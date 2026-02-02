La Capital | La Ciudad | brigadistas

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut: "La situación es compleja"

El equipo fue designado a Cholila para tareas de control y mitigación del fuego. Permanecerán 12 días y luego serán reemplazados por otros brigadistas

2 de febrero 2026 · 12:39hs
Los brigadistas informaron que la magnitud y la intensidad del fuego

Los brigadistas informaron que la magnitud y la intensidad del fuego, así como las dificultades del terreno, plantean un escenario muy complicado

Un equipo de 30 brigadistas de la provincia de Santa Fe comenzó a prestar colaboración en las tareas que se realizan en la Patagonia argentina para control y mitigación del fuego en los incendios forestales que comenzaron a principios de enero y que ya consumieron unas 45.000 hectáreas.

La delegación santafesina, que forma parte del esquema de cooperación interjurisdiccional ante emergencias de gran magnitud, está integrada por Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores, la Brigada de Atención y Prevención de Emergencias (BAPE) y personal de la Secretaría de Protección Civil, y fue destinada a Cholila (departamento Cushamen), en la provincia de Chubut.

“Nuestra brigada es heterogénea, pero de una calidad excelente”, dijo el director provincial de Gestión de Riesgos del Área Metropolitana Rosario, Carlos Dolce, que está a cargo de la dotación y confirmó que “la situación es compleja. Llegamos este domingo a las 7 de la mañana y fuimos destinados a un sector de Cholila afectado al incendio de Puerto Patriada, donde estuvimos trabajando desde las 10 y hasta la última hora de sol”, y agregó que “aquí en Cholila estamos rodeados: por un lado por el incendio en el sur, en Puerto Patriada, y en el norte con el de Los Alerces”.

La decisión de enviar a una brigada se adoptó luego que la provincia recibiera una comunicación formal de la Agencia Federal de Emergencias del Ministerio de Seguridad de la Nación en la que se solicitó la colaboración de brigadistas forestales santafesinos ante la reactivación del fuego y el estado crítico de la situación en Chubut.

>> Leer más: El "tsunami de fuego" que cambia la Patagonia: un rosarino cuenta cómo se viven los incendios en Chubut

Frente a este escenario, el gobernador Maximiliano Pullaro dispuso la conformación y envío de un contingente de brigadistas forestales certificados. En una primera etapa, el contingente trabajará durante 12 días en Cholila, los que luego serán reemplazados por otra brigada que permanece en Santa Fe en estado de alerta.

La magnitud de los incendios

Carlos Dolce explicó que tras llegar y alistarse “nos asignaron a Puerto Patriada, un lugar donde había que hacer una brecha para contener el fuego y que no pase de un lado al otro. En principio era una tarea bastante sencilla, pero luego se complicó mucho: tomó fuego un sector importante, y en un momento tuvimos que replegarnos”, y admitió que “la situación en cuanto a la afectación de fuego en este sector es muy compleja”.

En ese sentido, Dolce graficó que “nos encontramos en un terreno sumamente irregular, boscoso, distinto al que estamos acostumbrados en Santa Fe, con una vegetación de mucho pino y araucarias, y eso también tiene una gran capacidad combustible”.

Apuntó también que los brigadistas aquí corren riesgos “de lesiones por el terreno, pero por supuesto que el más importante es el del fuego, fundamentalmente ante un cambio repentino de viento, que es algo que nos pasó ayer y que puede jugarte una muy mala pasada”

El santafesino además mencionó que en este tipo de siniestros “las llamas son muy altas, preocupantes, imaginemos la altura de un pino promedio: una lengua de fuego pasa por arriba de eso en 2 o 3 metros cuando comienzan los incendios de copa”.

Finalmente, el brigadista recordó que “en este tipo de incendios la mayoría son intencionales: más del 95 % de los incendios forestales, ya sea en el sur o en cualquier parte del país, son producto de la mano del hombre, sea por negligencia o por intención, pero en la gran mayoría de los casos el inicio del fuego siempre tiene que ver el ser humano”.

Noticias relacionadas
El Festival Faro movilizó a 120 mil personas que se acercaron a los escenarios del parque Urquiza.

Festival Faro: más de 120 mil personas disfrutaron de la propuesta cultural

Rubén y Rodolfo Di Vito: Papá fundó la vinería en diciembre de 1965 y fue la primera del país

La primera vinería del país abrió en Rosario hace 60 años

A nivel nacional, los sanatorios privados dificultades en cobros de prestaciones pero no se registra la misma situación en Rosario

Sanatorios denuncian dificultades para cobrar prestaciones: qué pasa en Rosario

Los pedidos de intervención por chicos vulnerados en Rosario siguen creciendo

Crecieron 21% los pedidos de intervención por niñez en Rosario en el último trimestre

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario tendrá tres meses con temperaturas más altas de lo normal

Rosario tendrá tres meses con temperaturas más altas de lo normal

Orsi y Gómez tras la caída de Newells: No hay excusas y el sábado hay que ganar

Orsi y Gómez tras la caída de Newell's: "No hay excusas y el sábado hay que ganar"

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

Copa Argentina: sede, día, hora y rival confirmado para el estreno de Central

Copa Argentina: sede, día, hora y rival confirmado para el estreno de Central

Lo último

Un ex-Central confesó que tiene miedo por las políticas migratorias en Estados Unidos

Un ex-Central confesó que tiene "miedo" por las políticas migratorias en Estados Unidos

Enero con récord negativo para el cine en Argentina: fue el mes con menos público en 30 años

Enero con récord negativo para el cine en Argentina: fue el mes con menos público en 30 años

La draga Ortelius de Jan De Nul Group inició tareas de mantenimiento en el astillero Tandanor

