Desde este lunes ya se puede usar el boleto educativo en toda la provincia

Desde hoy también se habilitó el registro para aquellos que necesiten acceder al Boleto Educativo Rural, trámite que es 100 % digital

2 de febrero 2026 · 07:03hs
El boleto educativo comenzó a regir desde este lunes en toda la provincia

El boleto educativo comenzó a regir desde este lunes en toda la provincia

El Boleto Educativo 2026 comenzó a regir desde la hora 0 de hoy en todo el territorio de la provincia de Santa Fe. Fuentes oficiales señalaron que desde el pasado lunes, en que se abrió la inscripción, ya se registraron 142.813 solicitudes entre estudiantes, docentes y asistentes escolares de distintos niveles.

Vale recordar que hoy podrán empezar a utilizarlo estudiantes secundarios, terciarios y universitarios, docentes y asistentes escolares de todos los niveles. Por otro lado, las autoridades recordaron que hoy además se habilitó el registro para aquellos que necesiten acceder al Boleto Educativo Rural. El trámite se encuentra abierto, es 100 % digital y se puede realizar tanto vía web como en la aplicación Mi Santa Fe.

El ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia, Gustavo Puccini, destacó la alta demanda que tuvo en la primera semana de inscripción, y recordó que “con el gobernador Maximiliano Pullaro tenemos la decisión de sostener esta herramienta para ampliar las posibilidades de acceso a la educación para miles de santafesinos, que en muchos casos es la diferencia entre poder estudiar y no hacerlo. En los últimos dos años, entre Boleto Educativo y Boleto Educativo Rural invertimos más de 122.000 millones de pesos para que todos los integrantes del sistema educativo, sean de zonas rurales o urbanas, puedan trabajar e ir a estudiar”.

Cuántas inscripciones se realizaron

Según el registro provincial, en los siete días que lleva abierta la inscripción ya hay un total de 142.813 solicitudes realizadas, de las cuales 115.492 corresponden a estudiantes, 21.621 a docentes y 5.700 a asistentes escolares. Por otro lado, entre 2024 y 2025, se destinaron más de $ 122.000 millones al Boleto Educativo y al Boleto Educativo Rural. Solo en 2025 fueron 72.400 millones.

>> Leer más: Boleto educativo en Santa Fe: el trámite paso a paso para obtener el beneficio

El beneficio está activo para estudiantes secundarios, terciarios y universitarios, docentes y asistentes escolares de todos los niveles, mientras que desde el 3 de marzo, que inician las clases, se habilita para alumnos de nivel inicial y primario.

Puccini remarcó que “estamos haciendo un esfuerzo con los recursos provinciales; esto equivale a lo que salió la remodelación de la pista del Aeropuerto Internacional de Rosario, o el tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe. Entendemos que hay que profundizar esta política porque no es coyuntural, esto puede ser la diferencia en el futuro de una persona. Pero también es un alivio en el bolsillo de los docentes y asistentes escolares, como contó Georgina, la docente que habló en el lanzamiento, que dijo que se ahorra 120 mil pesos por mes; es un ahorro importante”.

Hasta cuándo podrá inscribirse al boleto educativo

La inscripción al Boleto Educativo 2026 está abierta desde el pasado lunes 26 de enero y continuará hasta el 31 de mayo. La secretaria de Transporte y Logística de Santa Fe, Mónica Alvarado, recordó que quienes se hayan inscripto en 2025 deberán volver a realizar el trámite. La novedad de este año es que podrá hacerse desde la app Mi Santa Fe (Android e iOS), además del sitio web oficial: www.santafe.gov.ar/boletoeducativo/solicitud, con ID Ciudadana.

