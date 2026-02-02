La Capital | Policiales | Los Menores

Imputaron como miembro de Los Menores a un joven detenido cuando cruzaba en lancha a la isla

Carlos Agustín "Polli" Tévez tenía pedido de captura desde agosto. Quedó en prisión preventiva por cometer amenazas, robos y actos violentos para una asociación ilícita

2 de febrero 2026 · 20:58hs
Agentes de las agrupaciones especiales de la provincia detuvieron a Carlos Agustín Tévez

Agentes de las agrupaciones especiales de la provincia detuvieron a Carlos Agustín Tévez, sindicado como miembro de la banda de Los Menores.

La investigación a la banda de Los Menores cobró forma a mediados del año pasado con la detención de una decena de sus integrantes, aunque su jefe continúa prófugo. El organigrama del grupo sumó ahora otro nombre con la imputación de Carlos Agustín Tévez, un joven de 21 años apodado Polli al que habían apresado hace nueve días cuando cruzaba en lancha a la isla a pasar la jornada. Quedó en prisión preventiva como miembro de una asociación ilícita dedicada a la venta de drogas al menudeo.

Polli Tévez tenía pedido de captura desde agosto del año pasado, aunque su contacto con el sistema penal se inició cuando era menor de edad. Es oriundo del barrio 7 de Septiembre, donde la investigación ubica el accionar de la banda que comenzó a ser mencionada en 2022 y cobró renombre tras ser ligada al doble crimen del exjefe de la barra brava de Rosario Central Andrés “Pillín” Bracamonte y su ladero Daniel “Rana” Attardo, ocurrido en noviembre de 2024. Su presunto jefe es Matías Gazzani, quien continúa prófugo y con pedido de captura.

Tévez también tenía pedido de captura pero, al parecer, llevaba una vida normal. El sábado 24 de enero al mediodía fue detenido cuando se aprontaba a cruzar a la isla en un taxi lancha como lo hacen cientos de personas cada fin de semana. Lo seguían agentes de inteligencia de la Policía provincial. Efectivos de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope) y de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) lo habían identificado a bordo de un Fiat Palio blanco que fue seguido hacia la zona de La Florida.

>>Leer más: Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla a pasar el día

El gobierno provincial realzó el alcance de la captura al indicar que fue “una de las más importantes” para la gestión. La fiscal Georgina Pairola había pedido la detención de Tévez como uno de los jóvenes que integró el grupo surgido en el barrio 7 de Septiembre y que luego se expandió por otras zonas de la ciudad.

Los inicios y la expansión

En una audiencia imputativa realizada el sábado en el Centro de Justicia Penal, el fiscal Ignacio Huesto le atribuyó a Tévez integrar una asociación ilícita agravada por la participación de menores de edad. El juez Gonzalo Fernandez Bussy formalizó la audiencia y dispuso la prisión preventiva del imputado por el plazo legal de dos años.

Según planteó el fiscal, el grupo organizaba recursos para “dominar distintos territorios de la ciudad con el fin de llevar adelante negocios ilícitos de venta de estupefacientes al menudeo”. Indicó que para administrar ese negocio, cuya jefatura ejercía Gazzani, los miembros cometen actos delictivos como atentados contra las personas, extorsiones a vecinos para que dejen sus casas y usarlas como puntos de venta de estupefacientes, la circulación de armas de fuego y la adquisición ilegal de vehículos.

>>Leer más: Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

La Fiscalía considera que la mayoría de los miembros de la asociación ilícita “son originarios del barrio 7 de Septiembre” y desde allí se extendieron a otros sectores. La pesquisa ubica los inicios de la asociación ilícita en abril de 2020, cuando “comienza un proceso de expansión territorial” del grupo. Un proceso que “se sostiene en el tiempo” y que se consolidó con ataques violentos a opositores y con alianzas circunstanciales con otros líderes barriales.

Perfil en la banda

Para el fiscal, Polli Tévez “es una persona que tiene vínculos directos y relaciones delictivas con miembros y organizadores de la asociación”. En ese marco, según la pesquisa, cumplía órdenes de los organizadores, colaboraba con hechos violentos y cometía actos de intimidación a rivales como amenazas y robos, entre otros delitos.

Entre los antecedentes del joven figura un episodio de octubre de 2022. Entonces era menor de edad y fue detenido junto a Mirko Benítez, otro miembro de la banda que por entonces tenía 15 años y que en agosto pasado estuvo entre los primeros imputados de Los Menores.

En aquella ocasión la Policía los detuvo tras una persecución iniciada cuando los jóvenes, a bordo de un auto robado, pasaron a toda velocidad y les mostraron un arma a los agentes. Minutos después abandonaron el vehículo y fueron alcanzados en distintos momentos: Tévez se había escondido en el patio de la casa de una vecina que llamó a la Policía tras escuchar ruidos.

En enero de 2024, cuando todavía no había sido vinculado a Los Menores, Tévez fue identificado como parte de un grupo que atacó a tiros a una casa de Sarratea al 1200 bis. En un principio habían sido imputados por incendio, daños y abuso de armas, pero en junio de ese año la fiscal a cargo de la causa, Mariángeles Lagar, archivó la investigación por falta de elementos para sostener la acusación.

Noticias relacionadas
Maximiliano Bazán, de 28 años, fue ejecutado en marzo de 2023 en un pasillo ubicado en pasaje Villán y Chacabuco, en barrio Tablada. 

Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato

Las hermanas Gorosito fueron secuestradas en un bar del macrocentro rosarino y acribilladas en un descampado de Pérez.

Doble femicidio narco en Cabín 9: comenzó el juicio por el crimen de las hermanas Gorosito

Ambas víctimas fueron trasladadas al hospital Roque Sáenz Peña.

Discutió con su pareja en Dorrego al 3900, la baleó a ella y al hijo y huyó

El panadero José Sofiudin Jaharise fue asesinado en diciembre de 2022. Su agresor fue condenado a prisión perpetua.

Perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo

Ver comentarios

Las más leídas

Orsi y Gómez tras la caída de Newells: No hay excusas y el sábado hay que ganar

Orsi y Gómez tras la caída de Newell's: "No hay excusas y el sábado hay que ganar"

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Lo último

La marmota Phil predijo que seguirá el frío en Estados Unidos

La marmota Phil "predijo" que seguirá el frío en Estados Unidos

La economía santafesina no despega: nueva caída de la actividad en noviembre

La economía santafesina no despega: nueva caída de la actividad en noviembre

Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato

Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato

Doble femicidio narco en Cabín 9: comenzó el juicio por el crimen de las hermanas Gorosito

El caso, ocurrido en julio de 2022 y planeado desde la cárcel, tiene como principal acusado a Pablo Camino, un preso ligado a Los Monos
Doble femicidio narco en Cabín 9: comenzó el juicio por el crimen de las hermanas Gorosito
Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques
Ovación

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país
La Ciudad

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

El unicornio rosarino Bioceres se desplomó en Wall Street
Economía

El "unicornio" rosarino Bioceres se desplomó en Wall Street

Perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo
POLICIALES

Perpetua para el panadero que asesinó a un compañero con grasa hirviendo

Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato
POLICIALES

Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Orsi y Gómez tras la caída de Newells: No hay excusas y el sábado hay que ganar

Orsi y Gómez tras la caída de Newell's: "No hay excusas y el sábado hay que ganar"

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

La primera vinería del país abrió en Rosario hace 60 años

La primera vinería del país abrió en Rosario hace 60 años

Ovación
Morning Star goleó en el Viaducto y quedó cerca de los octavos de la Copa Federación

Por Juan Iturrez
Ovación

Morning Star goleó en el Viaducto y quedó cerca de los octavos de la Copa Federación