La draga Ortelius de Jan De Nul Group inició tareas de mantenimiento en el astillero Tandanor

Reforma laboral: la postura de Santa Fe contra la corriente, el reclamo y la gran duda

El gobernador Maximiliano Pullaro dice que la provincia se banca la ley incluso baja de recaudación por achique de Ganancias. La apuesta pyme y una diferencia

Reforma laboral: la postura de Santa Fe contra la corriente, el reclamo y la gran duda

Por Facundo Borrego
Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril
La Ciudad

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut: La situación es compleja
La Ciudad

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut: "La situación es compleja"

Un enjambre de avispas causó la muerte de un hombre en San Carlos Centro
LA REGION

Un enjambre de avispas causó la muerte de un hombre en San Carlos Centro

Crimen en zona sur: un muchacho de 19 años murió baleado en barrio Tablada
POLICIALES

Crimen en zona sur: un muchacho de 19 años murió baleado en barrio Tablada

Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura
Policiales

Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario tendrá tres meses con temperaturas más altas de lo normal

Rosario tendrá tres meses con temperaturas más altas de lo normal

Orsi y Gómez tras la caída de Newells: No hay excusas y el sábado hay que ganar

Orsi y Gómez tras la caída de Newell's: "No hay excusas y el sábado hay que ganar"

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

Copa Argentina: sede, día, hora y rival confirmado para el estreno de Central

Copa Argentina: sede, día, hora y rival confirmado para el estreno de Central

Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Ovación
El insólito pedido de un histórico arquero del fútbol brasileño: frenó el partido para ir al baño
Ovación

El insólito pedido de un histórico arquero del fútbol brasileño: frenó el partido para ir al baño

El insólito pedido de un histórico arquero del fútbol brasileño: frenó el partido para ir al baño

El insólito pedido de un histórico arquero del fútbol brasileño: frenó el partido para ir al baño

Saúl Salcedo y la bronca por la derrota de Newells: El árbitro cobró un penal que no existió

Saúl Salcedo y la bronca por la derrota de Newell's: "El árbitro cobró un penal que no existió"

Di María analizó el duelo con River: El empate es justo, defendimos bien y pudimos ganarlo

Di María analizó el duelo con River: "El empate es justo, defendimos bien y pudimos ganarlo"

Policiales
Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura
Policiales

Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Detenidos por evadir un control: intento de soborno a policías y alcoholemia positiva

Detenidos por evadir un control: intento de soborno a policías y alcoholemia positiva

Crimen en zona sur: un muchacho de 19 años murió baleado en barrio Tablada

Crimen en zona sur: un muchacho de 19 años murió baleado en barrio Tablada

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

La Ciudad
Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut: La situación es compleja
La Ciudad

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut: "La situación es compleja"

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril

Festival Faro: más de 120 mil personas disfrutaron de la propuesta cultural

Festival Faro: más de 120 mil personas disfrutaron de la propuesta cultural

La primera vinería del país abrió en Rosario hace 60 años

La primera vinería del país abrió en Rosario hace 60 años

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico
Policiales

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

El tiempo en Rosario: sin lluvias a la vista, la semana arranca con 36º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sin lluvias a la vista, la semana arranca con 36º de máxima

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Punta del Este: un conductor borracho chocó y mató a un médico de Los Pumas
Información General

Punta del Este: un conductor borracho chocó y mató a un médico de Los Pumas

Documentos de EEUU vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano
Información General

Documentos de EEUU vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano

Récord de presos en el país: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe
Policiales

Récord de presos en el país: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe

Quini 6 Rosario Challenger: de los rosarinos, solo sigue en carrera Luciano Ambrogi

Por Pablo Mihal
Ovación

Quini 6 Rosario Challenger: de los rosarinos, solo sigue en carrera Luciano Ambrogi

Ajedrez: Faustino Oro termina el Tata Steel con un balance positivo

Por Walter Palena

Ovación

Ajedrez: Faustino Oro termina el Tata Steel con un balance positivo

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo
información General

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Una nena de 5 años resultó gravemente herida en una balacera en barrio Tablada
Policiales

Una nena de 5 años resultó gravemente herida en una balacera en barrio Tablada

La ola de frío de Estados Unidos llegó hasta Miami, con térmicas bajo cero
Información General

La ola de frío de Estados Unidos llegó hasta Miami, con térmicas bajo cero

Milei viajará otra vez a Estados Unidos para encontrarse con Trump
Política

Milei viajará otra vez a Estados Unidos para encontrarse con Trump

Trump aseguró que está dialogando con los más altos mandos de Cuba
El Mundo

Trump aseguró que está dialogando con los "más altos mandos" de Cuba

Rescataron a nueve cachorros en una vivienda de la zona sudoeste
La Ciudad

Rescataron a nueve cachorros en una vivienda de la zona sudoeste

Exfuncionario israelí compara el supremacismo judío con el nazismo
El Mundo

Exfuncionario israelí compara el supremacismo judío con el nazismo

Festival Faro encendió el verano y va por un cierre fuerte en su cuarta edición
La Ciudad

Festival Faro encendió el verano y va por un cierre fuerte en su cuarta edición

La única unidad que mide el peso de biofármacos para tratar tumores es de Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La ciudad

La única unidad que mide el peso de biofármacos para tratar tumores es de Rosario

Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

Por Claudio Berón

Policiales

Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, hoy el servicio es casi inexistente
LA CIUDAD

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, hoy el servicio es casi inexistente

Más de 120 mil rosarinos ya fueron a piletas y polideportivos municipales
La Ciudad

Más de 120 mil rosarinos ya fueron a piletas y polideportivos municipales