>> Leer más: El boleto educativo gratuito ya explica uno de cada cuatro viajes en Rosario

Boleto educativo rural

En tanto destacó que la inscripción de Boleto Educativo Rural se podrá realizar a partir de hoy, completando el formulario disponible en: www.santafe.gov.ar/boletoeducativorural y esta destinado a alumnos, personal docente y asistente escolar de los establecimientos educativos del ámbito rural; alumnos de modalidad especial con necesidades particulares de traslado; y, alumnos, docentes y asistentes escolares residentes en zonas rurales que estén escolarizados o que presten servicios en escuelas urbanas y no tengan transporte público de pasajeros que los traslade al establecimiento al que asisten (estos establecimientos urbanos deberán ser autorizados previamente por el Ministerio).

Por último, remarcó que desde www.santafe.gov.ar/boletoeducativo se pueden evacuar dudas; a través del chatbot de la provincia -+5493426200342- o vía mail en [email protected].

Nación exige que los usuarios del boleto educativo gratuito actualicen sus datos.

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber

Rubén y Rodolfo Di Vito: Papá fundó la vinería en diciembre de 1965 y fue la primera del país

La primera vinería del país abrió en Rosario hace 60 años

A nivel nacional, los sanatorios privados dificultades en cobros de prestaciones pero no se registra la misma situación en Rosario

Sanatorios denuncian dificultades para cobrar prestaciones: qué pasa en Rosario

Los pedidos de intervención por chicos vulnerados en Rosario siguen creciendo

Crecieron 21% los pedidos de intervención por niñez en Rosario en el último trimestre

Rosario tendrá tres meses con temperaturas más altas de lo normal

Rosario tendrá tres meses con temperaturas más altas de lo normal

Orsi y Gómez tras la caída de Newells: No hay excusas y el sábado hay que ganar

Orsi y Gómez tras la caída de Newell's: "No hay excusas y el sábado hay que ganar"

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Sanatorios denuncian dificultades para cobrar prestaciones: qué pasa en Rosario

Sanatorios denuncian dificultades para cobrar prestaciones: qué pasa en Rosario

Detenidos por evadir un control: intento de soborno a policías y alcoholemia positiva

Detenidos por evadir un control: intento de soborno a policías y alcoholemia positiva

Se viene el finde largo de carnaval: ¿son feriados o días no laborables?

Se viene el finde largo de carnaval: ¿son feriados o días no laborables?

Crecieron 21% los pedidos de intervención por niñez en Rosario en el último trimestre

La cifra consolida una suba sostenida en las intervenciones. "No implica necesariamente más violencia", argumenta el municipio. El contexto económico y más presencia en territorio, algunas de las variables

Crecieron 21% los pedidos de intervención por niñez en Rosario en el último trimestre

Crimen en zona sur: un muchacho de 19 años murió baleado en barrio Tablada
Crimen en zona sur: un muchacho de 19 años murió baleado en barrio Tablada

Baja pero sube

Sanatorios denuncian dificultades para cobrar prestaciones: qué pasa en Rosario
Sanatorios denuncian dificultades para cobrar prestaciones: qué pasa en Rosario

Desde este lunes ya se puede usar el boleto educativo en toda la provincia
Desde este lunes ya se puede usar el boleto educativo en toda la provincia

Rosario tendrá tres meses con temperaturas más altas de lo normal
Rosario tendrá tres meses con temperaturas más altas de lo normal

Rosario tendrá tres meses con temperaturas más altas de lo normal

Rosario tendrá tres meses con temperaturas más altas de lo normal

Orsi y Gómez tras la caída de Newells: No hay excusas y el sábado hay que ganar

Orsi y Gómez tras la caída de Newell's: "No hay excusas y el sábado hay que ganar"

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Copa Argentina: sede, día, hora y rival confirmado para el estreno de Central

Copa Argentina: sede, día, hora y rival confirmado para el estreno de Central

Di María analizó el duelo con River: El empate es justo, defendimos bien y pudimos ganarlo
Di María analizó el duelo con River: "El empate es justo, defendimos bien y pudimos ganarlo"

Di María analizó el duelo con River: El empate es justo, defendimos bien y pudimos ganarlo