Morning Star goleó en el Viaducto y quedó cerca de los octavos de la Copa Federación

Morning Star goleó en el Viaducto y quedó cerca de los octavos de la Copa Federación

Veliz: Hay que mejorar y tratar de hacernos más fuertes de local

Veliz: "Hay que mejorar y tratar de hacernos más fuertes de local"

El próximo rival de Central lo recibirá en Mar del Plata necesitado de victorias

El próximo rival de Central lo recibirá en Mar del Plata necesitado de victorias

Policiales
Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato
POLICIALES

Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato

Imputaron como miembro de Los Menores a un joven detenido cuando cruzaba en lancha a la isla

Imputaron como miembro de Los Menores a un joven detenido cuando cruzaba en lancha a la isla

Arranca el juicio por el crimen de las hermanas Gorosito en Cabín 9

Arranca el juicio por el crimen de las hermanas Gorosito en Cabín 9

Discutió con su pareja en Dorrego al 3900, la baleó a ella y al hijo y huyó

Discutió con su pareja en Dorrego al 3900, la baleó a ella y al hijo y huyó

La Ciudad
Plan FinEs 2026: abrieron las inscripciones para que los estudiantes puedan terminar la secundaria
La Ciudad

Plan FinEs 2026: abrieron las inscripciones para que los estudiantes puedan terminar la secundaria

Ataque de avispas o abejas: cómo deben manejarse las personas alérgicas

Ataque de avispas o abejas: cómo deben manejarse las personas alérgicas

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril
La Ciudad

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril

Crecieron 21 % los pedidos de intervención por niñez en Rosario

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Crecieron 21 % los pedidos de intervención por niñez en Rosario

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut
La Ciudad

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut

Desde este lunes ya se puede usar el boleto educativo en toda la provincia
LA CIUDAD

Desde este lunes ya se puede usar el boleto educativo en toda la provincia

Juicio por contaminación con agrotóxicos cerca de viviendas y escuelas
La Región

Juicio por contaminación con agrotóxicos cerca de viviendas y escuelas

Sanatorios denuncian dificultades para cobrar prestaciones
La Ciudad

Sanatorios denuncian dificultades para cobrar prestaciones

Willem Dafoe fue a ver Boca-Newells y alteró la Bombonera
Zoom

Willem Dafoe fue a ver Boca-Newell's y alteró la Bombonera

Se viene el finde largo de carnaval: ¿son feriados o días no laborables?
Información General

Se viene el finde largo de carnaval: ¿son feriados o días no laborables?

En Santa Fe nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años
La Región

En Santa Fe nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale
Información General

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

El uno x uno de Central: en el 0-0 ante River, Ángel Di María fue otra vez el mejor
Ovación

El uno x uno de Central: en el 0-0 ante River, Ángel Di María fue otra vez el mejor

El uno x uno de Newells: apenas las corridas de Guch y las ganas de Luciano
Ovación

El uno x uno de Newell's: apenas las corridas de Guch y las ganas de Luciano

Argentina será sede de la primera Sushi World Cup: 40 equipos y 50.000 piezas
Información General

Argentina será sede de la primera Sushi World Cup: 40 equipos y 50.000 piezas

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico
Policiales

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

El tiempo en Rosario: sin lluvias a la vista, la semana arranca con 36º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sin lluvias a la vista, la semana arranca con 36º de máxima

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Punta del Este: un conductor borracho chocó y mató a un médico de Los Pumas
Información General

Punta del Este: un conductor borracho chocó y mató a un médico de Los Pumas

Documentos de EEUU vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano
Información General

Documentos de EEUU vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano

Récord de presos en el país: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe
Policiales

Récord de presos en el país: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe

Quini 6 Rosario Challenger: de los rosarinos, solo sigue en carrera Luciano Ambrogi

Por Pablo Mihal
Ovación

Quini 6 Rosario Challenger: de los rosarinos, solo sigue en carrera Luciano Ambrogi