes que integró el grupo surgido en el barrio 7 de Septiembre y que luego se expandió por otras zonas de la ciudad.

Los inicios y la expansión

En una audiencia imputativa realizada el sábado en el Centro de Justicia Penal, el fiscal Ignacio Huesto le atribuyó a Tévez integrar una asociación ilícita agravada por la participación de menores de edad. El juez Gonzalo Fernandez Bussy formalizó la audiencia y dispuso la prisión preventiva del imputado por el plazo legal de dos años.

Según planteó el fiscal, el grupo organizaba recursos para “dominar distintos territorios de la ciudad con el fin de llevar adelante negocios ilícitos de venta de estupefacientes al menudeo”. Indicó que para administrar ese negocio, cuya jefatura ejercía Gazzani, los miembros cometen actos delictivos como atentados contra las personas, extorsiones a vecinos para que dejen sus casas y usarlas como puntos de venta de estupefacientes, la circulación de armas de fuego y la adquisición ilegal de vehículos.

La Fiscalía considera que la mayoría de los miembros de la asociación ilícita “son originarios del barrio 7 de Septiembre” y desde allí se extendieron a otros sectores. La pesquisa ubica los inicios de la asociación ilícita en abril de 2020, cuando “comienza un proceso de expansión territorial” del grupo. Un proceso que “se sostiene en el tiempo” y que se consolidó con ataques violentos a opositores y con alianzas circunstanciales con otros líderes barriales.

Perfil en la banda

Para el fiscal, Polli Tévez “es una persona que tiene vínculos directos y relaciones delictivas con miembros y organizadores de la asociación”. En ese marco, según la pesquisa, cumplía órdenes de los organizadores, colaboraba con hechos violentos y cometía actos de intimidación a rivales como amenazas y robos, entre otros delitos.

Entre los antecedentes del joven figura un episodio de octubre de 2022. Entonces era menor de edad y fue detenido junto a Mirko Benítez, otro miembro de la banda que por entonces tenía 15 años y que en agosto pasado estuvo entre los primeros imputados de Los Menores.

En aquella ocasión la Policía los detuvo tras una persecución iniciada cuando los jóvenes, a bordo de un auto robado, pasaron a toda velocidad y les mostraron un arma a los agentes. Minutos después abandonaron el vehículo y fueron alcanzados en distintos momentos: Tévez se había escondido en el patio de la casa de una vecina que llamó a la Policía tras escuchar ruidos.

En enero de 2024, cuando todavía no había sido vinculado a Los Menores, Tévez fue identificado como parte de un grupo que atacó a tiros a una casa de Sarratea al 1200 bis. En un principio habían sido imputados por incendio, daños y abuso de armas, pero en junio de ese año la fiscal a cargo de la causa, Mariángeles Lagar, archivó la investigación por falta de elementos para sostener la acusación.