Di María analizó el duelo con River: "El empate es justo, defendimos bien y pudimos ganarlo"

Esta vez a Di María no le dieron un penal que bien pudo ser sancionado

Esta vez a Di María no le dieron un penal que bien pudo ser sancionado

El uno x uno de Central: en el 0-0 ante River, Ángel Di María fue otra vez el mejor

El uno x uno de Central: en el 0-0 ante River, Ángel Di María fue otra vez el mejor

Detenidos por evadir un control: intento de soborno a policías y alcoholemia positiva
Detenidos por evadir un control: intento de soborno a policías y alcoholemia positiva

Crimen en zona sur: un muchacho de 19 años murió baleado en barrio Tablada

Crimen en zona sur: un muchacho de 19 años murió baleado en barrio Tablada

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

Récord de presos en el país: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe

Récord de presos en el país: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe

La primera vinería del país abrió en Rosario hace 60 años

La primera vinería del país abrió en Rosario hace 60 años

Sanatorios denuncian dificultades para cobrar prestaciones: qué pasa en Rosario

Sanatorios denuncian dificultades para cobrar prestaciones: qué pasa en Rosario

Crecieron 21% los pedidos de intervención por niñez en Rosario en el último trimestre

Crecieron 21% los pedidos de intervención por niñez en Rosario en el último trimestre

Desde este lunes ya se puede usar el boleto educativo en toda la provincia

Desde este lunes ya se puede usar el boleto educativo en toda la provincia

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo
Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Una nena de 5 años resultó gravemente herida en una balacera en barrio Tablada
Una nena de 5 años resultó gravemente herida en una balacera en barrio Tablada

La ola de frío de Estados Unidos llegó hasta Miami, con térmicas bajo cero
La ola de frío de Estados Unidos llegó hasta Miami, con térmicas bajo cero

Milei viajará otra vez a Estados Unidos para encontrarse con Trump
Milei viajará otra vez a Estados Unidos para encontrarse con Trump

Trump aseguró que está dialogando con los más altos mandos de Cuba
Trump aseguró que está dialogando con los "más altos mandos" de Cuba

Rescataron a nueve cachorros en una vivienda de la zona sudoeste
Rescataron a nueve cachorros en una vivienda de la zona sudoeste

Exfuncionario israelí compara el supremacismo judío con el nazismo
Exfuncionario israelí compara el supremacismo judío con el nazismo

Festival Faro encendió el verano y va por un cierre fuerte en su cuarta edición
Festival Faro encendió el verano y va por un cierre fuerte en su cuarta edición

La única unidad que mide el peso de biofármacos para tratar tumores es de Rosario

La única unidad que mide el peso de biofármacos para tratar tumores es de Rosario

Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, hoy el servicio es casi inexistente
A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, hoy el servicio es casi inexistente

Más de 120 mil rosarinos ya fueron a piletas y polideportivos municipales
Más de 120 mil rosarinos ya fueron a piletas y polideportivos municipales

El Banco Central admitió que el proceso de desinflación enfrenta riesgos
El Banco Central admitió que el "proceso de desinflación" enfrenta riesgos

Causa fentanilo: desde Rosario advierten que hay muchos más casos

Causa fentanilo: desde Rosario advierten que hay "muchos más" casos

Un motociclista fue hospitalizado tras derrapar y prenderse fuego su moto
Un motociclista fue hospitalizado tras derrapar y prenderse fuego su moto

Ley de municipios: Unidos se toma una semana más para cocinar acuerdos

Ley de municipios: Unidos se toma una semana más para cocinar acuerdos

La Argentina podría recibir deportados de otras nacionalidades desde EEUU
La Argentina podría recibir deportados de otras nacionalidades desde EEUU

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales
Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales

El nuevo Parque de España estará listo para principios de 2027 o incluso antes
El nuevo Parque de España estará listo para principios de 2027 "o incluso antes"

Santa Fe enviará cincuenta brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia
Santa Fe enviará cincuenta brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia