Hospital Regional Sur: después de quince años, se ponen en marcha las obras para terminarlo

La semana próxima, el gobernador firmará el acta de inicio de las obras que tienen un presupuesto oficial de 70 mil millones de pesos y un plazo de ejecución de tres años

La semana próxima, el gobernador Maximiliano Pullaro encabezará el acto donde se firmará el acta de inicio de las obras para la terminación del Hospital Regional Sur . La ceremonia se realizará el miércoles 11 y más allá de las formalidades tendrá un fuerte contenido simbólico: el edificio construido a la vera de San Martín y Circunvalación comenzó a construirse en 2011, hace ya quince años, y permaneció mucho tiempo abandonado , al punto que sufrió el saqueo de casi todo el cerramiento exterior.

"Es un elefante blanco", lo consideró en varias oportunidades el ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico . Algunos datos abonan esa descripción. El hospital de barrio Las Flores se proyectó como el más grande de la provincia, un centro de salud de alta complejidad para la atención de la demanda de atención de las localidades del sur provincial. La construcción tiene 38 mil metros cuadrados de superficie, dividida en cinco bloques, y la última etapa de las obras un presupuesto oficial de 70 mil millones de pesos.

El funcionario volvió a usar la metáfora este lunes para anunciar la puesta en marcha de la última etapa de los trabajos del hospital. “Vamos a reactivar la obra del Hospital Regional Sur, ese elefante blanco como le decimos, a un costado de la Circunvalación”, sostuvo en diálogo con Radio 2 y explicó que la tarea se realizará en una sola etapa, en un plazo de 36 meses, va ser una obra extensa, las obras de arquitectura son más complejas que las de asfalto, tienen muchos detalles que hacen que se alargue en el tiempo”, explicó.

Del Hospital Regional Sur se completó la construcción de la estructura de hormigón, lo que le da el aspecto de inmensa mole gris que se asoma en el cruce de San Martín y Circunvalación. También se había terminado el cerramiento, pero fue completamente vandalizado.

Ahora, la culminación del edificio quedó en manos de la Unión Transitoria de Empresas conformada por Dinale, Edeca y Pecam, que presentó la oferta más baja de las cinco firmas que participaron de la licitación lanzada a mediados del año pasado. La cotización fue de 47.857 millones de pesos, un monto también menor al presupuesto oficialmente asignado a las obras.

La última etapa

Los sobres para la licitación para la terminación del hospital se abrieron a fines de agosto pasado. De acuerdo a la memoria de la obra, las tareas incluyen la terminación completa del edificio del hospital de unos 38 mil metros cuadrados distribuidos en tres niveles: planta baja y dos pisos. Se estima que los trabajos demandarán unos tres años (1.080 días calendario, según el pliego de la licitación).

El proyecto incluye las obras de albañilería necesarias para los cerramientos interiores de la construcción, pisos, sistemas de energía eléctrica, sanitarias y el sistema de redes de gases médicos.

Entre el listado de tareas se alistan la construcción de muros y tabiques divisorios, pisos y cielorrasos, carpinterías interiores y revestimientos, en todo el edificio; así como la reposición de aberturas exteriores, parasoles y demás materiales faltantes y vandalizados de las etapas precedentes.

Se incluye también el tendido de las instalaciones sanitarias de agua, desagües cloacales y pluviales, gas, instalaciones eléctricas para iluminación y potencia, corrientes débiles y datos, sumado a las instalaciones especiales específicas medicinales propias del efector.

Además, se completará la urbanización del entorno del hospital, con las áreas de accesos principal, de servicios y abastecimiento, ingreso de ambulancias, guardias, áreas de estacionamiento de público y de personal.

Un ambicioso proyecto

El Hospital Regional Sur se planificó como el centro de salud más grande de la provincia. De acuerdo al proyecto ejecutivo, en la planta baja del centro de salud se levantará la guardia, el sector de diagnóstico por imágenes, la maternidad, cinco quirófanos, el sector de oncología, hospital de día y anatomía patológica y un extenso sector de apoyo médico y técnico como farmacia, esterilización, ropería, data center, bioingeniería, entre otras.

En el primer piso se habilitará el área de neonatología, con 60 cunas, unas 40 camas de internación de maternidad de baja complejidad, 44 camas de internación pediátrica, aulas, auditorio y un sector de 36 camas para residencia de las madres que tienen niños internados.

En tanto, el segundo piso contará con 25 camas de unidad de terapia intensiva, 40 camas de internación de alta complejidad y 42 camas de internación de mediana complejidad.

Crónica del abandono

La piedra fundamental del Hospital Regional Sur se colocó a mediados de 2011 durante la gestión de Hermes Binner en la provincia. Luego su sucesor, el también socialista Antonio Bonfatti, le dio resolución a las primeras etapas, tuvo un stand by en 2017 y el ex mandatario Miguel Lifschitz concretó su parquizado e iluminación perimetral en 2019.

El justicialista Omar Perotti no lo consideró prioritario pese a que al final de su mandato licitó las obras para cloacas y agua para el hospital y barrios aledaños. Pero la iniciativa no prosperó.

En los últimos años, el edifico perdió casi la totalidad de los paneles de vidrio y aberturas de aluminio, saqueadas en las distintas etapas que la estructura permaneció sin ninguna custodia. También fueron destrozadas y robadas aberturas de vidrio templado, algunas dobles y con láminas para tratamiento solar, que fueron arrancados de cuajo junto a sus marcos de aluminio.

Según se evaluó a fines de 2024, los daños ocasionados en el edificio tenían un valor de 5 mil millones de pesos, lo que en ese momento equivalía a la compra de unas cien ambulancias.

Desde la semana próxima, cuando el esqueleto de hormigón empiece a llenarse de máquinas y obreros, el futuro del hospital estará más cercano.